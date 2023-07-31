Красно-белые на классе убрали «Балтику». Игнашевич на бровке гостям не помог

Новичок РПЛ «Балтика» приехала в гости к московскому «Спартаку» с явным желанием навязать борьбу бронзовому призёру прошлогоднего первенства. Тем более, что главный тренер гостей Сергей Игнашевич хорошо помнит былые искрящие дерби. Именно поэтому во время интервью перед игрой наставник «Балтики» сказал, что футболистов калининградского клуба не нужно отдельно настраивать на игру с красно-белыми. «Спартак» - вечный раздражитель для любого клуба, а уж для команды, которая давно не играла в высшем дивизионе и подавно.

"Советский спорт"

ОБМЕН ЛЮБЕЗНОСТЯМИ

Удивительно, но при том, что «Спартак» заведомо считался безоговорочным фаворитом матча с «Балтикой», первую голевую атаку минут через шесть после начала игры провели именно гости, и только нерасторопность нападающего Тамерлана Мусаева не привела к голу в ворота Максименко. Но и красно-белые решили не отсиживаться в середине поля и буквально через минуту ответили своим выпадом – одна на один с голкипером гостей Латышонком вывалился привыкающий к российским реалиям быстрый и мощный Тео Бонгонда. Однако пробил сильно левее створа. Не прошло и пяти минут, как соскучившийся за время дисквалификации по футболу Александр Соболев бил абсолютно без помех по воротам гостей, но попал в защитника.

ТИШЬ, ДА ГЛАДЬ

К первой половине тайме полностью обозначилось территориальное преимущество хозяев, которые периодически опасно забрасывали мячи в штрафную «Балтики», но далее ничего путного придумать не могли. Калининградцы же и вовсе перестали думать о контратакующей игре, сосредоточившись исключительно на обороне своих ворот. То ли осторожность, то ли элементарной смелости не хватало.

К концу первого обе команды окончательно успокоились, по сути, занимаясь перекаткой мяча в середине поля. Скучное течение игры нарушали редкие выпады москвичей силами Виктора Мозеса или упомянутого раннее Бонгонда, а не слишком удивлённые этому гости просто отбивали мяч на половину поля «Спартака». Собственно, в этой игре, количество брака заметно превышало качество футбола.

ГОЛ, КОТОРЫЙ НЕ НАЗРЕВАЛ

"Советский спорт"

И всё-таки, одна из атак столичного клуба привела к голу в раздевалку. Великолепный и точный пас Руслана Литвинова из района центрального круга был отлично обработан Квинси Промесом, который моментально навесил в центр штрафной «Балтики»,где дежуривший Тео Бонгонда без всяких помех расстрелял в упор гостевые ворота. А в компенсированное время свой момент не смог реализовать уже сам Промес, который слишком завозился с мячом перед носом вратаря подопечных Сергея Игнашевича.

СУМБУР

Второй тайм начался немногим бодрее первого, команды вновь обменялись опасными выпадами. В первом случае «Спартак» спасли уверенные действия Максименко, в ответной же атаке Александр Соболев решился на удар на входе в штрафную «Балтики», но пробил сильно неточно.Казалось, что гости должны смелее идти вперёд, потому что проигрывают, но это была иллюзия. Калининградская команда всё также обитала в обороне, сосредоточившись на пресечении стремительных атак столичного клуба.

К 60-й минуте матча «Балтика» нашла в себе силы и эмоции для территориальной осады красно-белой половины поля. И провела парочку симпатичных комбинаций, но голевыми назвать их было нельзя. «Спартак» же очень странно окопался на своей половине и почти не проводил быстрых контратак, хотя несмешное течение игры очень благоволило такому развитию событий.

ГВОЗДЬ В КРЫШКУ «БАЛТИКИ»

Череда замен, затеянная тренерами между 70-й и 80-й минутой к усилению темпа, не привели. Игра плавно катилась к своему логическому завершению. Обходилось уже даже без редких атакующих вспышек. Счастьем можно было считать, когда кто-то из действующих лиц добирался до чужой штрафной.

А на 83-й минуте «Спартак» окончательно прибил гостей. Антон Зиньковский промчался по правому флангу, выкатил мяч на ногу Квинси Промесу и лидер красно-белых не оставил шансов Евгению Латышонку. Констатация факта, что игру с соперником, уступающем в классе можно выиграть даже в пол силы.

Но это был не «Спартак», если бы по истечение основного времени матча не пустил пенку. «Балтика» разжилась голом престижа и устроила валидольную концовку подопечным Гильерме Абаскаля. Это Анхело Энрикес грамотно выпрыгнул в штрафной хозяев и переправил мяч в ворота.