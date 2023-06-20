Русская модель снесла голову норвежцу. Но он все равно ее бросил

До недавнего времени норвежец Матиас Норманн считался реальной звездой РПЛ, и большая часть российских топ-клубов желала видеть крепкого скандинавского полузащитника в своих составах. Однако Норманн известен в нашей стране не только своей качественной игрой и удивительным менталитетом (когда многие европейцы воспользовались правилом ФИФА прерывать контракты с российскими клубами, не дожидаясь их окончания, Матиас остался), а также достаточно активной личной жизнью.

Бывший нападающий норвежского футбольного гранда «Мольде» переехал в «Ростов» в 2019 году. С первых игр Матиас показал себя очень качественным игроком и буквально застолбил себе место в основе. Рулевой «Ростова» и сборной России Валерий Карпин нарадоваться не мог игрой легионера.

ФК "Ростов"

Правда не только футбольные аспекты помогли Норманну адаптироваться в сложной для иностранца бытовой среде, а также эффектная русская фитнесс-модель Виолетта Грачева или как ее еще называют в сети Виолетта Берт.

Соцсеть Виолетты Грачевой

Виолетта сибирячка, родом из Томска. После школы покинула родные просторы и переехала в Москву для продолжения в обучения в МГТУ им. Баумана. Красавица совмещала учебу с работой в модельном бизнесе. Грачева обладает крайне привлекательными формами и постоянно рекламирует спортивный образ жизни, который позволяет ей хвастаться в сети своими телесными достижениями. Ее роман с Матиасом Норманном вывел соцсети модели на новый уровень. К уже немаленькой аудитории резко прибавились любители футбола, чем способствовали росту подписчиков до 250 тысяч человек. Любители поглазеть на горячие фото Виолетты сравнивают ее с американской селебрити Ким Кардашьян. Они и правда чем-то похожи, особенно в части привлекательных изгибов тела.

Соцсеть Виолетты Грачевой

В том же 2019 году связь Норманна и Грачевой вышла на качественно новый уровень. Норвежец познакомил девушку со своими родителями, однако отцу Матиаса девушка совершенно не понравилась из-за своего чрезмерно раскованного поведения. В 2021 году пара неожиданно распалась. Все дело было в пикантных подробностях работы Виолетты. По сообщениям СМИ, девушка предоставляла эскорт-услуги. Тогда в 2021 году Норманн на короткое время переехал играть в британский «Норвич», за ним же в Англию устремилась русская красавица. Летом 2022 вновь грянул скандал, Грачевой приписывали роман с игроком «Зенита» Андреем Мостовым.

Соцсеть Виолетты Грачевой

После всех волнительных событий, Норманн нашел себе новую красотку, которая даже внешне сильно напоминает Виолетту Грачеву – израильскую модель Иден Файнс, которая также владеет своим брендом косметики и периодически снимается в кино. Файнс не первый год обитает среди известных футболистов. В ее коллекции есть совместные фото с Лионелем Месси, а бразильские таблоиды даже приписывали ей роман с Неймаром. Если сравнивать двух девушек Норманна, то они очень схожи между собой. Четко виден вкус Матиаса на женщин определенного склада. Особенно, если дело касается привлекательных форм. Все мы немножко Матиасы Норманны.