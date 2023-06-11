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Как ЦСКА с позором отдал финал Кубка. Березуцкий материл всех вокруг, а Халк клал пенальти

Фанаты были вне себя от ярости, команда загубила шанс на золотой дубль.
Как ЦСКА с позором отдал финал Кубка. Березуцкий материл всех вокруг, а Халк клал пенальти
11 июня 2023 11:30
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Сезон-2015/2016 оказался непростым для «Зенита». Потерянные шансы на чемпионство вместе со слабой игрой демонстрировали всем, что команда не способна бороться за что-то серьезное. Единственное, что могло помочь подопечным Виллаша-Боаша хотя бы немного скрасить сезон – это Кубок России, в финал которого попала команда. Попала благодаря откровенно легкой сетке.

Для ЦСКА наличие петербуржской команды в качестве соперника расценивалось в качестве подарка. Стоит признать, что армейцы были очень хороши тогда: к финалу вопрос о чемпионстве был практически закрыт, а последняя встреча Кубка уже не казалась таким сложным испытанием после бойкой «Уфы» и, как символично, «Краснодара», который был обыгран со счетом 2:1.

Источник фото: РИА Новости

Начало встречи

Уже на старте поединка проявилось понимание того, что «Казань-Арена» окрасится в красно-синие цвета, так как москвичи сходу взяли инициативу в свои руки и устремились штурмовать ворота питерцев, а повреждение Доменико Кришито ослабило и без того хромавшую оборону команды.

В превосходном стиле игра протекала вплоть до 34-й минуты. Игроки ЦСКА уж слишком поверили в себя и привезли пенальти на ровном месте, за что стоит сказать «спасибо» Марио Фернандесу, от души заехавшему по ноге Олегу Шатову. Как итог, Халк без особого труда мощным ударом пробил в правую сторону и обозначил, что борьба будет до последнего.

Источник фото: ФК "Зенит"

Однако, удерживать перевес «Зениту» удалось лишь 2 минуты: Супер Марио реабилитировался, не откладывая дело в долгий ящик. Именно после его остроумной передачи мяч в ворота буквально вколотил Оланаре, после чего его сразу же сменил Панченко. Нигериец настолько ярко и эмоционально праздновал свой успех, что усугубил старую травму и не смог продолжить встречу.

Расстроенные питерцы до конца первого тайма отбивались, а армейцы доминировали и создали моментов ещё на пару взятий ворот. Но игрокам постоянно не везло. То Игнашевич попадает в стенку с убойной позиции, то мяч обходил ворота стороной.

«Зенит» играет вторым номером

Невезение продолжилось и во втором тайме. Кто только не старался любым способом вонзить долгожданный мяч в сетку ворот, но безуспешно. Тогда питерцам стало понятно, что армейцы проиграют сами себе, поэтому «неприступную крепость» лучше взять хитростью и терпением. План сработал на ура, ведь на 55-й минуте после отлично разыгранной контратаки Александр Кокорин покатил мяч в пустые ворота, а Игорю Акинфееву довелось лишь с недоумением наблюдать за происходящим.

Источник фото: РИА Новости

В этот момент из ЦСКА словно вышел весь воздух. Складывалось ощущение, что армейцы смирились с тем, что трофей уплывает из рук. Остались лишь негативные эмоции. Василий Березуцкий на 63-й минуте решил переквалифицироваться в бойца MMA. Свалил Кокорина в штрафной, но в этот раз судья не стал церемониться и выписал прямую красную карточку.

Источник фото: РИА Новости

Разумеется, обстановка на поле окончательно вывела защитника из себя. Халк уверенно реализовал ещё один пенальти, практически решив исход игры.

Финальный аккорд исполнил на 70-й минуте Артур Юсупов. Итог – 1:4. Тотальная доминация, унижение, позор – можно называть это как угодно. Ультрас красно-синих не смогли смириться с таким поражением и утроили словесный ад своим игрокам, чтобы жизнь этим «миллионерам малиной не казалась». Оно и не удивительно – ЦСКА стал первой командой, пропустившей 4 мяча в финале Кубка.

Источник фото: РИА Новости

Чемпионство с привкусом горечи

Спустя 2 недели на все той же «Казань-Арене» подопечным Леонида Слуцкого удалось завоевать чемпионство, но полного удовлетворения от сезона ни клуб, ни его поклонники, которые рассчитывали на победный дубль, не получили.

источник: «Советский спорт»
Как ЦСКА с позором отдал финал Кубка. Березуцкий материл всех вокруг, а Халк клал пенальти
Как ЦСКА с позором отдал финал Кубка. Березуцкий материл всех вокруг, а Халк клал пенальти
Фанаты были вне себя от ярости, команда загубила шанс на золотой дубль.
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