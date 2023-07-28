Месси принёс Apple рекордный доход. Как аргентинец помог «Интеру» заработать миллиард

Лионель Месси пополнил состав «Интера» из Майами около двух недель назад, однако этого вполне хватило, чтобы в США начался настоящий футбольный бум. Болельщики скупают билеты на матчи команды буквально за считаные минуты с того момента, как они появляются на сайтах. Даже голливудские звёзды стоят в очереди, чтобы вживую увидеть легендарного форварда. Помимо всего этого, Лео стал настоящей золотой жилой для своего нового клуба.

Apple в опале

В прошлом году стриминговая платформа Apple TV+ подписала десятилетний контракт на $ 2,5 млрд на эксклюзивный показ матчей американской лиги МЛС. В приложении приобрести трансляции предлагается за $ 14,99 в месяц и $ 99 за сезон.

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Руководство компании рассчитывало, что подобное партнёрство уже в ближайший сезон должно оправдать себя, однако в реальности дела обстояли не столь радужно. После первого года боссы Apple были очень обеспокоены количеством подписок на сезонный абонемент. Компания выполнила только 40% от своего первоначального прогноза.

Однако концерн не стал покидать лигу. После тщательного анализа ситуации и встречи с акционерами клубов было принято решение продолжать сотрудничество. Многие ломали голову, что же именно убедило глав корпорации. Но Дэвид Бекхэм был одним из немногих, кто точно это знал.

Да придёт спаситель

Легендарный в прошлом футболист, а ныне владелец «Интер Майами», уже вовсю вёл переговоры по переходу Лео Месси. И после того, как аргентинец дал своё согласие, в Apple смогли увидеть заветные цифры. Если раньше интерес болельщиков за пределами США к покупке подписки МЛС был неочевиден, то теперь фанаты со всех уголков Земли хотят увидеть суперзвезду в Майами.

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Миллиардер и совладелец «Интера» Хорхе Мас уже дал довольно оптимистичный прогноз, что рост числа подписок может составить до 2 млн за 18 месяцев: «В этой стране нет другого игрока, который мог бы иметь такое глобальное влияние, как Лео Месси».

Приятный переезд

Как мы уже отмечали, переезд Месси в Майами вызвал небывалый ажиотаж у местной публики, часть из которой раньше даже и не догадывалась, что в их городе есть футбольная команда. Но и другие клубы решили подсуетиться и заработать на матчах с участием Лео. Самые дорогие билеты на игру, которая состоится в начале октября в Лос-Анджелесе, стоят $ 500. Клубы лиги «Шарлотт» и «Атланта Юнайтед» уже решили открыть верхние уровни своих 30-тысячных стадионов, чтобы их можно было полностью заполнить на матчах с «Интером».

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«Интер», в свою очередь, решил пойти на смелый шаг и уже вовсю ведёт переговоры с местным клубом НФЛ «Долфинс», чтобы играть свои домашние матчи на их стадионе Hard Rock Stadium, вместимость которого составляет 63,3 тысячи человек.

Месси в составе — миллиард в кармане

Также в скором времени начнётся строительство нового стадиона «Интер Майами Фридом Парк», который будет вмещать около 35 тыс. болельщиков, нынешняя арена может принять всего 18 тыс. По словам Бекхэма, затраты на проект увеличились почти на 40% по сравнению с первоначальным бюджетом в $ 1 млрд. Однако аргентинец привлёк двух крупных спонсоров, контракт с которыми будет подписан в скором времени.

В конце стоит добавить, что Месси может привести свою команду к уникальному достижению для американского футбола. По оценкам различных источников, стоимость клуба в следующем году может вырасти до $ 1,5 млрд, что почти в три раза превышает нынешнюю — $ 585 млн. Ещё ни один клуб МЛС не достигал такой отметки.