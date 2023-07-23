«Зенитовца он бы не удалил». За что наказали Александрова?

Самым обсуждаемым событием субботы в российском футболе, безусловно, стало удаление Виктора Александрова в матче «Пари НН» — «Зенит». После того как защитник нижегородцев был вынужден покинуть поле, его команда резко сникла и не смогла устоять под натиском чемпиона, хотя до этого оборонялась вполне уверенно. Сам Александров бурно отреагировал на итоговое решение судьи, принятое после видеопросмотра, сорвав с себя футболку и уходя в раздевалку с негодующим видом. Но был ли у него повод для такой реакции? Мнения на этот счёт разделились.

«Будем задавать вопросы судейскому корпусу»

Естественно, что представители «Пари НН» возмущены подобной трактовкой правил. Сергей Юран на послематчевой пресс-конференции заявил, что, случись подобная ситуация у ворот «Зенита», судья не показал бы и жёлтой карточки, назвав свою уверенность в таком исходе событий 200-процентной. Главный тренер нижегородцев настаивает на том, что мяч пробрасывался в сторону от ворот и лишения явной возможности забить, которое и подразумевает правило «фола последней надежды», не было. Обратил внимание Юран и на то, что главный судья находился рядом с эпизодом — и, по его мнению, консультация с комнатой VAR Сергею Иванову не требовалась.

В свою очередь, генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью Sport 24 заявил, что клуб будет ставить вопрос перед руководством нашего футбола о правомерности показа красной карточки Александрову, и до понедельника будет принято решение, нужно ли подавать официальную апелляцию или можно ограничиться попыткой диалога.

«Бакаев мог забивать»

В свою очередь, представители судейского корпуса в один голос уверяют, что красная карточка была показана правильно. Бывший арбитр Игорь Федотов в своём телеграм-канале отмечает, что Бакаев держал мяч под контролем и мог, срезав угол, следующим касанием бить по воротам, так что решение Павла Кукуяна позвать Сергея Иванова к монитору было правомерным.

Поддерживает коллегу и Сергей Лапочкин, который в эфире «Матч Премьер» заявил, что у него нет вопросов к действию судей в этом эпизоде, так как Бакаев мог забивать следующим же касанием. Что бы было, не стань Александров нарушать правила, мы уже не узнаем, но пока спор вокруг этого инцидента напоминает столкновение интересов «пострадавших» и «корпоративной солидарности» бывших арбитров.

Вопросы трактовки

Главным камнем преткновения в данной ситуации становится современная трактовка судьями правила «фола последней надежды». Если раньше арбитры доставали из кармана красную карточку только в случае чистого выхода один на один с вратарём, то сейчас нахождения игроков защиты за линией мяча при условии полного контроля над мячом атакующего футболиста вполне достаточно для удаления нарушителя. Вопрос о том, насколько это справедливо, вполне дискуссионный, но на данный момент правила предусматривают именно такой взгляд на ситуацию.

Более того, нижегородцы вполне могли избежать всего случившегося — атака «Зенита», приведшая к удалению, началась с грубого обреза хозяев поля на своей половине. И чтобы потом не вести разговоры о том, как трудно почти тайм играть в меньшинстве против чемпиона, можно для начала привести в порядок собственные оборонительные действия.

Теперь же остаётся дождаться официальной реакции «Пари НН» на принятое решение в виде подачи жалобы — и тогда уже контролирующие органы нашего футбола будут вынуждены посвятить время официальному разбору эпизода. В противном же случае эмоциональная реакция нижегородцев по горячим следам так и останется просто словами, сказанными в запале.