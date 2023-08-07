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«Хорошо, что они есть». В Калининграде обожают «Балтику»

Клуб тренера Сергея Игнашевича провёл первый матч в РПЛ, спустя более двадцати лет.
«Хорошо, что они есть». В Калининграде обожают «Балтику»
07 августа 2023 12:30
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА

Для столичного зрителя – это удивительное зрелище открывается тогда, когда попадаешь на стадион, да и в целом, в город, в котором до этого ни разу в жизни не был. Здесь уже на подходах к стадиону ощущаешь, что всё иначе. Люди другие, они с совершенно с другими лицами и воззрениями поддерживают местный клуб. На них совершенно не влияет место, занимаемое их командой, им всё равно на перипетии борьбу и хитросплетения турнирной таблицы. Они просто любят и живут этим чувством.

Андрей Тупиков / "Советский спорт"

Уже на выходе из аэропорта я чётко понял, что приехал именно на футбол. Только поднимаешься от трапа самолёта на эскалатор, а тебя встречает изображение Сергея Игнашевича и всех его подопечных. Так в Калининграде дают понять, что остров Канта – хорошо, Рыбный посёлок – отлично, но вся эта красота с вкуснейшей едой и замечательные местные пенные напитки ради одного действа – «Балтика». Со всей силой нужно обязательно вкусить местного футбольного колорита, без него здесь вообще никуда. По всему городу афиши и призывы топить за любимый клуб, поэтому даже если кто-то не в курсе, что в этом – самом европейском городе России существует боеспособная команда, ему напомнят и увлекут. Отличная работа местных пиарщиков.

Андрей Тупиков / "Советский спорт"

Калининградская «Балтика» спустя двадцатилетие с хвостиком вновь оказалась в высшем дивизионе отечественного футбола. В самом приморском городе этого ждали, потому что дух настоящих сражений определяется в играх с лучшими, а эти самые лучшие обитают в РПЛ. Они очень долго ждали возвращения, однако местная молодёжь совершенно не помнит, что представлял из себя клуб на заре двухтысячных, как он выживал в девяностые, как тогда в принципе Калининграду удалось протиснуться в дюжину лучших клубов страны. Новому поколению этого и не нужно. У них есть сегодняшняя «Балтика» главного тренера Сергея Игнашевича, которая сначала вынесла «лучшую лигу мира» ФНЛ, а намедни одержала свою первую победу в когорте лучших РПЛ.

Андрей Тупиков / "Советский спорт"

Люди поют, окутываются в местные клубные цвета, верят. Самое главное здесь – это вера. И не в чемпионство калининградского клуба, а в то, что не ударят в глаз лицом перед великанами, ну а с воронежским «Факелом» или, например, с клубом из Нижнего Новгорода они уж как-нибудь разберутся. Поэтому и стадион «Калининград» заполняется, как минимум, на половину несмотря на все эти протесты по стране относительно fan id.

Андрей Тупиков / "Советский спорт"

Первая игра. Воодушевление. Даже представители секьюрити играют между собой в игру – зловещий шёпот. Некоторые, коим уже прилично за сорок – узнают, в приходящих на стадион гостях бывших звёзд команды. Распознать тех, кто ковал славу балтийского клуба можно по большим фотографиям на стадионе, но, во-первых, эти футболисты изображены там в моменты их славных дней, а во-вторых, много ли молодых считаются информационными гиками относительно своих любимцев. Один из моих собеседников (из секьюрити) залепетал – это же Виктор Бирюков идёт на футбол! Виктор Бирюков… Человек, который сыграл за «Балтику» самое большое количество матчей в истории. Это не «Спартак» и не «Динамо», здесь не помнят уже, кто там ковал славу 40-50 лет назад. Сложно это. Вот они и болеют без истории, и без бурных ожиданий.

Андрей Тупиков / "Советский спорт"

Зато атмосфера просто потрясающая. На улице градусник улетел за тридцать тепла – воды купить негде. Ну просто негде. Хотите, обойдите периметр (правда, можно умереть от жажды), нет ни одного ларька с водой, кофе, чаем. Ничего нет, кроме продажи клубной атрибутики, где сине-белый шарф можно взять за «скромные» 1200 рублей. Когда я пишу, что нет ничего – это не лукавство. Создалось плотное ощущение того, что клубное руководство просто не ожидало, что «Балтика», негодяи такие, возьмёт, да и выйдет, в чёрт её дери, Премьер-Лигу. Поэтому – буфетов лишь пару штук, и они вдоль центральных трибун арены. Зато с курением борются мощно – не дай бог кто-то начнёт дымить – сразу штраф 5 000 рублей. Вот такие они местные нравы.

Андрей Тупиков / "Советский спорт"

А «Балтика» выиграла у «Факела». Акустика на стадионе очумелая. Иной раз создавалось ощущение, что не иначе, как на «Маракану» попал. Причём, не важно какая там Маракана – бразильская или белградская – везде людно и шумно. В Калининграде какой-то свой, особенный колорит скандирования. Когда все и в один голос начинают что-то петь или кричать, аж уши закладывает. Я сначала думал, что это есть разовый порыв дабы проверить собственные перепонки. Но с постоянным нарастанием гула, стал понимать, почему же здесь так прикольно находиться – наверное, именно стадион в Калининграде по акустике – вообще лучший в России (из тех, что построили к чемпионату мира 2018 года).

Андрей Тупиков / "Советский спорт"

После выражений бурных эмоций, криков,вариантов обожаний и прочих атрибутах местного футбола, люди, не задерживаясь уходят и попадают прямо на мост, вдоль которого можно спустя каких-то 10 минут попасть в самый центр Калининграда и насладиться сказочными видами. Морской влажный воздух сам по себе кружит голову, а тут ещё и туристическое многоголосье. Свихнуться здесь можно от красоты и вкусности местной еды. Футбол – как приложение к традиционной жизни горожан. Они и правда любят свой клуб. Не фанатеют, а от души поддерживают и стараются не ругать. Даже местные таксисты не вываливают весь свой словесный загашник на футболистов. Говорят, - ну, так, хорошо вообще, что они существуют, а так бы и не за кого было болеть.

источник: «Советский спорт»
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