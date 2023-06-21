Есть ли жизнь после футбола? Где сейчас легендарное бронзовое поколение 2008 года

15 лет назад произошло одно из знаковых событий в истории российского футбола – наша сборная обыграла в 1/4 финала Евро-2008 звездную команду Голландии. Матч завершился со счетом 3:1, а голы тогда забили Роман Павлюченко, Андрей Аршавин и Дмитрий Торбинский. Тот состав нашей сборной навсегда останется в памяти болельщиков. «Советский спорт» решил вспомнить каждого участника матча и рассказать вам, чем сейчас живут герои того вечера.

Игорь Акинфеев

Один из лучших вратарей нашей сборной, который по сей день продолжает покорять футбольные вершины. Акинфеев сумел показать себя всему миру не только на Евро-2008, но и на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Каждый болельщик навсегда запомнил его легендарный сэйв ногой в серии пенальти в матче против Испании. На сегодняшний день 37-летний футболист продолжает свою карьеру в родном армейском клубе. Акинфеев до сих пор капитанит в ЦСКА и наравне с молодыми игроками показывает отличный результат. В этом году в составе красно-синих Игорь завоевал Кубок России, причем снова устроив настоящий фурор в серии 11-метровых. Все-таки что-то в этом мире неизменно.

РИА Новости

Александр Анюков

Прославленный защитник «Зенита» завершил карьеру только в 2020 году. Доигрывал Анюков в родных «Крыльях Советов». После того как Александр повесил бутсы на гвоздь, он занялся тренерской деятельностью. Сначала он вошел в тренерский штаб дубля питерской команды, но почти сразу бывший защитник пошел на повышение. Сейчас специалист помогает Сергею Семаку в основной команде сине-бело-голубых.

ФК "Зенит"

Сергей Игнашевич

Один из лидеров защитной линии доиграл до следующего звездного часа национальной команды. Игнашевич был важным звеном сборной Станислава Черчесова на домашнем ЧМ. Там Сергей помогал более молодым партнерам по обороне и мастерски реализовывал пенальти в послематчевых сериях.

После окончания карьеры Игнашевич перенял опыт тренерской работы в академии ЦСКА и отправился в самостоятельное плавание.

РИА Новости

Первый серьезный опыт специалиста был связан с «Торпедо», который он безуспешно пытался вывести в РПЛ. Но уже следующая попытка в «Балтике» оказалась более успешной. Уже в следующем сезоне молодая команда из Калининграда будет биться в высшем российском дивизионе.

Денис Колодин

Страшная пушка российской команды держала уровень до 2013 года, а после этого уже откровенно доигрывала в средних командах Премьер-лиги. Завершать карьеру Колодин отправился в Казахстан, где нашел свое место в футбольном мире. Именно в бывшей советской республике он начал тренировать. Сейчас Денис входит в штаб наставника «Актобе» Андрея Карповича.

ФК "Актобе"

Юрий Жирков

Один из главных ветеранов нашей сборной до 2021 года неизменно попадал в стартовый состав. Неважно, кто был тренер, кто был конкурент - Юра в составе железно. Но после провального Евро-2020 ветеран принял решение больше не надевать футболку национальной команды.

На клубном уровне Жирков один за другим брал трофеи с «Зенитом», но в 2022 году покинул команду и перебрался в подмосковные «Химки», там он вскоре и завершил карьеру игрока.

РИА Новости

Пока неизвестно, чем будет заниматься Юрий дальше. Но после матча звезд, который прошел в Питере в рамках ПМЭФ, он намекнул, что ему интересна тренерская деятельность.

Сергей Семак

Богданыч по сей день не сходит с футбольного российского олимпа. После завершения карьеры Семак вывел скромную «Уфу» в еврокубки и получили прямое повышение в «Зенит», с которым взял уже пятое подряд чемпионство страны. Сейчас Сергей заслуженно входит в число лучших тренеров в истории России и, возможно, однажды мы увидим его в роли наставника одной из крепких европейских команд.

