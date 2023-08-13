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Победа имени Шунина! Кипер «Динамо» закрыл два крутых юбилея

В матче 4-го тура Российской премьер-лиги бело-голубые обыграли «Балтику».
Победа имени Шунина! Кипер «Динамо» закрыл два крутых юбилея
13 августа 2023 18:31
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Первая игра воскресенья в футбольном чемпионате России на первый взгляд смотрелась как совершенно рядовая в плане интриги. Динамовцы, стремительно набравшие ход и и успевшие отобрать три очка у действующего чемпиона «Зенита» — принимали «Балтику», которая пока только осваивается в российской футбольной элите.

Но был на поле как минимум один человек, для которого этот матч был особенным. Голкипер «Динамо» Антон Шунин в 350-й раз вышел на поле в свитере с буквой «Д» на груди. А в случае, если ему удалось бы не пропустить, он записывал в свой послужной список ещё один яркий показатель — сто матчей «на ноль» в чемпионатах страны. Шунин — настоящий символ современного «Динамо». В его цветах он провёл всю карьеру, начиная с детско-юношеской спортивной школы. Так что его партнёрам по команде предстояло потрудиться для того, чтобы поздравить Антона с одним юбилеем и помочь ему отпраздновать второй.

ХЕНДМЕЙД ОТ ШУНИНА

При этом в стадии атаки у москвичей до перерыва получалось немногое. У Евгения Латышонка было не слишком много работы. А вот гости в одном из эпизодов едва не испортили праздник Шунину — после удара Яна Казаева Антону пришлось вспомнить о том, что лучший подарок — это сделанный своими руками. Эффектный полёт голкипера «Динамо» уберёг бело-голубых от пропущенного мяча. На перерыв команды отправились при нулях на табло.

Источник фото: РИА Новости

После возобновления игры хозяева поля наконец-то взялись за дело всерьёз. И уже через десять минут калининградцы с огорчённым видом отправились к центру поля. Мяч после прострела Скопинцева благодаря серии рикошетов оказался у Станислава Бессмертного, который вывел «Динамо» вперёд.

Источник фото: Советский спорт

Москвичи продолжили атаковать, и второй гол казался лишь делом времени. И благодушное настроение едва не сыграло с бело-голубыми злую шутку. Саба Сазонов в непосредственной близости от своих ворот подарил мяч Тамерлану Мусаеву, после чего Шунину вновь пришлось проявлять всё своё мастерство и выручать команду. Своевременный выход в ноги сопернику — и надежда на двойной праздник продолжала жить.

ВСЕ ЗА ОДНОГО

Вскоре после этого динамовцы забили столь необходимый им для спокойствия за окончательный результат второй мяч. Голевая атака вновь началась с активности Скопинцева, а разящий удар по воротам Латышонка нанёс Денис Макаров. Многое в этой игре сразу же стало ясно — поверить в то, что новичок элитного дивизиона спасёт гостевой матч, уступая по ходу второго тайма в два мяча, было очень сложно. Так что бело-голубым можно было уже не особенно усердствовать в атаке. Главное — сохранить на замке свои ворота. Единственный по-настоящему реальный шанс отличиться в концовке был у «Балтики» уже в компенсированное время. Но удар Дудиева от границ штрафной площади разминулся со створом.

Источник фото: Советский спорт

Финальный свисток Владимира Москалёва зафиксировал уверенную закономерную победу «Динамо» 2:0. А Антон Шунин вписал очередную яркую страницу в вековую историю столичного клуба.

источник: «Советский спорт»
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