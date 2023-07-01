Газ оказался круче нефти. «Зенит» стартовал с победы на Кубке PARI Премьер

Российский футбольный сезон завершился совсем недавно, но болельщики уже успели соскучиться по своим любимым командам, которые постепенно начинают подготовку к новому розыгрышу РПЛ. Сегодня «Зенит» дал официальное начало новому футбольному году, сыграв свой первый матч на Кубке PARI Премьер. В этом году турнир проходит в Санкт-Петербурге, а участие в нем, помимо лидера нашего чемпионата, принимают чемпион Сербии «Црвена Звезда», серебряный призер первенства Турции «Фенербахче» и бронзовый призер чемпионата Азербайджана «Нефтчи». Именно с этой командой питерцы и сыграли в первом туре турнира.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Нефтчи» отметил, что перерыв между сезонами в этом году довольно непривычный, но при этом его команда собирается выступать в полную силу, в матчах турнира мы сможем наблюдать за игрой основного состава клуба.

Источник фото: ФК «Зенит»

«Есть сложности, связанные с тем, что перерыв между сезонами не такой, как обычно. По ходу турнира будем играть оптимальным составом. Для нас этот турнир – прекрасная возможность сыграть с хорошими клубами. Год назад играли с «Црвеной» в Сочи: прекрасная атмосфера, хорошая игра. То же самое можно сказать про матч с «Фенербахче» – мы с удовольствием съездили в гости, нас прекрасно приняли», – заявил Семак.

Новички в деле

Основной состав «Зенита» в сегодняшней игре выглядел следующим образом. Ворота занял новичок команды Никита Гойло, перешедший летом из «Пари НН». В защите расположились Данил Круговой, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос. Из полузащитников в основу попали еще один новичок Эдуардо Кейрос, а также Клаудиньо, Зелимхан Бакаев и Андрей Мостовой. Единственным нападающим был выбран Иван Сергеев.

Источник фото: ФК «Зенит»

У «Нефтчи» основной костяк команды представляют доморощенные игроки, но при этом на поле можно было выделить хорватского голкипера Ивана Бркича, российского защитника Азера Алиева, французского нападающего Келана Лебона, а также его партнера по атаке, бразильца Матеуса Салданью.

Бойцовское начало

Перед началом матча право первого удара по мячу предоставили одному из лучших бойцов смешанных единоборств в истории России и бывшему чемпиону UFC Петру Яну. Звезда ММА появилась на поле и легкой непринужденной походкой отправилась к центральному кругу, где под аплодисменты 18 тысяч болельщиков, собравшихся на «Газпром Арене» разыграла мяч.

Начало самого матча вышло очень ровным. Игроки «Зенита» и сами пытались играть в атакующий комбинационный футбол, но при этом позволяли и азербайджанцам показывать свою игру. «Нефтчи» совершенно спокойно выходил со своей половины поля без особого сопротивления. Местами казалось, что питерцы вышли на игру с легкой усталостью. Явно такой короткий перерыв между сезонами отрицательно сказался на команде, большинство футболистов просто не успели толком восстановиться.

Источник фото: ФК «Зенит»

Сами себя наказали

Обмен острыми атаками ни к чему не приводил, команды доходили до ворот своих соперников, но при этом до ударов дело доходило крайне редко. Футболисты «Нефтчи» и вовсе ни разу не могли пробить плотную защиту команды из Петербурга. Но на 38-й минуте гостям предоставилась отличная возможность открыть счет. Круговой после заброса в штрафную сыграл рукой, и арбитр без каких-либо вопросов решил назначить 11-метровый удар.

Исполнить его вызвался «Фирмино курильщика», так его окрестили в студии «Матч ТВ», Матеус Салданья. Бразилец в стиле бывшего игрока «Ливерпуля» взял паузу перед ударом и развел мяч и новоиспеченного голкипера «Зенита» Никиту Гойло.

Источник фото: РИА Новости

В концовке тайма у российской команды была возможность сравнять счет. Питерцы буквально навалились на ворота соперников. Сначала пижонский удар пяткой отразил вратарь Бркич, затем он парировал удар головой в исполнении Караваева, а в конце атаки Круговой угодил в штангу.

Бразильские сердца

В начале втором тайма Сергей Семак решил кардинально изменить игру и выпустил на поле четырех новых футболистов. Голкипера Даниила Одоевского и полузащитников Алексея Сутормина, Александра Ерохина и Густаво Мантуана. Последний из этого квартета уже спустя четыре минуты сумел сравнять счет. Вместе с еще одним бразильцем, Клаудиньо Мантуан, разыграл комбинацию, которая привела к взятию ворот. Оба игрока во время празднования мяча подбежали к камере и сложили руки в форме сердец.

Источник фото: ФК «Зенит»

Молодая поросль

В первом матче товарищеского турнира Семак решил задействовать несколько юных воспитанников академии «Зенита». На 63-й минуте на поле вышел 19-летний полузащитник Дмитрий Васильев. Он занял место Кейроса. Юный игрок проявил себя уже через несколько минут.

Васильев пробежался по правому флангу, оставил за собой двух футболистов азербайджанской команды, прострелил в центр штрафной, где после отскока мяч отлетел к Клаудиньо. Бразилец хладнокровно реализовал свой момент, отправив мяч в верхний правый угол ворот.

Источник фото: ФК «Зенит»

Подарок на день рождения

На 71-й минуте зрители могли наблюдать за интересным нововведением регламента Кубка PARI Премьер. Теперь команды вправе делать обратные замены по ходу встреч. Впервые этим правилом воспользовался именно «Зенит». На поле снова вышли Караваев и Бакаев.

Последний сегодня отмечает свой день рождения, и на 80-й минуте он сумел забить третий мяч в ворота «Нефтчи». Гости обрезались прямо в штрафной, Сутормин подхватил мяч и отдал передачу на Зелимхана, который без особых проблем отправил мяч в верхний угол пушечным ударом. Отличный гол и подарок одновременно.

Источник фото: ФК «Зенит»

Трагичная концовка

Единственное, что омрачило встречу, – травма вратаря «Нефтчи» Агиля Маммадова. Неприятное столкновение, уже в добавленное ко второму тайму времени, привело к вынужденной обратной замене на Бркича. Будем надеяться, что с голкипером все будет в порядке и он сможет вернуться к началу нового сезона.

Футбол снова с нами

В итоге игра так и завершилась со счетом 3:1. По мнению «Советского спорта», лучшим игроком встречи признан автор второго мяча «Зенита» Клаудиньо, но также стоит отметить игру Васильева и Мантуана. Пусть матч чемпиона России и азербайджанской команды вышел и не таким ярким в плане качества игры, но тем не менее радостно, что футбол возвращается на наши экраны. Будем и дальше следить за Кубком PARI Премьер и подготовкой других команд РПЛ к сезону. А на этом прощаемся, спасибо, что были с нами. Болейте только футболом!