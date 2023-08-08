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Экс-игрок сборной России отправился на СВО. Он уехал защищать Донбасс

Андрей Соломатин подписал контракт с батальоном «Эспаньола» на полгода.
Экс-игрок сборной России отправился на СВО. Он уехал защищать Донбасс
08 августа 2023 11:30
автор: Юрий Усынин
автор фото: Соцсети Андрея Соломатина

Чемпион страны в составе ЦСКА и бывший игрок сборной России Андрей Соломатин подписал на шесть месяцев контракт с добровольческим военным подразделением, состоящим из фанатов разных футбольных клубов под названием «Эспаньола». Футболист получил, что не удивительно, прозвище «Солома» и отправился на Донбасс защищать Артёмовск (Бахмут).

«Сейчас мы находимся под Бахмутом. Вступил в отряд особого назначения «Эспаньола», чем горжусь. Спасибо русскому футболу и фанатизму за это. Здесь находятся парни, которые гоняли за свои клубы, за вас по всей стране, порой тратя последние деньги на билеты на футбол, на дорогу. Вы это все прекрасно знаете. Сейчас парням нужна обратная связь, обратная поддержка от вас. Не думайте, что мы куда-то быстро вернемся. Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу. Поэтому: один за всех, и все за одного!» – заявил Соломатин.

Можно по-разному относиться к его выбору, но одного отнять точно нельзя – смелости. Андрей верен своим принципам не на словах, а на деле. Решиться на такой поступок сложно, но, по словам самого Соломатина, мысль о том, что он должен помогать соотечественникам «зрела давно». Так что это определённо не какой-то неожиданный порыв, ведь бывший футболист ещё в декабре прошлого года ездил в зону СВО, тогда это была гуманитарная миссия, и фотографировался на фоне «Донбасс-Арены», которая когда-то принимала матчи чемпионата Европы и Лиги чемпионов.

Источник фото: соцсети Андрея Соломатина

Ещё тогда экс-футболист рассказывал о том, что постарается чаще ездить на Донбасс и помогать находящимся там ребятам: «Буду стараться добираться туда как можно чаще, потому что каждый раз появляются списки того, в чем нуждаются наши ребята. Мотив – патриотические чувства. Сейчас нужно единство всего общества. Когда все будем помогать, то ситуация разрешится быстро. В подразделении «Эспаньола» собраны фанаты всех российских клубов. Это соединение, где в одном окопе сидят болельщики, к примеру, ЦСКА и «Спартака». Наверное, такого единства среди фанатов разных команд еще не возникало за все времена».

Источник фото: РИА Новости

Очевидно, что Соломатин уже давно поддерживал подразделение, составленное из футбольных болельщиков. Таким образом он отдаёт обратно долг фанатам, которые поддерживали футболистов в бытность их футбольных карьер. Сейчас ситуация совершенно иная, но Соломатина, пожалуй, можно смело называть прекрасным примером единения игроков и болельщиков в любой ситуации.

источник: «Советский спорт»
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