Надежда сгорела как файер. Об отмене Fan ID можно забыть?

С самого момента введения на российских стадионах карты болельщика активные группировки фанатов ведущих клубов страны протестовали против этого решения. Если у тех, кто посещает стадионы время от времени, вопросы были в основном к процедуре оформления, которую в итоге упростили до предела, то привычные завсегдатаи секторов за воротами были настроены решительно: те соревнования, для посещения которых нужен новый документ, будут игнорироваться. Поклонники «Спартака» отнеслись к этому вопросу максимально принципиально — в результате на большинстве домашних матчей красно-белых в прошлом сезоне можно было наблюдать весьма камерную обстановку, в которой отчётливо были слышны не только судейские свистки, но и голоса тренеров, подсказывающих своим игрокам на поле. Кто-то в этой ситуации должен был уступить — и, учитывая тот факт, что внедрение Fan ID на матчах РПЛ имеет силу законодательного акта, этого ждали от болельщиков. В результате же получилось с точностью до наоборот.

РИА Новости

Дали повод

Первый тревожный звонок для сторонников отмены карты болельщика прозвенел в день матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. Сообщение о дебоше в поезде Нижний Новгород — Казань, после которого были задержаны более 30 болельщиков, мгновенно облетело все информагентства страны, причём акцент был сделан на том, что Fan ID для посещения игры не требовался. Выводы в соответствующих инстанциях, разумеется, были сделаны.

РИА Новости

А минувшим вечером надежды активных болельщиков на то, что дополнительный способ идентификации на стадионах будет отменён в относительно ближайшей перспективе, судя по всему, и вовсе растаяли как дым. На товарищеском матче «Спартака» и «Нефтчи» зрители увидели яркое пиротехническое шоу от активной части фанатов хозяев. Которое, в том числе, привело к приостановке игры. Да, можно сколько угодно говорить о том, что ещё несколькими годами раньше подобные перформансы воспринимались более или менее спокойно. Но с точки зрения закона пронос и использование пиротехники является нарушением правил поведения на спортсооружениях с соответствующими мерами административного характера. И нет никаких сомнений, что этот случай станет дополнительным козырем в колоде тех, кто выступает за сохранение ограничительных мер. Более того, теперь они могут стать ещё строже.

Что дальше?

РИА Новости

Если смотреть на вопрос здраво и с точки зрения логики, то устраивать подобный демонстративный «праздник непослушания» стоило только в одном случае — в качестве своеобразной прощальной гастроли. То есть, если бы никаких надежд на то, что ситуация изменится, не было вовсе — а вспомнить времена относительной лояльности к подобным проявлениям эмоций всё же хотелось. В качестве же жеста несогласия с имеющимися правилами эта акция выглядела примерно как попытка тушить пожар бензином. И теперь убедить инициаторов введения закона в том, что эта мера является излишней и можно было бы обойтись без неё, будет очень и очень сложно.