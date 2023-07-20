Наумов: «Зенит» — как океанский кашалот — загребает всё, а потом ненужное выплёвывает

Совсем скоро стартует новый сезон нашей любимой Российской премьер-лиги. Долгожданный рестарт, несомненно, порадует болельщиков новыми неожиданными победами, громкими провалами и яркими скандалами. Корреспондент «Советского спорта» в эксклюзивном интервью узнал у бывшего президента «Локомотива» Николая Наумова, к каким сенсациям нам стоит готовиться, какая команда задаст тон сезону и кто из игроков способен раскрыться по-новому.

— В игре за Суперкубок «Зенит» показал себя достаточно слабо. Сможет ли питерская команда удержать лидерство в новом сезоне?

— Я в этом даже не сомневаюсь. Несмотря на то что могут уйти Малком и Вендел, у «Зенита» большая скамейка с очень квалифицированными игроками. Мне кажется, что, конечно, они могут провалить какой-то матч, но на длинном этапе они вряд ли кому-то уступят первую строчку в этом году.

Источник фото: РИА Новости

— В полузащите «Зенита» настоящая разруха, так как ушли ведущие игроки и пришли новые. Потерял ли «Зенит» в качестве игры или им удастся компенсировать?

— Дело в том, что приходят квалифицированные игроки. Взять того же Коваленко из «Крыльев», он очень грамотный и сильный футболист. Таким игрокам влиться в игру «Зенита» проще. Возможно, не очень удачными для команды будут первые туры, а дальше придёт сыгранность и все встанет на свои места. Это все компенсируется умелой игрой команды, построением этой самой игры, ведь тренер остаётся. Да, меняются игроки, но, я думаю, «Зенит» оставит свою картинку и добьётся результатов в чемпионате.

Источник фото: ФК «Зенит»

— Можно ли назвать «Зенит» империей зла? Команда увела у конкурентов многих ведущих игроков в трансферное окно.

— Империя зла — слишком громко сказано. А вот то, что «Зенит» действительно как океанский кашалот загребает всё, а потом ненужное выплёвывает, это факт. Богатый клуб, денег много, берёт игроков пачками, а потом многим из них приходится либо прерывать свою карьеру, либо ухудшать её. Очень много таких игроков, особенно российских, за них моя душа болит с особенной силой. Берут, потом он не вписывается, его держат на лавке или возвращают. Дмитрий Полоз просидел в «Зените», потерял много времени, таких много. Это не совсем хорошо, но это дело каждого клуба. У «Зенита» много денег, и он вправе брать игроков, а потом отбирать из них лучших, так и действует. Но империей зла, наверное, называть не совсем правильно.

— Сильно раздербанили ЦСКА. Станет ли это лето для команды Федотова определяющим? Команда рассыплется или обретёт новых героев?

— Я не думаю, что ЦСКА рассыплется. Федотов очень хороший и сильный тренер, он знает, что делает, умеет выстроить игру команды из того, что есть. Он привык работать с тем материалом, который у него есть. Мне кажется, ЦСКА будет бороться за призовую тройку, уж точно не развалится. В игре с «Зенитом» они показали, что совсем неплохи, думаю, из игра будет только улучшаться.

Источник фото: РИА Новости

— Кем может усилиться ЦСКА? Какая позиция нужна?

— Учитывая, что ушли многие ведущие игроки, то сейчас положение дел таково, что сейчас очень много позиций, на которые требуются сильные футболисты. Нужны нападающие, опорник, например, если Федотов будет давать больше времени Мухину, то из него вырастет очень хороший полузащитник, он и сейчас выглядит здорово. Думаю, что усиление для ЦСКА обязательно нужно на многих позициях, включая крайнего правого защитника. Чалов не всегда играет стабильно, один матч может звездить, а другой провалить, это очень плохо. Заболотный также нестабилен. Усиление необходимо. Но даже с тем составом, который есть, думаю, ЦСКА сможет побороться за тройку.

