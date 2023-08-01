Здесь футбол не любят, тут им живут. Почему стоит потратить сутки ради поездки на матч «Ростова»

Приветствую тебя, мой добрый читатель. В ближайшие несколько минут вам предстоит прочесть рассказ об увлекательном путешествии, перед его началом я задался лишь одной целью - рассказать правдивую историю о том, стоит ли желающим фанатам потратить свои силы и средства на поездку в довольно проблематичный по логистике Ростов ради того, чтобы побывать там на матче одного из лидеров Российской премьер-лиги. Насколько у меня получилось, ну что ж, судить вам.

РИА Новости

Прожорливые таксисты и любопытный сосед

Для начала ознакомлю вас с, пожалуй, самым удобным маршрутом для поездки из Москвы в Ростов. Поскольку в последний год самолёты на юге России летают не во все города, пришлось искать ближайший доступный аэропорт неподалёку от моего места назначения. Им оказался не самый большой аэродром в Минеральных водах. Длительность полёта до него от Москвы у меня составила около 4 часов.

Я прибыл на место примерно в час ночи и столкнулся с неприятной проблемой - поезд до Ростова должен был отходить плюс-минус спустя час после моего прилёта, так что нужно было оперативно добраться до вокзала. Благо, дорога туда занимает всего 10 минут на машине, но не всё так просто. Сервисы по заказу такси крайне скверно ищут машины в Минеральных водах, вы можете прождать около 20 минут, а водитель так и не найдётся. Оставался лишь один вариант - договориться с кем-нибудь из местных таксистов, которых около зоны прилета несчитанное множество. Естественно, цена у них раза в 2 или 3 больше, чем в приложении. Однако врождённая харизма и знание начального уровня армянского языка сыграли мне на руку.

Ночной поезд из Минеральных Вод до Ростова идёт примерно 8 часов, за это время вы вполне можете выспаться и набраться сил перед походом на матч. Расположившись в вагоне, я и планировал прилечь, но в мои планы вмешался любопытный собеседник. Это был мужчина уже в преклонных годах, с благородной бородой, которая уже полностью покрылась сединой. Меня привлёк тот факт, что на нём была футболка «Ростова». Врождённое любопытство втянуло меня в увлекательную беседу. Михалыч, именно так он представился, болеет за «Ростсельмаш» с 1950 года. Именно тогда он пришёл со своим отцом на первый матч команды ещё в первенстве РСФСР.

РИА Новости

Михалыч рассказывал, как на его глазах один из старейших клубов России шагал от того момента, когда состав команды состоял из простых заводчан до дня, когда он принимал у себя дома мюнхенскую «Баварию» в Лиге чемпионов. Путь, длиной в не без малого 80 лет, большую часть которого клуб прошёл на глазах Михалыча. Он был с командой, когда она боролась за выживание во вторых дивизионах чемпионата союза, в непростые финансовые времена 90-х и в моменты триумфа. На глазах этого человека сменялись поколения игроков. Удивительно осознавать, что передо мной находился живой свидетель такой долгой истории. Я решил задать ему вопрос, а какой же матч был лучшим в истории «Ростова».

Ответ был следующим: «Знаешь, я тебе так отвечу. Разное было, победы, поражения. Лёгкие матчи и тяжёлые. Когда был молодой, посмотрел матч, который выиграли 3:0, думал, лучшее, что я видел. Но с годами я понял, если смотришь матч родной, любимой команды, то цени каждую его минуту. Не важно, кто соперник, какой счёт. Наслаждайся игрой, как бы она не складывалась. Ищи в ней красоту, а не результат. Если сможешь, тогда каждый матч станет для тебя лучшим». Под разговоры с Михалычем я вскоре задремал, а проснулся уже, когда мы подъезжали к городу.

От Дона до стадиона

Выйдя на перрон около 10 утра, я решил перед самим матчем, начало которого было запланировано на 8 часов вечера, совершить небольшой променад по городу. В Ростове вы вполне можете обойтись без машины, все главные исторические и культурные достопримечательности находятся в шаговой доступности. Я рекомендую вам три места, посетив которые, вы точно останетесь под хорошим впечатлением.

Во-первых, если вы оказались в Ростове, то обязательно прогуляйтесь по набережной Дона, одна из самых могучих рек в Европе потрясающе обрамлена. Тут вы можете полюбоваться видами, перекусить, сделать несколько селфи для своих соцсетей или же просто отдохнуть на лавочке под прохладной тенью пихты.

Затем пройдитесь до главного кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Каждый желающий может его посетить. Если вы человек православный, то этот памятник архитектуры XVIII века точно должен заинтересовать вас. После этого можете прогуляться по одной из главных улиц города - Садовому переулку. Там расположено множество ресторанов на любой вкус, каждый гурман найдёт что-нибудь себе по душе. Меня, к примеру, привлёк ресторан «Рыбный базар». В нём я остановился пообедать, после чего направился к стадиону.

Честь и верность

Стадион «Ростова» расположен на левом берегу Дона. Добраться туда можно разными способами, но я рекомендую путь через Левобережный парк. Уютный и современный дизайн, который мог бы составить конкуренцию любому столичному.

