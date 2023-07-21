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Месси не поехал в «Барселону». Теперь «Барселона» едет к Месси

Лионель Месси собирает в «Интер Майами» своих друзей и бывших партнёров по «Барселоне».
Месси не поехал в «Барселону». Теперь «Барселона» едет к Месси
21 июля 2023 12:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

Летом у Лионеля был очень непростой выбор, так как варианты продолжения карьеры отличались между собой очень и очень сильно. Возвращение в «Барселону» означало бы, что аргентинец всё ещё хочет оставаться в большом футболе и играть в еврокубках. В Саудовской Аравии предлагали несколько грузовиков наличности за пару лет, но уровень этой лиги по-прежнему крайне низкий. А американский «Интер» предлагал нечто среднее из этих двух вариантов.

В итоге Месси выбрал максимальный комфорт, который он обретёт в Майами. Приличный уровень игры, практически полное отсутствие давления и солидные деньги, особенно с учётом потенциальных отчислений Apple и adidas, являющихся одними из основных партнёров и спонсоров МЛС. А что ещё нужно для максимального комфорта? Друзья рядом.

Нет никаких сомнений, что у Лионеля остались самые теплые воспоминания о годах в «Барселоне», когда всё складывалось почти идеально: каталонский клуб выигрывал массу трофеев, Месси не вылезал с первых мест в списках самых результативных игроков, сине-гранатовые появлялись в финалах Лиги чемпионов примерно с такой же частотой и непринуждённостью, как я в продуктовом магазине по пути с работы домой. Разумеется, за годы, проведённые в солнечной Каталонии, Месси обзавёлся друзьями, вместе с которыми и покорял мировой футбол.

Getty Images

Первым из старой гвардии, кто присоединился к Лео, стал Серхио Бускетс. Ещё в 2005 году, когда полузащитник только появился в Ла Масии, он отличался талантом, поэтому довольно быстро добрался до основного состава клуба. По словам Пепа Гвардиолы, Месси уже на первой тренировке отметил умения новичка. Теперь к этой парочке во Флориду подтянулся и Жорди Альба. Однако он влился в дружную каталонскую семью чуть позже: в 2012 году, перейдя из «Валенсии» после очень успешного Евро-2012. Подключающийся вперед крайний защитник быстро нашёл взаимопонимание с Месси, буквально гипнотизируя соперников взаимодействием с Лео на поле. Особенно эффективными оказались эдакие стенки на большом расстоянии: Лео отдавал мяч Альбе, который продвигался с ним вперед, пока партнёр находил свободные зоны в обороне соперника, а затем отдавал мяч обратно Месси, находившемуся к тому моменту в опасной близости от ворот.

При этом стоит отметить практически полное отсутствие эгоизма у Бускетса и Альбы. Первый никогда не беспокоился, что среди россыпи звёзд «Барсы» его упоминали, пожалуй, чуть ли не в последнюю очередь, хотя раньше его по праву считали лучшим опорником Европы. А Альба совершенно спокойно воспринял задачу реже подключаться к атакам, когда впереди образовалось трио Месси-Суарес-Неймар.

Интересно, что на этом тенденция не заканчивается. Ходят упорные слухи, что Андрес Иньеста может перебраться из Японии к друзьям во флоридский клуб Дэвида Бекхэма. Также вроде бы близок к переходу Луис Суарес, который в данный момент играет за бразильский «Гремио». Кстати, уругваец зажигает по полной программе – семь мячей в 12 играх чемпионата страны. Плюс не стоит забывать, что «Интер Майами» тренирует ещё один аргентинец – Херардо Мартино. С ним большинство бывших игроков «Барселоны» пересекались в сезоне-2013/2014, когда он возглавлял «блауграну».

Getty Images

Месси для МЛС – священная корова. В хорошем смысле слова. Поэтому у него есть возможность приглашать сюда кого он хочет и в любых количествах. В Северной Америке финансовая успешность и популярность команды далеко не так сильно привязана к результатам, как в Европе, поэтому никто даже не заикается о том, что «Интер Майами» на последнем месте не только в Восточной конференции, но и во всей лиге. Кстати, среди здешних игроков у аргентинца тоже уже появляются приятели: сообщается, что на тренировках он много и весело общается с форвардом Джозефом Мартинесом, становившимся лучшим бомбардиром МЛС в 2018 году.

Теперь Лионель может наслаждаться оставшимися годами карьеры: рядом старые друзья по «Барселоне», всеобщее обожание на новом месте, уровень футбола приличный, но и не требующий какого-то особенного перенапряжения, солнечная погода и крупный город, который может предложить отдых на любой вкус как ему самому, так и семье.

источник: «Советский спорт»
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