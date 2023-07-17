Легенду советского футбола убили кружкой пива. Ворониным восхищалась сама Елизавета II

В 60-е годы прошлого столетия московское «Торпедо» по популярности едва ли уступало другим столичным клубам. Самые большие успехи автодорожников пришли именно в тот самый момент, когда в команде появилось талантливое поколение футболистов или как сейчас модно говорить «новая волна». Клуб, в котором единовременно засверкали Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, Валерий Воронин и многие другие игроки – не мог не влюбить в себя миллионы болельщиков по всей стране. «Торпедо» отплатило за любовь титулами, два разы выиграв чемпионат СССР (1960, 1965) и ещё пару раз поднимая над головой Кубок (1960, 1968).

Валерий Воронин являлся одним из самых важных футболистов золотой команды. Как любят нынче говорить комментаторы – его позиция на поле была box-to-boх. Он одинаково хорошо играл и в атаке, и в обороне. Молодым и талантливым полузащитником восторгалась вся страна, при каждом удобном случае народная молва отправляла его в сборную. Однако тренеры советской команды считали, что приглашать Воронина в главную команду ещё рано.

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Дебютировать за сборную СССР у Валерия получилось в 1962 году на чемпионате мира в Чили. Тогда отечественная команда дошла до четвертьфинала турнира, где по не очень футбольным причинам уступила хозяевам мундиаля. Игра Воронина произвела впечатление на всех мировых специалистов. Именно Валерий стал первым советским футболистом, который попал в символическую сборную мирового форума. Рядом с фамилией Воронина были такие легенды, как Гарринча, Зико и Чезаре Мальдини. В тот самый момент торпедовец не совсем не уступал в популярности вратарю сборной и московского «Динамо» Льву Яшину. И даже дважды номинировался на «Золотой мяч», который по итогам сезонов вручало французское издание France Football.

В 1964 году советская команда остановилась в шаге от звания чемпионов Европы. Воронин тоже был в составе той сборной, а в 1966 наши оступились в полуфинале чемпионата мира в Англии. И, вновь, полузащитник «Торпедо» стал главной звездой того созыва главной команды. Восхищенная королева Англии Елизавета II вручила футболисту личный приз – королевский фарфоровый сервиз – как самому лучшему и наиболее элегантному игроку турнира. И это было не случайно. Валерий и в обычной жизни не чурался показываться в светском обществе. Водил дружбу с известными актёрами, режиссёрами, поэтами и прочей богемой того времени.

Именно Воронин, как магнит, притягивал к себе внимание всей элиты. Внешность киногероя, модная причёска с пробором, всегда отлично сидящий костюм. С таким бэкграундом он больше походил на кинозвезду, не зря в команде его кличали Аленом Делоном. Некоторые режиссеры даже предлагали ему роли в фильмах, но из-за тренировочных сборов и постоянных игр, Воронин вынужден был отказаться от заманчивых предложений.

Источник фото: РИА Новости

Чаша стадиона в Лужниках была переполнена от нахлынувшего народу, когда в 1965 году в гости к сборной СССР пожаловала Бразилия с самим Пеле в составе. Именно Воронину доверили право опекать будущего «короля футбола». Однако Пеле играючи расправлялся с Валерием, вколотив два мяча в ворота Льва Яшина, а «кудесники мяча» в итоге разгромили советскую команду 3:0. Именно после этого матча у Воронина стала пропадать мотивация играть в футбол. Для него это был сверх принципиальный момент. Тот самый товарищеский матч стал сигналом к началу периодического нарушения режима и пристрастию к алкоголю.

«Он казался не то чтобы утомленным, но как бы потерявшим вкус к игре. Чувствовалось: что-то с ним творится. Нет в нем прежнего отношения к футболу. Ощущение игры начиналось у него где-то в кончиках ногтей, а затем охватывало его всего...», – вспоминал о Воронине Эдуард Стрельцов.

С каждым днём Валерий скатывался по жизненной лестнице всё ниже и ниже. Порой, он даже на тренировки приходил нетрезвым. «Он позволял себе незадолго до занятий утолить жажду бокалом шампанского. Мол, а что? Мы ведь профессионалы и сейчас на тренировке все это дело выгоним», – рассказывал Владимир Маслаченко.

Источник фото: РИА Новости

Какое-то время тренеры сборной закрывали глаза на общее состояние Воронина, но за пару недель до отъезда на чемпионат Европы 1968 года в Италию, рулевой сборной СССР Михаил Якушин был вынужден отказаться от своего лидера. Через несколько дней Валерий Воронин попал в жуткую автокатастрофу. Двигаясь по одному из подмосковных шоссе, футболист заснул за рулём, после чего произошло лобовое столкновение с грузовиком. Звезду советского футбола врачи собирали буквально по частям и лишь чудо позволило ему выжить. После этого происшествия Валерий полностью превратился в алкоголика, у которого рухнула семья. С футболом под конец 60-х пришлось закончить.

В 1984 году Валерия Воронины нашли мёртвым в районе Варшавского шоссе. Он погиб удара тяжёлого пивного бокала в область головы. Преступление так и не было раскрыто. Ему не исполнилось даже сорока пяти лет.