— «Спартак» много кого подписал, провёл несколько мощных и дорогостоящих трансферов. Сыграет ли им это на руку?

— Безусловно. Они взяли очень квалифицированных игроков. Я считаю, что «Спартак» станет основным конкурентом для «Зенита» в борьбе за призовые места. Вряд ли, конечно, москвичи смогут взять чемпионство, но за призы можно бороться. Если Литвинов также будет выступать, Хлусевич проявит себя, Зобнин покажет свою силу, а Промес будет лидером, то, конечно всё будет зависеть только от руководства. Если оно не придумает опять кого-то убрать или поменять, как это обычно и бывает в «Спартаке», то красно-белые поборются за второе место.

Источник фото: РИА Новости

— Поменялся спортивный директор «Спартака». Тянул ли Мележиков их на дно?

— Я его не знаю, трудно сказать что-то о нём. Когда приходит новый спортивный директор или менеджер, там Малышев вместо Мележикова, то это всегда вызывает нестабильность. Когда поменяли генерального директора, я вообще не понял зачем, Мележиков работал великолепно, настроил всю работу клуба, всё было слаженно. Зачем надо было его убирать? Я плохо представляю.

— Новый тренер в «Динамо» — Личка. Какие ожидания?

— Это тёмная лошадка. Одно дело — тренировать команду из второй восьмёрки чемпионата России, другое — тренировать одного из лидеров. Это абсолютно другое давление, накал страстей, ответственность. Личка под таким давлением никогда не работал. Если он это выдержит, будет хорошо. Тренер-то он квалифицированный. Силкин у них был, тренировал дубль, пришёл, начали давить со всех сторон, провалился. Хохлов так же. В «Динамо» такое бывает, когда много руководителей, попечителей и советов, тренер попадает в эту обстановку и должен показать свой стержень и своё твёрдое «я». Если у Лички оно есть, то он справится, если нет, то будет прогибаться под каждое мнение и ничего не получится.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

— У «Локо» слишком много нападающих. Пойдёт ли это им на пользу или во вред? Многие лишаются игровой практики.

— Не думаю, что это пойдёт во вред «Локомотиву». У них нападающих не так уж и много. Дзюба уже в возрасте, много травм бывает. Молодые Пиняев и Глушенков только начали прибавлять. Как раз таки «Локомотив» обзавёлся очень сбалансированным составом. Всех, кого они взяли, взяли по делу, провели очень хорошую трансферную политику. Но тут то же самое, что и со «Спартаком». Если руководители не придумают опять что-то новое, различные модели и так далее, то всё там будет нормально. Галактионов пока справляется неплохо, помощники у него очень хорошие, знают, как построить игру и подготовить команду. «Локомотив» сейчас на правильном пути и будет основным конкурентом «Зенита», даже посильнее «Спартака».

— Про «Ростов» почти ничего не слышно. Как считаете, успех Карпина — это единоразовая акция? Или они смогут побороться с конкурентами, которые хорошо усилились?

— Я не думаю, что успех Карпина — одноразовая акция. Он на глазах растёт в качестве тренера, идёт по восходящей, это видно. Игра «Ростова» несколько отличается от игр других команд России, она более комбинационная, строится от вратаря, который очень много играет ногами и даёт ближние пасы, много мячей разыгрываются на своей половине. Это стиль Карпина, да, его можно критиковать, но он ему следует, это изюминка ростовской команды. Конечно, есть трудности с составом, уходят основные футболисты, думаю, это большая потеря. Но Карпин каждый год теряет ведущих игроков и всё равно держится на плаву. «Ростов» поборется за пятёрку, это крепенькая команда, которая старается одержать верх в каждом матче.

Источник фото: ФК «Ростов»

— «Оренбург» возглавил Ярошик, друг Лички. В его сторону много критики из-за отсутствия опыта. Сейчас наследие Лички рухнуло на него, сможет ли удержать? Или придётся менять тренера в середине сезона?

