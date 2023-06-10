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«Зенит» кинули на миллион! Скандальная история первого трансфера в СССР

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«Зенит» кинули на миллион! Скандальная история первого трансфера в СССР
10 июня 2023 10:00
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: РИА Новости

Современный футбол – это большие деньги, которые клубы зарабатывают на трансферах. А в СССР долгое время вообще не знали о том, что на игроках можно получать прибыль. Тогда основным способом переходов был обмен футболистами, а составы были намного более стабильными. Но всё изменилось в 1989 году. Киевское «Динамо» открыло настоящий «ящик Пандоры».

Фигурантом первого «денежного» трансфера стал Олег Саленко. Он сразу же громко заявил о себе, когда в 16 лет вышел на поле за старшую команду «Зенита». И в первом же матче с московским «Динамо» (4:3) нападающий стал автором решающего гола. Вундеркинд навсегда вписал своё имя в историю, как забивший самый «молодой» мяч в Высшей лиге. Всего же за первый сезон Саленко успел отличиться четыре раза. На юного игрока уже тогда положили глаз многие клубы.

ФК "Зенит"

Испытание вторым сезоном Олег всё-таки не прошёл, оставшись без голов. Зато в 1988-м отжигал на полную катушку. Чего стоило только выступление на юношеском чемпионате Европы, где Саленко помог сборной завоевать золото. А в чемпионате форвард записал на свой счёт семь голов. Казалось, что игрок просто обязан стать легендой «Зенита», в Санкт-Петербурге нападающего обожали и пророчили ему великое будущее. Но в дело вмешалось киевское «Динамо».

Архив "Советского спорта"

Любопытно, что сначала Саленко мог оказаться в ЦСКА. «Армейцы» тогда активно присматривались к футболисту, надеясь призвать его в армию, а затем заиграть за московский клуб. На тот момент он выступал в Первой лиге, но грезил возвращением в «вышку». Поэтому забивного форварда готовы были получить любой ценой. А он не горел желанием идти на понижение, поэтому пошёл на хитрость, симулировал сотрясение мозга. Таланту поверили на слово, поэтому в «Зените» Саленко остался.

Следом в атаку пошло киевское «Динамо». В «Зените» понимали, какими проблемами это грозило. Сначала футболиста уговаривали остаться «по-хорошему», затем откровенно угрожали дисквалификацией. А последним шагом по попытке сохранить форварда стал ценник, который выставил клуб из Санкт-Петербурга. За юного нападающего попросили… один миллион рублей. Говоря откровенно, для того времени это были баснословные деньги. «Зенит» был уверен, что такая сумма не сможет покориться никому, а значит Саленко останется и будет радовать болельщиков дальше.

Архив "Советского спорта"

Перед началом сезона-1989 спортивно-техническая комиссия Федерации футбола СССР вынесла решение о том, что нападающий может без препятствий быть заявлен за киевское «Динамо». Правда, буквально через три года Президиум этого же органа заблокировал переход. Но, видимо, дело было уже решено. Юристы киевлян сработали безупречно, а судьба Олега была решена «в кабинетах».

Архив "Советского спорта"

Прошло заседание спортивно-технической комиссии на котором и было окончательно решено – переходу быть! Олег официально получил возможность перебраться в киевское «Динамо». Сам футболист позже рассказывал, что переход был выгоден ему и в спортивном, и в финансовом плане. А вот «Зенит» остался ни с чем. Госкомспорт СССР определил, что сумма за воспитание и подготовку Саленко составит 37 тысяч рублей. Разочарованию руководства клуба не было предела.

В Санкт-Петербурге очень болезненно восприняли новость о переходе любимчика публики. Его обвиняли в предательстве клуба и города, огульно критиковали. От былых восторгов не осталось ни следа. А в киевском «Динамо» Саленко так и не смог стать звездой. На фоне мастеровитых одноклубников он затерялся, за 101 матч забил всего лишь 28 голов.

источник: «Советский спорт»
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