Судейский скандал в Грозном. Безбородов нарушил регламент ВАР?

Команды отзеркалили друг друга в первом туре, синхронно уступив соперникам с одинаковым счётом 1:2. Поэтому каждой из команд победа в отчётной игре была особенна нужна. Перед началом матча между «Ахматом» и ЦСКА даже представить себе нельзя было в какую феерию, в том числе, судейскую, превратится этот матч.

ПЕНАЛЬТИ И КРАСНАЯ «АХМАТУ»

Начало матча для грозненцев вышло обескураживающим, уже на 10 минуте армейцы получили право на пенальти, плюс главный судья матча из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов удалил игрока «Ахмата». После навеса от левого края штрафной Милан Гаич успел к мячу почти у лицевой линии и с острого угла бил в ворота, которые прикрывал только защитник Марат Быстров — и тот отбил его рукой! Пенальти реализовал главный бомбардир ЦСКА Фёдор Чалов, а Быстров получил красную карточку за «фол последней надежды».

Хозяева кинулись отыгрываться даже в усечённом составе, других вариантов у них не было. Правда все эти наскоки легко нивелировала оборона армейцев. Мяч почти не доходил до Игоря Акинфеева. ЦСКА, пользуясь своим игровым и количественным преимуществом, вылетал в кинжальные контратаки, ярко демонстрируя, что одним голом ограничиваться подопечные Владимира Федотова не собираются.

Источник фото: ФК «Ахмат»

ОТВЕТКА ОТ КОНАТЕ

На 25-й минуте Безбородов, на радость болельщикам в Грозном, вернул должок хозяевам поля. Пенальти в обратную сторону. Константин Кучаев сбил нападающего Ивана Олейникова в своей штрафной, который спокойно реализовал ивуарийский легионер «Ахмата» Мохамед Конате. Бурное развитие событий в первой половине тайма.

Но игра не может вечно быть словно бенгальский огонь, создавая впечатление постоянного карнавала. Ближе к концу первого тайма матч подуспокоился. Оппоненты лишь изредка огрызались опасными атаками, но до логического завершения их не доводили. У грозненцев особенно выделялся активными действиями автор гола Олейников, который благодаря своим габаритам, имел определённое преимущество в продвижениях сквозь оборонительные линии ЦСКА. У гостей активничали то Антон Заболотный, то Фёдор Чалов, периодически заставляя понервничать грузинского голкипера Георгия Шелию.

ОДИНАДЦАТИМЕТРОВАЯ САГА БЕЗБОРОДОВА

На последних минутах тайма даже мысли не осталось о том, что у хозяев «минус один» футболист, настолько на равных «Ахмат» проводил матч. Когда казалось, что команды вот-вот уйдут на перерыв, Безбородов, после просмотра VAR, назначил третий пенальти в первом тайме, вновь в ворота Шелии. Это Заболотный двигался назад в штрафной чеченского клуба, пытаясь добраться до мяча, и защитник сборной России Андрей Семёнов попал ему по ноге. Фёдор Чалов и во второй раз не оставил шансов голкиперу.

Источник фото: ФК «Ахмат»

Однако судья сегодня был в ударе. На пятой добавленной минуте «Ахмат» вновь получил право на пенальти. Олейников против Акинфеева, но Игорь не даёт много шансов, и на это раз вытащил мяч из левого угла. Но и это было ещё не всё. После неудачного пенальти «Ахмата», судьи на VAR обратили внимание Безбородова, что во время фола, Милан Гаич также совершил «фол последней надежды» и получил отложенную красную карточку, а заодно, хозяева получили право на ещё один пенальти, который реализовал всё тот же Мохамед Конате. Убойный первый тайм, состоявший из множества пенальти и красных карточек, продлился почти 55 минут.

В перерыве выяснилось, что судья Безбородов, согласно протоколу VAR в РПЛ, не имел права обращаться к видеопросмотру после того, как «Ахмат» уже исполнил пенальти и, соответственно, игра была возобновлена: протокол предусматривает подобные исключения только в случае ошибочной идентификации игрока, нарушившего правила, или при нарушении, которое связанно с агрессивным поведением – плевком, укусом и так далее.

ГРОЗНЫЙ В ОГНЕ

Второй тайм начался бодро – Конате уже на первой минуте вышел один на один с Акинфеевым, но пробил неуклюже и гораздо выше ворот. Да и в принципе, хозяева как-то с большим желанием понеслись в атаку. Футболисты ЦСКА выглядели откровенно обескураженными, как будто вся ситуация в первом тайме выбила гостей из привычной колеи.

Источник фото: ФК «Ахмат»

За ширмой непонятного судейства само действие на поле как-то потускнело. Команды будто бы пребывали в ожидании, какие новые интересные решения будут принимать арбитры. Футбол отошёл на какой-то надцатый план. На 70-й минуте вновь взорвался атакой «Ахмат» и лишь реакция Игоря Акинфеева с помощью легендарной «божьей ноги» отвела явную угрозу от ворот армейцев.

ПЯТЫЙ ПЕНАЛЬТИ

На 75-й минуте уже многоопытному Ризвану Уциеву пришла пора спасать свою команду от неминуемого гола. В каком-то невероятном прыжке, защитник отвёл угрозу от своих ворот. Редкая активность в матче. Хаотичные атаки, которые иногда трансформируются в опасные моменты. На 78-й минуте Безбородов, после очередного просмотра VAR поставил третий пенальти в ворота «Ахмата» и пятый за игру. Фёдор Чалов и на этот раз не сплоховал, отпраздновав натуральный хет-трик со сплошных одиннадцатиметровых. Уникальный матч, который навсегда войдёт в историю российского футбола.

Обескураженный «Ахмат» практически не шёл в атаки, а если что-то и получалось, что выглядело это очень пресно. У грозненских футболистов не было ни физических, ни моральных сил на организацию финального штурма и, хотя бы подобия навала. На пятой добавленной минуте Безбородов удалил ещё и защитника хозяев Семёнова. 3:2 и ЦСКА одержал первую победу в сезоне-2023/2024.