— На этот вопрос, наверное, сейчас никто не знает ответ. Когда ты берёшь молодого, малоизвестного и малоопытного тренера, то всегда идёшь на риск. Можно выиграть, как Галактионов в «Локомотиве», риск был оправдан, а есть и провалы, тут не угадаешь. В «Оренбурге» много иностранцев, которые считают себя большими мастерами, с ними будет непросто строить взаимоотношения. Как с этим справится молодой тренер, вам сегодня никто не скажет. Посмотрим, сезон покажет.

— Игнашевич — молодой и классный тренер, но без опыта в РПЛ. Готов ли он решать задачи с «Балтикой», бороться за выживание?

— На западе очень часто ведущие футболисты становятся тренерами и сразу дают результат, возьмём тех же Гвардиолу и Зидана. Игнашевич очень много поиграл на высоком уровне, долгие годы был лучшим защитником в России. В игре «Балтики» чувствуется его рука, он очень неплохо строит командную игру. Думаю, для Игнашевича очень хорошо, что «Балтика» вышла в РПЛ спустя около 25 лет. Построили к ЧМ очень хороший стадион, люди там любят и поддерживают футбол, команду и самого Игнашевича. Такой рост тренера — очень здорово, он с этой командой растет сам. Верю в него и хочу пожелать удачи, чтобы «Балтика» задержалась и не вылетела. Конечно, нужно усиливать состав, Игнашевич сам говорил, что, несмотря на приход 2-3 новых футболистов, команда всё ещё хочет стать сильнее до закрытия трансферного окна, но на это требуются деньги. Игнашевич — хороший тренер, сильный и характерный человек. Мне кажется, у него всё должно получиться.



Источник фото: РИА Новости

— У «Рубина» была крупная закупка игроков. Главный Рахимов. Насколько этот проект вам кажется жизнеспособным в следующем сезоне РПЛ?

— Четно говоря, я не очень верю в жизнеспособность «Рубина». Не знаю точную обстановку в клубе, но слышал про спортивного директора, что он то ушёл, то вернулся, якобы на откуп Рахимову отдали трансферную политику клуба, что я не считаю правильным. Есть селекционный отдел, спортивная дирекция, которые должны заниматься подбором игроков, а не тренер, который завтра уйдёт, а ненужные игроки останутся. Поэтому я не верю, что «Рубин» прям таки заиграет. Я работал с Рахимовым и знаю, что он — сильный, умный и грамотный тренер, однако, к сожалению, он не всегда способен построить командный дух, это он не всегда может сделать. Конечно, я думаю, что он понабрался опыта, тем не менее Рахимов всегда тренировал команды среднего уровня. У него это получалось. Получится ли вывести «Рубин» в лидеры, к чему и стремится руководство? В этом у меня есть большие сомнения.

— Кто из команд сможет преподнести сюрприз?

— Я жду большого сюрприза от «Локомотива», жду, что он поборется за первенство с «Зенитом». Думаю, это вполне реально, если ничего не случится. Должен неплохо поработать Вадим Михеев, я знаю его, он очень сильный тренер и характерный человек, который оставил команду в премьер-лиге. Думаю, он может взлететь повыше.

Источник фото: РИА Новости

— Назовите тройку игроков, которые могут спрогрессировать и оказаться в топе наравне с Малкомом и т. д.?

— Мне очень нравится Пиняев. Думаю, что это наша самая яркая будущая звезда, если ничего не случится, например травмы или звёздная болезнь. Я жду гораздо больше от Кругового из «Зенита», он тоже может хорошо и стабильно играть. То же самое касается Мостового. Глушенков в «Локомотиве» тоже должен заиграть. Вот эти молодые футболисты должны заиграть, сейчас такое время, когда перед нашими новыми игроками открываются большие возможности из-за того, что упал уровень легионеров и нас отлучили от европейского футбола. Наши вполне могут конкурировать с иностранцами. Жамалетдинов до конца не сказал своё слово, травма помешала, Мухин в ЦСКА, очень сильный, надо ему довериться, он покажет себя. Много русских ребят, которые ждали своего часа, а теперь могут вырасти в больших футболистов.