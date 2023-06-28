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Звёзды футбола бегут из Европы. Саудовская Аравия становится Меккой спорта №1?

Портал в новый мир открыл Роналду.
Звёзды футбола бегут из Европы. Саудовская Аравия становится Меккой спорта №1?
28 июня 2023 18:00
автор: Галущак Виталий
автор фото: Getty Images

Власти Саудовской Аравии решили серьезно вкладываться в национальный чемпионат по футболу, чтобы повысить его престиж. Они выкупили акции главных клубов Про-лиги и готовы вкладывать миллиарды долларов для их развития. Во многом это делается, чтобы повысить шансы Саудовской Аравии выиграть право на проведение чемпионата мира по футболу. Но и просто для имиджа страны наличие в местных клубах мировых звезд футбола будет большим плюсом.

Самый громкий переход в Про-лигу был прошедшей зимой, когда в «Аль-Наср» приехал играть Криштиану Роналду. Он за два с половиной сезона заработает 500 миллионов евро. Но и до португальца в чемпионате Саудовской Аравии играло немало известных футболистов. А сейчас звезд футбола в Про-лиге становится все больше чуть ли не с каждым днем.

КТО ИЗ ЗВЕЗД ФУТБОЛА ПЕРЕЙДЕТ В ЧЕМПИОНАТ САУДОВСКОЙ АРАВИИ ЛЕТОМ 2023 ГОДА?

Главной звездой после Роналду в чемпионате Саудовской Аравии стал Карим Бензема. Выиграв «Золотой мяч» в прошлом году, выступая за мадридский «Реал» и сборную Франции, нападающий решил, что теперь можно и хорошо подзаработать. Он в статусе свободного агента перешел в клуб «Аль-Иттихад», с которым подписал контракт на 3 года. Причем годовая зарплата Карима составит 100 миллионов евро.

Источник фото: Getty Images

Из лондонского «Челси» в Про-лигу переходят Н'Голо Канте и Калиду Кулибали. Канте будет партнером Бензема по «Аль-Иттихаду» и подписал контракт с клубом на 4 сезона, за каждый из которых получит по 25 миллионов евро. Он тоже переходит в свою новую команду в статусе свободного агента.

Источник фото: ФК «Аль-Иттихад»

За трансфер Кулибали заплатит 20 миллионов евро. Зарплата алжирского защитника в новой команде, по сведениям из разных источников, будет от 18 до 32 миллионов евро в год. В любом случае, Калиду объясняет свой переход именно выгодным финансовым предложением.

Источник фото: ФК «Аль-Хиляль»

«Я решил перейти в «Аль-Хиляль», чтобы помочь своей семье жить в достатке, также благодаря такому контракту у меня появятся свободные средства для благотворительности. Хочу строить больницы в Сенегале и помогать по многим другим проектам в моей стране», – приводит слова Кулибали Depor.

Португальского футболиста Рубена Невеша купил за 55 миллионов евро «Аль-Хиляль». Трансфер стал рекордным для «Вулверхэмптона», раньше этот английский клуб никогда не получал такую крупную сумму, продавая игрока. Невеш будет зарабатывать около 18 миллионов евро в год.

Источник фото: ФК «Аль-Хиляль»

Инсайдеры считают уже практически решенными вопросы по переходу в команды саудовской Про-лиги вратаря «Челси» Эдуара Менди и полузащитника «Интера» Марцело Брозовича. Голкипера хочет подписать клуб «Аль-Ахли», готовый платить ему 13 миллионов евро за сезон. Брозович интересен «Аль-Насру», который предлагает зарплату 20 миллионов за сезон. Причем за трансферы обоих игроков еще и придется заплатить деньги, так как их контракты с текущими клубами не заканчиваются этим летом.

Также ходили слухи о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии Неймара, Гризманна, Месси, Бернарду Силвы, Модрича, Фирмино и других звезд. Многие из этих футболистов выбрали другие варианты продолжения карьеры, несмотря на баснословные суммы по предлагаемым контрактам от саудовских шейхов.

КАКИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ИГРОКИ УЖЕ ВЫСТУПАЛИ В САУДОВСКОЙ ПРО-ЛИГЕ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ?

Еще до перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» в этом клубе уже играли многие известные футболисты. Например, перешедший из итальянского «Наполи» вратарь сборной Колумбии Давид Оспина. Также можно отметить бывшего игрока «Баварии» и сборной Бразилии Луиса Густаво, который выигрывал с мюнхенским клубом Лигу чемпионов.

За «Аль-Шабаб» с 2021 года играет игрок полузащитник сборной Аргентины Эвер Банега, перешедший в этот клуб из «Севильи». Вместе с испанской командой он трижды выигрывал Лигу Европы. Также в «Аль-Шабаб» из «Краснодара» перешел игрок сборной Польши Гжегож Крыховяк, в клубной карьере которого были «Севилья» и «ПСЖ».

Источник фото: соцсеть Гжегожа Крыховяка

В январе 2023 года в «Аль-Фатех» перешел воспитанник «Барселоны» Кристиан Тельо. Он хорошо проявлял себя в «Бетисе» и несколько раз выходил на поле в составе сборной Испании. В «Аль-Иттифаке» играет бывший игрок ЦСКА бразилец Витиньо. За команду «Абха» выступает экс-нападающий московского «Локомотива» и «Манчестер Сити» эквадорец Фелипе Кайседо. И в целом в клубах из чемпионата Саудовской Аравии много легионеров. А почему бы и не согласиться играть здесь, когда платят в разы больше средних зарплат по рынку?

источник: «Советский спорт»
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