"Советский спорт"

На подступах к арене я столкнулся с любопытной картиной: за 2 часа до начала игры народу было довольно прилично. Публика была разнообразной: и ровесники Михалыча, и семьи, и подростки - все уже предвкушали будущую игру. Особенно меня удивили огромные очереди в билетную кассу и в центр болельщиков, где можно было оформить Fan ID. Не так часто бываю в Москве и Петербурге на футболе, но там и близко не встретишь такого ажиотажа даже за 20-30 минут до начала игры.

"Советский спорт"

"Советский спорт"

Также мне было любопытно взглянуть на фан-шоп команды, который находится около тех самых касс. Он представлял собой небольшое помещение со стандартным набором атрибутики: шарфы, футболки, брелки, магнитики и так далее.

"Советский спорт"

"Советский спорт"

Однако моё внимание привлекла одна из стен со стикерами. Как мне объяснили, она появилась сравнительно недавно и стала неким местом единения болельщиков всех команд. На ней можно встретить как наклейки ростовских фанатских группировок, так и стикеры гостевых болельщиков, которые прикрепляют их, когда посещают выездные игры.

"Советский спорт"

Традиционно перед стадионом клубы устраивают развлекательную программу. На матч с «Зенитом» хозяева подготовили футбольный боулинг - небольшую коробку, где дети могли поиграть, а также уголок, где любой желающий совершенно бесплатно мог нанести на свою майку игровой номер и фамилию. Эта точка пользовалась особенным спросом.

"Советский спорт"

"Советский спорт"

"Советский спорт"

Поднявшись на трибуну, я оценил масштабы арены. Один из стадионов, принимавший чемпионат мира 2018 года, ничуть не разочаровал. Вместительный, современный и при этом по-настоящему домашний. Когда трибуны заполнились людьми, стало понятно, что в городе уже приспособились к Fan ID. Весь нижний ярус был переполнен за исключением одного сектора - активных фанатов. Они ещё не вернулись на матчи РПЛ.

Но честно вам скажу, я и не заметил их отсутствия. Рядом с ними соседствовали ещё одни активные фанаты, которые приняли новый порядок в нашем футболе. Они весь матча заряжали кричалки, били в барабаны и заводили абсолютно всех болельщиков на стадионе. Мало где можно встретить картину, когда активная зона заряжает насколько же громко, как и вся остальная арена. Также для меня было приятно лицезреть традиционные волны на трибунах, в Москве сейчас это довольно редкое явление, а вот в Ростове это напоминает маленький шторм.

Любопытной также прозвучала одна из кричалок - «Честь и верность». Эти слова также написаны над трибуной активных фанатов. Вроде бы такие простые и важные слова, но сейчас их так редко можно услышать именно в контексте футбольного матча. Однако мои наблюдения дали понять, что на «Ростов Арене» эти понятия более чем уместны.

"Советский спорт"

Мальчик Миша

О ходе встречи вы можете почитать в этом материале, я лишь подсвечу основные моменты, которые были в кульминации противостояния. К 90-й минуте счёт на табло был 1:0 в пользу «Зенита», хотя хозяева демонстрировали очень качественный, красивый и атакующий футбол. Я уже поглядывал на трибуны, начнут ли люди расходиться, но 99 процентов оставались на своих местах.

Во время очередной заминки, связанной с повреждением игрока «Зенита», я повернул голову в сторону ближайшей к пресс-ложе трибуне. Мне на глаза попался плачущий малыш, которому было не больше 2-3 лет. Мать держала его на руках и гладила по голове, нашёптывая что-то на ухо. Он был в майке с надписью Миша. Наверняка её нанесли сегодня в том уголке, подумалось мне.

Я далеко не фанат «Ростова» или Валерия Карпина, но меня так зацепила эта картина с малышом и мамой на стадионе. Плюс вся атмосфера, которая царила на стадионе, откровенно пробуждала желание встать и вместе со всей этой желто-синей массой людей гнать команду вперёд. Мои размышления нарушил свисток судьи - пенальти!

Стадион буквально ходил из стороны в сторону. Новая надежда взбудоражила всех болельщиков. Николай Комличенко подошёл к точке, и все затаили дыхание. Гол! И прозвучал настоящий взрыв из людской радости. Всё вокруг ликовало, за исключением игроков, фанатов и тренерского штаба «Зенита». Мой же взор устремился в сторону мальчика Миши, он уже не плакал, а сидел на плечах матери, радостно размахивая своими ручками. Не знаю, понимал ли он полностью, что происходит, но сложно было представить более счастливого человечка в этот момент.

Стоит ли приехать в Ростов на футбол? В самом начале я задался именно таким вопросом. Я хотел, чтобы моё путешествие дало мне на него ответ. И я его получил от двух, я уверен, прекрасных людей - Михалыча и мальчика Миши. Если вы ищете место, где футбол не любят, а им по-настоящему живут, то добро пожаловать в Ростов. Вы точно не разочаруетесь.

Искренне ваш, корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.