Хотел стать большим, а стал великим. Каталонские врачи спасли легенду футбола

Его фамилию сейчас знают даже те, кто почти не интересуется спортом. На матчи с участием Лионеля Месси приходят как на элемент высокого искусства – в этом его известность вполне можно сравнить со славой великих драматических актёров. Звёздный аргентинец вполне способен превратить в яркое шоу любой самый скучный и провальный футбольный спектакль. И нет такой награды, которая бы не красовалась в его богатой коллекции. Кроме, пожалуй, «Суперзолотого мяча» – но вручение этого приза было разовой акцией – мальчишка из аргентинского Росарио к тому моменту только начинал бегать по двору родительского дома.



Источник фото: ФК «Интер Майами»

Тяжёлая болезнь

Лео рано увлёкся футболом, и его первого тренера смущали разве что совсем уж скромные габариты паренька. Когда Месси исполнилось десять лет, неожиданно выяснилось, что не растёт он из-за тяжёлого заболевания – у него обнаружились проблемы с выработкой гормона роста. Лечение стоило баснословных для родителей Лионеля денег – клуб «Ньюэллс Олд Бойз» согласился оплатить меньше половины необходимой суммы, и с каждым годом надежды Лео на футбольное будущее таяли. Семье Месси помог случай и добрые люди – местные агенты Мартин Монтеро и Фабиан Сольдини смогли организовать ему просмотр в «Барселоне». Лионель отправился в Европу и так уверенно расправлялся с соперниками на два года старше, что руководство сине-гранатовых сразу же решилось оставить мальчишку в системе клуба и оплатить его лечение. Каталонские врачи старались не давать громких обещаний, более того, впоследствии признавались, что по всем прогнозам Месси не должен был вырасти выше 140 сантиметров, учитывая характер заболевания. Так что победы Лионеля на футбольном поле – это ещё и триумф современной медицины. Сейчас те, кто не знает подробностей биографии аргентинца, сочтут его просто не самым высоким мужчиной, но не более того.



Источник фото: Getty Images

Путь к мечте

В ставшей для Месси родной «Барселоне» он собрал уникальную коллекцию трофеев. А вот победы в футболке сборной долго обходили его стороной, если, конечно, не считать олимпийское золото Пекина – но в футболе оно ценится гораздо меньше, чем в других видах спорта. В шутку его даже начали сравнивать с Леонардо ди Каприо – Лео у которого нет «Оскара» и Лео, у которого нет Кубка мира. Американский актёр свою статуэтку получил в 2016 году, а вот аргентинцу триумфа со сборной пришлось ещё подождать. Месси злился на себя, на партнёров, несколько раз объявлял об уходе из национальной команды, но всё-таки возвращался в неё. Переезд в «Пари Сен-Жермен» казался ошибкой, но именно будучи уже игроком французского клуба он отправился на победный для себя чемпионат мира в Катаре. Турнир начался для аргентинцев с конфуза в матче с Саудовской Аравией, но Месси понимал, что это, возможно, его последний шанс прикоснуться к Кубку мира. И он воспользовался им сполна. Яркая голевая перестрелка с Килианом Мбаппе стала украшением истории мирового футбола. А сам Лионель после завершения игры с трудом пытался сдержать слёзы счастья.



Источник фото: Getty Images

Теперь, когда Месси выиграл в мировом футболе всё, что хотел, он может посвятить больше времени семье, для чего он, по его собственным словам, и выбрал переезд в Майами. Его родные такому решению Лионеля были только рады. Но он пока не прощается, а значит мы ещё не раз увидим волшебника из Росарио на футбольном поле.