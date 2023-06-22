Кто достал больше – США или Украина? Сборную России хотят видеть в УЕФА

Ещё совсем недавно о возвращении российских клубов и национальной сборной на международную футбольную арену не могло идти и речи. Президент УЕФА на апрельском конгрессе организации был категоричен до предела, заявив, что в текущей политической ситуации он не видит путей для допуска представителей нашей страны к соревнованиям. Тем удивительнее было появление на конференции РФС представителя европейских футбольных властей, причём весьма высокопоставленного — в Москву прибыл советник Чеферина по вопросам взаимодействия с национальными ассоциациями Йозеф Климент.

Источник фото: РИА Новости

ОТ ВЕЖЛИВОСТИ — К ДЕЛУ

Климент начал свою речь с дежурных благодарностей принимающей стороне, после чего во многом неожиданно озвучил позицию, которая явно идёт вразрез с тем, что говорил его непосредственный руководитель ещё два месяца назад. Советник главы УЕФА передал наилучшие пожелания собравшимся от Чеферина и членов союза, после чего заявил следующее:

«УЕФА объединяет 55 ассоциаций, наша цель — равное развитие всех национальных организаций. Мы должны защищать футбол — наша миссия заключается в этом. За последние годы мы уже не раз сталкивались с серьёзными трудностями на своём пути. Но европейский футбол успешно преодолел период пандемии.

Источник фото: Getty Images

Сейчас перед нами стоит другая серьёзная проблема. Это настоящий вызов для нас, но мы верим, что нам удастся найти выход из сложившейся ситуации. Встречаться на международном уровне должны не только чиновники, но и футболисты. Верим, что скоро российским командам будет разрешено соперничать с представителями остальной Европы».

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Можно было бы списать речь Климента на чудеса дипломатии, но факт остаётся фактом — на подобные заявления одного из своих подчинённых непременно придётся реагировать самому Чеферину.

Источник фото: Getty Images

Вольно или невольно, но советник главы УЕФА назвал свои слова официальной позицией организации. А это уже очень серьёзный аргумент в пользу возвращения российских команд в структуру европейского футбола. Сборная России и так уже пропустила чемпионат мира и гарантированно не поедет на предстоящий чемпионат Европы — отборочный турнир уже стартовал и дороги назад нет. При этом в международных соревнованиях как ни в чём не бывало участвуют белорусские футболисты — в то время как федерации других видов спорта отстранили их наряду с представителями нашей страны.

Возможно, политика двойных стандартов, в немалой степени влияющая и на коммерческую составляющую проведения соревнований, порядком надоела и самим руководителям УЕФА. Но усидеть на двух стульях в сложившейся ситуации уже не получится — и боссам европейского футбола в итоге придётся рано или поздно решиться на то, чтобы вернуть российские команды в семью. Первый шаг в этом направлении уже сделан — осталось дождаться дальнейшего развития событий. Отмолчаться или сделать вид, что ничего не произошло, у Чеферна уже не получится.