Приехал, чтобы побеждать. Лионель Месси покорил Америку в первом же матче

Переходя в клуб Дэвида Бэкхема «Интер Майами», Лионель Месси неоднократно подчёркивал, что делает это не ради денег или трофеев. Аргентинец акцентировал внимание на том, что больших побед в его футбольной карьере и так хватает — с чем, безусловно, сложно спорить, — карьера клонится к закату и он хочет больше времени проводить с семьёй. Солнечный Майами казался ему идеальным вариантом для этого.

Тем не менее, дебюта легенды мирового футбола в форме нового клуба ждали все, кто неравнодушен к самой популярной игре с мячом. Отдых отдыхом, а рефлексы, голевое чутьё и всё остальное, что отличает суперфорварда от просто очень хорошего игрока, никуда не делось.

Добавляло градуса долгожданному дебюту Лео то, что он должен был прийтись на международный матч - «Интер Майами» в рамках первого тура групповой стадии Кубка Североамериканских лиг принимал «Крус Асуль». Мексиканский клуб регулярно борется за трофеи КОНКАКАФ и шесть раз выигрывал местную Лигу чемпионов, а в начале нового века и вовсе прогремел на весь мир. Получив приглашение выступить в Кубке Либертадорес, команда из Мехико дошла до финала, навязав борьбу южноамериканскому гранду - «Боке Хуниорс» - и уступив лишь в серии пенальти. Так что первый соперник для Месси на новом месте был более, чем серьёзным раздражителем.

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Отложенный дебют

Перед началом игры зрителей, собравшихся на трибунах в американском Форт-Лодердейле ждала неприятная неожиданность - оба звёздных новичка «Интера» - Лионель Месси и Серхио Бускетс — остались в запасе. Тем не менее, оба держались на виду — и сомнений в том, что оба так или иначе выйдут на поле, не было ни у кого. Оставалось понять — будет ли дебют суперзвёзд мирового футбола в новом клубе чистой формальность или шоу всё-таки состоится. В итоге друзья со времён совместного выступления в «Барселоне» вместе вышли на замену по ходу второго тайма. Счёт к тому моменту был 1:0 в пользу американского клуба. Пока новички втягивались в игру, зубастый «Крус Асуль» успел отыграться. А потом настало время Месси. Сначала он отдал голевой пас на Тэйлора, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. А в компенсированное время «Интер Майами» получил право на опасный штрафной. Исполнять его своей фирменной походкой отправился Месси. И уже через какие-то мгновения стадион взорвался в экстазе. Лионель без особенных проблем обвёл полуразвалившуюся стенку мексиканцев, аккуратно направив мяч под планку. Первый гол аргентинца в новом клубе получился действительно неординарным, напомнив о лучших годах Месси в «Барселоне». А уже совсем скоро прозвучал финальный свисток, возвещавший о первой победе «Интера» в новую для клуба эру.

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Вопрос о лишнем билетике

Конечно, немного наивно предполагать, что Месси на новом месте будет выдавать подобные шедевры в каждом матче. В таком случае он почти наверняка бы отправился не в Америку — у европейских топ-клубов была масса возможностей, чтобы переубедить Лионеля. Да и в Саудовской Аравии ещё не до конца смирились с тем, что противостояния Месси — Криштиану Роналду в их чемпионате всё-таки не будет. Но факт остаётся фактом — на Месси в Майами и в любом месте, где предстоит играть его новому клубу, будут ходить, как ходят в театр воочию посмотреть на великих актёров. Так что скучно на просторах североамериканского футбола в ближайшее время точно не будет.