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«Слишком много черных и мусульман». Тренер «ПСЖ» арестован за расизм

Наставник парижской команды взбесил толерантных французов.
«Слишком много черных и мусульман». Тренер «ПСЖ» арестован за расизм
30 июня 2023 16:21
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images

Кристоф Галтье уже на протяжении нескольких лет находится на слуху у всех знатоков французского футбола, специалист успешно отработал в «Лилле» и «Ницце», благодаря чему заслужил назначение в ПСЖ. За всю свою карьеру как игрока, так и тренера Галтье ни разу не попадал в скандалы и с должным профессионализмом выполнял свою работу. Однако все изменилось. Главный тренер «Пари Сен-Жермен» был арестован вместе со своим сыном. Обо всем по порядку в материале «Советского спорта».

ЧТО ЕМУ ГРОЗИТ?

Сегодня утром Галтье арестовали по обвинению в расизме и дискриминации, да, во Франции за это предусмотрена статья. В сети всплыли подробности разговора тренера с бывшим спортивным директором «Ниццы» Жюльеном Фурнье. Кристоф нелестно высказывался о темнокожих игроках клуба и мусульманах, заявляя, что их слишком много в команде.

Источник фото: Getty Images

Специалисту грозит реальный срок до трех лет лишения свободы. Сейчас Кристоф и его сын Джон Валович арестованы полицией в Ницце и подверглись допросу со стороны правоохранительных органов для выявления всех обстоятельств дела. Под стражей Галтье проведет не более 24 часов, после чего ему могут предъявить обвинения, и он будет отпущен под специальную подписку.

ХОДИ И ОГЛЯДЫВАЙСЯ

Чопорные и чересчур толерантные европейцы превратились в настоящих зверей, когда подробности дела попали в общий доступ. Теперь Галтье стал целью номер один для хейта и преследования в интернете. Из-за многочисленных угроз Кристофу даже пришлось нанять охрану для обеспечения безопасности его семьи. Сам французский тренер отрицает все обвинения и уже успел падать встречный иск о клевете.

ПСЖ НАШЕЛ ЗАМЕНУ

Также по отношению к Галтье молниеносно сработала культура отмены. Еще до этого инцидента ходили слухи о том, что наставник «Пари Сен-Жермен» в следующем сезоне покинет команду. Практически сразу после задержания Кристофа авторитетный инсайдер Фабрицио Романо опубликовал сообщение о том, что в сезоне 2023/2024 ПСЖ возглавит испанец Луис Энрике.

Источник фото: Getty Images

Тренер запомнился по работе с «Барселоной», вместе с которой в первом же сезоне оформил требл, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат и кубок. Также испанец в 2018 возглавлял национальную команду страны, однако после смерти своей дочери он на время приостановил карьеру и ушел в тень. Согласно информации Романо, контракт с Луисом рассчитан на два года и будет подписан после завершения сотрудничества с Галтье.

Иронично, что Кристоф Галтье попал в футбол благодаря отцу-полицейскому, который приводил сына на матчи во время своей работы. Теперь же французский специалист в шаге от того, чтобы угодить за решетку. Что ж, будем следить за развитием событий и ждать решения, которое будет принято по отношению к Галтье.

источник: «Советский спорт»
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