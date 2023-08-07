Футболиста сборной Украины затравили за видео с Путиным. Он хотел поддержать «братьев»

Олег Мищенко провёл в «Амкаре» один сезон и ничем особенным не запомнился. Закрепиться в составе пермского клуба украинский футболист не сумел, так что уже по окончании сезона вернулся на родину, сохранив при этом дружеские отношения с российскими одноклубниками.

Именно из-за этого через несколько лет игрок попал в неожиданный скандал. Малоизвестного спортсмена затравили на родине после одной-единственной публикации, которую тот адресовал приятелям из России.

Олег запостил новогоднее обращение Владимира Путина.

«С Новым годом, братья!»

В прошлом году в социальных сетях украинского футболиста появился неожиданный в сегодняшних реалиях пост. Экс-игрок «Амкара» разместил публикацию с обращением Владимира Путина и подписал:

- С Новым годом, братья!

Запись была адресована бывшим одноклубникам из Перми. Полузащитник хотел поддержать товарищей: в посте были отмечены аккаунты Георгия Джикии, Брайана Идову и многих других видных футболистов РПЛ, некогда игравших вместе с ним. Если от коллег из России украинец получил тёплые ответы, то на родине его поступок не оценили.

ФК "Амкар"

Комментарии Олега были завалены оскорблениями и обвинениями в предательстве. В то же время пользователи начали массово жаловаться на спортсмена - в результате его профиль в социальной сети заблокировали.

- Офигеть. И такие «патриоты» живут в нашей стране.

- Чемодан, вокзал, Россия.

- Олежка, вали к своему кумиру, что ж ты мучаешься в Украине.

«Удали быстро»

Мищенко не первый раз заявлял о симпатии к России. За некоторое время до поста с Путиным полузащитник выложил фотографию, где стоит на фоне Красной Площади со своим другом, украинским футболистом Артемом Громовым: публикация облетела всю Украину.

— Мне тогда сразу позвонил Рома Зозуля, напихал мне торбу, типа, что я делаю, «удали быстро». Я удалил сразу. Понимал, что могут быть какие-то последствия. Вот такая ситуация, просто необдуманный шаг. Не было цели кого-то спровоцировать, - говорил Мищенко.

Несмотря на критику, полузащитник не боится открыто высказывать свою позицию:

- У меня нейтральное отношение к России. У меня нет ни негатива, ни позитива. У меня там друзья. А сама страна — мне не интересно говорить о ней, если честно. В каждой нации есть адекватные люди, а есть неадекватные. Сейчас идут военные действия с Россией, поэтому говорить что-то хорошее или плохое я не буду. Это политическая ситуация, и туда я лезть точно не хочу. Я считаю, что на 100% спорт вне политики.

«Не друзья, а братья»

Воспитанник киевского «Динамо» на протяжении всей карьеры выступал в клубах УПЛ, среди которых были «Металлург», «Ворскла» и «Полтава». На юношеском уровне Олег даже выступал в сборной Украины, однако заслужить приглашения в главную команду уже не сумел. Единственной зарубежной командировкой для полузащитника стал как раз отъезд в пермский «Амкар».

ФК "Ворскла"

- Тогда был неплохой этап в моей карьере. Предлагали перейти в греческий «Панатинаикос», «Терек», «Урал» и «Амкар». Я выбрал «Амкар» и люблю этот клуб всем сердцем. Он мне подарил много друзей, с которыми я общаюсь до сих пор. Я три-четыре года назад оттуда уехал, а мы не потеряли связь. Поздравляем друг друга с праздниками, общаемся. Благодаря «Амкару» у меня появились даже не надежные друзья, а братья. Поэтому я не жалею, — говорил Мищенко в интервью порталу «FanDay» в октябре 2021 года.

Последним местом выступления Мищенко стал футбольный клуб «Полесье». В 2018 году игрок завершил профессиональные выступления и стал работать тренером в «Ворскле».