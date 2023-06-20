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Русская модель снесла голову норвежцу. Но он все равно ее бросил

История бурных отношений полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна с российской красавицей.
Русская модель снесла голову норвежцу. Но он все равно ее бросил
20 июня 2023 15:31
автор: Андрей Тупиков

До недавнего времени норвежец Матиас Норманн считался реальной звездой РПЛ, и большая часть российских топ-клубов желала видеть крепкого скандинавского полузащитника в своих составах. Однако Норманн известен в нашей стране не только своей качественной игрой и удивительным менталитетом (когда многие европейцы воспользовались правилом ФИФА прерывать контракты с российскими клубами, не дожидаясь их окончания, Матиас остался), а также достаточно активной личной жизнью.

Бывший нападающий норвежского футбольного гранда «Мольде» переехал в «Ростов» в 2019 году. С первых игр Матиас показал себя очень качественным игроком и буквально застолбил себе место в основе. Рулевой «Ростова» и сборной России Валерий Карпин нарадоваться не мог игрой легионера.

ФК "Ростов"

Правда не только футбольные аспекты помогли Норманну адаптироваться в сложной для иностранца бытовой среде, а также эффектная русская фитнесс-модель Виолетта Грачева или как ее еще называют в сети Виолетта Берт.

Соцсеть Виолетты Грачевой

Виолетта сибирячка, родом из Томска. После школы покинула родные просторы и переехала в Москву для продолжения в обучения в МГТУ им. Баумана. Красавица совмещала учебу с работой в модельном бизнесе. Грачева обладает крайне привлекательными формами и постоянно рекламирует спортивный образ жизни, который позволяет ей хвастаться в сети своими телесными достижениями. Ее роман с Матиасом Норманном вывел соцсети модели на новый уровень. К уже немаленькой аудитории резко прибавились любители футбола, чем способствовали росту подписчиков до 250 тысяч человек. Любители поглазеть на горячие фото Виолетты сравнивают ее с американской селебрити Ким Кардашьян. Они и правда чем-то похожи, особенно в части привлекательных изгибов тела.

Соцсеть Виолетты Грачевой

В том же 2019 году связь Норманна и Грачевой вышла на качественно новый уровень. Норвежец познакомил девушку со своими родителями, однако отцу Матиаса девушка совершенно не понравилась из-за своего чрезмерно раскованного поведения. В 2021 году пара неожиданно распалась. Все дело было в пикантных подробностях работы Виолетты. По сообщениям СМИ, девушка предоставляла эскорт-услуги. Тогда в 2021 году Норманн на короткое время переехал играть в британский «Норвич», за ним же в Англию устремилась русская красавица. Летом 2022 вновь грянул скандал, Грачевой приписывали роман с игроком «Зенита» Андреем Мостовым.

Соцсеть Виолетты Грачевой

После всех волнительных событий, Норманн нашел себе новую красотку, которая даже внешне сильно напоминает Виолетту Грачеву – израильскую модель Иден Файнс, которая также владеет своим брендом косметики и периодически снимается в кино. Файнс не первый год обитает среди известных футболистов. В ее коллекции есть совместные фото с Лионелем Месси, а бразильские таблоиды даже приписывали ей роман с Неймаром. Если сравнивать двух девушек Норманна, то они очень схожи между собой. Четко виден вкус Матиаса на женщин определенного склада. Особенно, если дело касается привлекательных форм. Все мы немножко Матиасы Норманны.

источник: «Советский спорт»
Русская модель снесла голову норвежцу. Но он все равно ее бросил
Русская модель снесла голову норвежцу. Но он все равно ее бросил
История бурных отношений полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна с российской красавицей.
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