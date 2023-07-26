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Месси начинает — и забивает. У Лео 2+1 в первом матче за основу «Интер Майами»

«Атланта Юнайтед» стала 100-м клубом в карьере аргентинца, которому он забил.
Месси начинает — и забивает. У Лео 2+1 в первом матче за основу «Интер Майами»
26 июля 2023 11:30
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

Дебют аргентинского волшебника за «Интер Майами» вызвал сумасшедший ажиотаж – билеты продавались за тысячи долларов, а снимки фотографирующих его Леброна Джеймса, Серены Уильямс и других знаменитостей облетели все СМИ. Словно в голливудском фильме, Месси забил победный мяч со штрафного в дополнительное время. И вот теперь Лео очень удачно провёл первый полноценный матч за клуб Дэвида Бекхэма, продолжая красноречиво демонстрировать, почему он особенный футболист.

Второй жертвой аргентинца на американской земле стала «Атланта Юнайтед». Это команда – крепкий середняк МЛС, но это не помешало худшему клубу лиги, «Интер Майами», буквально размазать оппонента по полю. Вот что называется «эффектом Месси». Встреча проходила в рамках Кубка лиги Северной и Центральной Америки. Небольшой местный стадион оказался переполнен. Такими темпами скоро придётся достраивать дополнительные временные трибуны в ожидании новенького стадиона, который будет готов только через пару лет.

Месси впервые вышел за «Интер» в стартовом составе, причём сразу с капитанской повязкой. Лео не стал откладывать дело в долгий ящик, оформив дубль уже к середине первого тайма.

Getty Images

На восьмой минуте он мастерски поймал оборону «Атланты» при попытке оставить его в офсайде, убежав один на один после идеального вертикального заброса от старого друга Серхио Бускетса. Правда, первый удар Месси приняла на себя штанга, зато со второй попытки он не промахнулся. Если бы защитники действовали чуть расторопнее, то могли предотвратить взятие ворот.

Ещё через 14 минут Лео разогнал очередную атаку по центру: отбросил мяч на угол штрафной на свободного партнёра Роберта Тейлора, который несколько неуклюже в одно касание вернул мяч Месси, врывающегося в центр штрафной. И снова оборона оппонента занималась непонятно чем вместо того, чтобы пытаться прервать далеко не самую удачную передачу, пролетающую через всю штрафную площадь. На 53-й минуте при непосредственном участии аргентинца был установлен окончательный счёт матча: Месси в который уже раз убежал в контратаку, снова отдал мяч на угол штрафной Тейлору, только на этот раз Роберт решил нанести удар сам. Итог – гол. 4:0.

Getty Images

За два матча в составе «Интер Майами» Месси суммарно провёл на поле чуть более ста минут, оформив впечатляющую статистику – три гола и ещё одна результативная передача. Уже очевидно, что Лионель приехал в США не отбывать номер, а продолжать дарить миру свою гениальность на футбольном поле. Такими темпами его клубу ходить в аутсайдерах МЛС осталось недолго.

Другие игроки «Интера» также отмечают перемены, которые произошли после появления бывших футболистов «Барселоны». Главный тренер Херардо Мартино, который, кстати, выиграл с «Атлантой» чемпионат МЛС в 2018 году, хвалит новичков за то, как они умеют создавать и использовать пространство, а защитник Деандре Йедлин утверждает, что даже атмосфера в команде поменялась: «Одно их присутствие придаёт всем больше уверенности. Думаю, что у команд, против которых мы играем, появляется страх, когда они видят перед собой таких игроков, как Месси и Бускетс».

Можно ли представить более идеальный сценарий первых матчей Месси в США? Кажется, даже лучшие голливудские мастера не справились бы с такой задачей.

источник: «Советский спорт»
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