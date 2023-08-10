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Деньги пахнут. «Челси» отказался рекламировать порносайт и остался без спонсора

Английский клуб отказался от £ 40 млн и предпочёл сохранить репутацию. 
Деньги пахнут. «Челси» отказался рекламировать порносайт и остался без спонсора
10 августа 2023 20:00
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images

Как известно, спонсоры играют ключевую роль в жизнеспособности любой профессиональной команды. Ежегодно множество клубов борются за лучшие условия и большие суммы от различных компаний, иногда забывая о том, что именно им придётся рекламировать, будь то ресторан быстрого питания, букмекерская контора или сайт для взрослых. Однако есть и те, кто щепетильно относится к выбору партнёров, например, лондонский «Челси». В материале «Советского спорта» расскажем о том, как клуб АПЛ оказался в затруднительном положении из-за высоких моральных ценностей.

В прошлом сезоне титульным спонсором «Челси» был британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг Three, который платил клубу £ 40 млн в год. Однако всё имеет свойство заканчиваться, как и срок контракта. Переговоры по продлению соглашения быстро зашли в тупик, поскольку Three рассчитывал, что лондонцы будут выступать в Лиге чемпионов или хотя бы в Лиге Европы. Но синие в прошлом сезоне откровенно провалились, так что даже спонсор от них сбежал.

В связи с этим лондонцам пришлось отправляться на поиски нового крупного партнёра. Как отмечал в одном из своих интервью Тодд Боули новый спонсор команды должен отвечать не только ожиданиям клуба, но и болельщиков.

Источник фото: Getty Images

Английская команда была нацелена найти организацию, от которой получит как минимум не меньше, чем от Three, но 12-е место в таблице по итогам сезона и отсутствие еврокубков значительно осложняло задачу. Тем не менее боссы «Челси» не отчаивались, и генеральный директор клуба Крис Джурасек поставил цель найти лучшего главного партнёра в Англии.

Одним из таких могла бы стать компания Paramount, если бы не одно но. Казалось бы, крупная организация с хорошей репутацией, готовая вкладывать большие деньги в финансирование клуба, что могло пойти не так? Ответ лежит на поверхности – английская премьер-лига заблокировала потенциальное соглашение из-за опасений, что данная сделка вызовет недовольство официальных вещателей лиги, в число которых входят Sky Sports и BT Sport.

Неудачу клуб потерпел и с игорной фирмой Stake, побоявшись бурной негативной реакции в фанатских кругах, и с немецким страховым гигантом Allianz. Очередь дошла до довольно необычного кандидата сайта для взрослых My.Club. Компания была готова платить клубу всё те же £ 40 млн, которые он получал от прошлого спонсора, причём потенциальные партнёры также были готовы обсуждать выплаты приличных бонусов за удачное выступление команды в АПЛ и кубке Англии.

Источник фото: Getty Images

Однако Крис Джурасек пресёк на корню будущее партнёрство. Он наотрез отказался идти на компромиссы в отношении качества потенциальной сделки, так как уверен, что она может стать «нежелательным ориентиром» для будущих переговоров. Целомудрие, мораль и репутация превыше всего, подчеркнул Джурасек.

Каков итог? Новый сезон у клуба начнётся уже через четыре дня, а у него так и не появился адекватный титульный спонсор. Конечно, у команды всё ещё остаются другие партнёры, но их финансирования не хватит на то, чтобы держать клуб на плаву до конца сезона. Вопрос времени, сможет ли руководство «Челси» найти необходимые деньги и приличную организацию, но одно мы знаем точно лондонский клуб гораздо больше ценит свою репутацию, чем быстрые деньги. Надеемся, что «Челси» удастся разобраться с таким непростым финансовым положением, иначе клуб могут ждать очень непростые времена.

источник: «Советский спорт»
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