Дорогой подарок из Москвы. «Урал» обыграл «Спартак» благодаря ошибке Свинова

После пяти побед на старте сезона «Спартак» отправился на традиционно непростой для себя выезд в Екатеринбург. Задача для команды Гильермо Абаскаля усложнялась тем, что на поле вновь не смог появиться основной голкипер команды Александр Максименко,и место в воротах москвичей вновь, как и в кубковой встрече с «Пари НН», занял Илья Свинов. К тому же, Екатеринбург в эти дни отмечает свой трёхсотлетний юбилей, так что настрой у футболистов «Урала» был просто сумасшедшим. Болельщики встретили свою команду красочным перформансом, а символический удар по мячу нанесла двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ольга Коростелёва.

Из антигероев — в герои

Встреча началась бурными атаками хозяев поля. Футболисты «Урала» как будто забыли, что им противостоит лидер чемпионата, и буквально осадили ворота Ильи Свинова. И очень скоро получили реальный шанс для того, чтобы открыть счёт. Мяч попал в выставленную руку Руслана Литвинова, и Кирилл Левников отправился к монитору. Вердикт судьи не вызывал сомнений — пенальти. К точке отправился Даниэль Мишкич, но Свинов отразил удар полузащитника хозяев.

ФК "Спартак"

«Урал» после этой локальной неудачи не прекратил осаду ворот соперника — и голкиперу «Спартака» пришлось ещё несколько раз выручать свою команду. Москвичи пришли в себя только к середине тайма. И уже первый момент в их исполнении едва не превратился в гол. Но теперь уже Илья Помазун спас «Урал» после удара Александра Соболева в упор. И всё же екатеринбуржцы свой гол в первом тайме заслужили больше, чем гости. Награда за старание пришла за считанные мгновения до перерыва. Мишкич исправился за нереализованный пенальти, дальним ударом отправив мяч в сетку ворот Свинова. Так что в раздевалки команды отправились при счёте 1:0 в пользу хозяев поля.

Смена сторон

В начале второго тайма главные тренеры команд, несмотря на резко изменившиеся перед самым перерывом обстоятельства, не стали торопиться с заменами. Но инициатива, тем не менее, резко перешла к «Спартаку». И уже совсем скоро после возобновления игры счёт на табло сравнялся. Квинси Промес выполнил не менее шикарную подачу, чем в первом тайме на Соболева, а Тео Бонгонда не оставил шансов Помазуну. После этого москвичи окончательно забрали мяч под контроль. «Урал» отвечал острейшими контратаками - в одном из эпизодов Гильерме Шеттине откровенно простил «Спартак», из убойной позиции попав в штангу.

ФК "Спартак"

И всё-таки давление москвичей не могло не дать свои плоды. Дальний выстрел Соболева благодаря рикошету превратился во второй гол красно-белых. Илья Помазун пытался убедить Левникова обратить внимание на возможный фол в начальной фазе атаки, но главный арбитр встречи остался непреклонным. Да и сигнала от ВАР тоже не последовало.

ФК "Спартак"

Провал в концовке

Теперь уже «Уралу» предстояло спасаться, чтобы не портить своим болельщикам юбилейный вечер. И хозяева поля совершить маленькое футбольное чудо. Сначала Андрей Егорычев оказался первым на отскоке перед штрафной соперника и сравнял счёт. А в компенсированное время роковую ошибку допустил отлично проведший матч Свинов. Голкипер «Спартака» зачем-то побежал страховать Литвинова — и получил мяч за шиворот от вышедшего на замену Эрика Бикфалви. На то, чтобы ещё раз перевернуть ход игры, у москвичей просто не было времени. 3:2 - «Урал» вырывает победу в концовке и выходит на первое место в турнирной таблице.