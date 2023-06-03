Разобрались за тайм! ЦСКА обеспечил себе серебро уже к перерыву

Матч ЦСКА и «Ростова» должен был стать ключевым в борьбе за серебро и бронзу очередного сезона Российской Премьер-Лиги. Но мало кто мог подумать, что к свистку на перерыв от параллельной игры в Самаре, где гостил ещё один претендент на место в тройке, не будет зависеть ровным счётом ничего. Перед матчем Кириллу Набабкину вручили памятную футболку, отметив тем самым его трёхсотый матч в цветах армейцев. Настрой с обеих сторон был более, чем боевым, вот только интрига в этой встрече прожила меньше тайма.

Дождь и холодный душ

Игра началась под аккомпанемент довольно ощутимого московского дождя. Но шок, который испытали по ходу первого тайма около четырёхсот болельщиков «Ростова», добравшихся до столицы, был вызван не капризами погоды.

Началось всё с ошибки Сергея Песьякова, который, отдавая пас Даниилу Уткину, сделал это настолько неуклюже, что Хесусу Медине оставалось только воспользоваться подарком. Что он с удовольствием и сделал, приведя в экстаз трибуны — 1:0!

Дальше — больше. Селява наступил на ногу Чалову в своей штрафной — и Павел Кукуян после видеопросмотра указал на точку. Пенальти отправился исполнять сам Фёдор, не оставивший шансов голкиперу.

Источник фото: РИА Новости

А уже совсем скоро счёт стал крупным. Виллиан Роша замкнул подачу Облякова и практически убил интригу в борьбе за серебро задолго до окончания игры. «Ростов» при таком раскладе независимо от результата встречи в Самаре оставался вне призовой тройки.

ЦСКА же продолжал куражиться. Фёдор Чалов, упустив один прекрасный момент, следующим воспользовался сполна — и на табло «ВЭБ-Арены» зажглись совсем уж неприличные для матча за медали 4:0 в пользу хозяев.

Только после этого игра немного успокоилась. «Ростов» безуспешно пытался прийти в себя, а армейцы не форсировали события, при этом наверняка держа в уме то, что одна задача в этом матче у них всё-таки ещё осталась.

Выбить двадцаточку

После такого первого тайма интрига в медальной гонке, по сути, умерла. «Спартак» в Самаре уже мог играть в своё удовольствие — он в любом случае заканчивал сезон с медалями, пусть и с бронзовыми. А вот ЦСКА всё-таки стоило помочь Фёдору Чалову добраться до гроссмейстерской отметки в двадцать мячей в нынешнем чемпионате — ему оставалось забить ещё один раз. Фёдор и так провёл блестящий сезон, несколько раз обновив личный рекорд результативности, но красивое число в итоговой статистике Чалова стало бы настоящей вишенкой на серебристом армейском торте.

Источник фото: РИА Новости

Вместо этого хозяева поля предпочли отдать инициативу сопернику, как будто опасаясь получить ненужные травмы в матче, в котором главная задача уже решена. В редких контратаках партнёры пытались найти пасом Фёдора, но настроить себя на ещё одну голевую комбинацию, когда исход встречи уже ясен, было очень сложно. Всё понял и сам Чалов, уходивший на замену без малейшего следа огорчения на лице.

Когда делить уже нечего

После этого командам оставалось только доиграть до финального свистка. Ростовчане продолжали без особого рвения атаковать ворота Акинфеева — и всё-таки смогли забить. Чернов оставил голкипера ЦСКА без очередного «сухаря». Но это тот самый случай, когда вратарю практически не обидно, а автору гола особенно нечему радоваться, хотя Евгений и пытался старательно изобразить эмоции.

Источник фото: ФК «Ростов»

4:1 — ЦСКА, блестяще проведя первый тайм ключевого матча, становится вторым, «Ростов» остаётся вне медальной тройки. Ясно одно — для того, чтобы попытаться в следующем сезоне составить реальную конкуренцию «Зениту», и тем и другим необходимо менять очень и очень многое.

РПЛ

30-й тур

ЦСКА (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 4:1 (4:0)

Голы: Медина, 9. Чалов, 17 (с пенальти). Роша, 25. Чалов, 33 – Чернов, 78.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Гаич, 86) , Дивеев, Мойзес, Роша, Зделар, Кучаев (Мендес, 46), Обляков, Зайнутдинов (Щенников, 75), Медина (Карраскаль, 63), Чалов (Заболотный, 63).

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Чернов, Терентьев (Мелёхин, 46), Уткин (Прохин, 75), Байрамян (Комаров, 46), Селява (Миронов, 27), Щетинин, Тугарев, Голенков (Полоз, 61).

Предупреждения: Селява, 16. Сильянов, 89.

Судья: Павел Кукуян (Сочи).