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«Рубин» крупно проиграл «Спартаку». Не помог даже рекорд посещаемости в Казани

Красно-белые продлили серию побед в РПЛ до трёх матчей.
«Рубин» крупно проиграл «Спартаку». Не помог даже рекорд посещаемости в Казани
05 августа 2023 19:43
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ФК «Спартак»

«Рубину» предстояло настоящее испытание в третьем туре РПЛ. «Спартак» наряду с «Краснодаром», выдал убойное начало чемпионата, одержав две победы. Мало того, уже перед матчем выяснилось, что столичному клубу предстоит сыграть на казанском стадионе будто у себя дома на «Открытие Арене», так как соотношение болельщиков хозяев и гостей выглядело примерно 25 на 75 в пользу москвичей.

Однако игра началась не совсем по плану фаворита. Казанцы принялись окучивать штрафную Александра Максименко, порой создавая большие трудности обороне красно-белых. В одном из эпизодов только реакция Георгия Джикии помогла «Спартака» избежать больших проблем. Но к середине первого тайма гости восстановили статус-кво на поле. Тео Бонгонда получив бесподобную передачу пера Александра Соболева, вышел на рандеву с вратарём «Рубина» Александром Дюпиным продолжил свою уникальную серию результативных действий в РПЛ и Кубке России.

Источник фото: ФК «Спартак»

По конец первого тайма игра стала тише. Футболисты начали больше пешком ходить по полю и так бы и доиграли первый тайм, если бы главный судья матча Евгений Кукуляк на ровном месте не продолжил череду судейских неясных решений, начатую чуть ли не с первого тура в РПЛ. Руслан Литвинов вроде чисто выбил мяч из-под ног казанского оппонента, но арбитру показалось, что с нарушением правил. В итоге – непонятный штрафной (а мог быть пенальти) для «Рубина», с которого хозяева отыгрались. Серия рикошетов и мяч оказался в сетке «Спартака». Гол записали на счёт армяно-африканского легионера поля Угочукву Иву.

А во втором тайме «Спартак» устроил настоящий бразильский карнавал. Через пятнадцать минут после начала второго тайма на поле в составе москвичей появился долгожданный экс-армеец Хесус Медина. Через какие-то секунды – парагваец открыл счёт своим голам за гостей. Навес и чётко поставленная голова Медины с ударом в противоход Дюпину. Самый эффектный дебют, о котором только можно было мечтать! Парагваец ликует, болельщики красно-белых выдохнули – он всё-таки заиграл. «Рубин» резко сдал, а красно-белые сильно прибавили. И вот уже очередной голевой пас-шедевр от гроссмейстера этой игры Александра Соболева на свежего Михаила Игнатова, и на табло уже светятся цифры улетевшего в космос «Спартака».

Прошло ещё пять и красоту на казанском газоне продолжили Кристофер Мартинс и Квинси Промес. Мартинс продемонстрировал невероятный дриблинг и выдал конфетку на опального представителя Нидерландов, Промес такие моменты щёлкает как орехи – четвёртый мяч, сигнализирующий о разгроме и полном низложении «Рубина». 1:4! Далее, казанцы уже больше заботились о том, чтобы разница в счёте не стала катастрофической.

Источник фото: ФК «Спартак»

Под конец матча «Спартак» явно сбросил обороты, разница в счёте позволяла задуматься о будущих играх. «Рубин» как мог пытался обострять, эффективно работали с мячом, но настроение было уже совсем никудышное для голевых свершений. Откровенно говоря, команды просто доигрывали матч. Всем хватило футбола сегодня. «Спартак» продолжает утверждаться в роли претендента на титул в сезоне 2023-2024, а главная задача «Рубина», несмотря, на поражение не поменялась – закрепиться в РПЛ и не допустить резкого падения на дно турнирной таблицы.

источник: «Советский спорт»
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