РИА Новости

Константин Зырянов

Легенда «Зенита» блестяще проявил себя в 2008 году. Спустя девять лет Константин завершил свою футбольную карьеру, но родной клуб так и не смог его отпустить. Зырянов вошел в систему сине-бело-голубых в качестве тренера. Год назад он решил отправиться в свободное плавание и стал главным тренером новороссийского «Черноморца». Да, команде Константина далеко до РПЛ, но с таким опытным и звездным наставником все может стать возможным.

ФК "Черноморец"

Игорь Семшов

Полузащитник завершил игровую карьеру спустя шесть лет после победы над Голландией. Семшов решил связать свою жизнь с работой тренера. Первой командой Игоря стал тульский «Арсенал», который он спустя пару лет покинул. На очереди были «Химки», где специалист поработал ассистентом. Сейчас Семшов нашел себя в «Чайке», которую возглавил в 2023 году.

ФК "Чайка"

Андрей Аршавин

Главная звезда той сборной и лучший игрок матча с Нидерландами после Евро съездил в Англию, где влюбил в себя множество болельщиков «Арсенала». Но в итоге Андрей все таки вернулся в родной «Зенит», а после были «Кубань» и «Кайрат». Карьера Аршавина, пожалуй, могла быть и более яркой, но, как говорил классик: «Наши ожидания - наши проблемы».

РИА Новости

После того как профессиональный спорт остался позади, один из лучших футболистов в истории России занял пост советника президента «Зенита» Александра Медведева, а затем перешел на пост его заместителя, на котором он активно занимается развитием молодежной академии клуба. Также Андрей частенько появляется на «Матч ТВ» в роли эксперта.

Роман Павлюченко

Автор одного из голов в ворота Голландии настолько любил футбол, что закончил свою карьеру только год назад. Яркие периоды в «Спартаке», «Локомотиве» и «Тоттенхэме» навсегда останутся в памяти болельщиков, но вряд ли кто-то знает, что несколько сезонов Роман провел в ногинском «Знамени». Именно там он и закончил с футболом, хотя Павлюченко допустил, что продолжит карьеру, но только если его позовут в «Мачестер Юнайтед».

ФК "Знамя"

Иван Саенко

Форвард сборной России после знакового Евро-2008 вернулся в Россию. «Спартак» был впечатлен игрой Ивана и не пожалел несколько миллионов евро на зарплату Саенко. В России нападающий поиграл еще два сезона. Итог - всего один мяч в чемпионате за 31 игру. Тем не менее игрок заработал на достойную пенсию, на которой он занимается продажей и арендой различной недвижимости.

РИА Новости

Динияр Билялетдинов

После Евро полузащитник продолжил свою футбольную карьеру заграницей. Игрок несколько лет провел в Англии, выступая за «Эвертон», где показал неплохие успехи. После трех сезонов на туманном Альбионе Динияр вернулся в Россию. На родине он еще пару лет поиграл в «Спартаке», «Торпедо» и «Рубине». Начиная с 2022 года, Билялетдинов получил должность главного тренера дубля московской «Родины».

ФК "Родина"

Дмитрий Торбинский

Один из главных героев дополнительного времени после того турнира показывал достойную игру в «Локомотиве» вплоть до 2013 года, однако после этого лишь сумел ярко проявить себя в парочке сезонов за «Краснодар». В 2020 году Дмитрий стал тренером молодёжной команды США «Майами Юнайтед». А чуть позднее он открыл детскую академию во Флориде. По сей день звезда российского футбола живет и развивается в штатах.

Соцсеть Дмитрия Торбинского

Дмитрий Сычев

Еще один представитель атакующей линии команды Хиддинка провел достаточно долгую карьеру. Сычев успел поиграть и в Беларуси («Динамо Минск»), и в Казахстане («Окжетпес»), а заканчивал свой футбольный путь и вовсе в Армении. В 2019 году он пополнил состав «Пюника», но так и не провел за него ни одной игры. Сейчас бывший футболист сборной активно участвует в мероприятиях Российского футбольного союза, снимается в кино и идет подкаст вместе с комментатором Денисом Казанским.