Неймар променял мечту и «Барсу» на деньги шейхов. Звездой бразилец остался, но легендой не станет

Саудовская Аравия довольно быстро и даже как-то по-тихому совершает самый громкий трансфер в истории своего чемпионата. Переходы КриштиануРоналду и КаримаБензема, конечно, тоже были знаковыми. Только португалец был нужен скорее как громкое имя, а француз – действующий обладатель «Золотого мяча».А вот Неймар оказался эдаким оптимальным симбиозом всё ещё высокого уровня игры и звёздной ауры, окружающей его.

Бразилец получил отличные условия – 160 миллионов евро на два года. Да и «ПСЖ» должен быть безумно рад выручить за ненужного клубу футболиста огромную сумму – 80 миллионов евро, причём еще примерно половину от ценника парижане могут получить вполне выполнимыми бонусами. Плюс команда избавилась от огромной зарплаты футболиста, которая висела ярмом на шее перестраивающегося коллектива.

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Сам Неймар, правда, больше всего хотел вернуться в «Барселону». Видимо, уже давно осознал, что зря покинул Каталонию в 2017 году. Да, он выиграл пять раз чемпионат Франции, а суммарно разжился 13-ю трофеями за время выступлений в Париже. Вот только ближе к «Золотому мячу» бразилец так и не стал, Лигу чемпионов в роли первой звезды не выиграл, поэтому затею с переездом в Город огней теперь уже окончательно можно признать не слишком удачной.

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Сложно сказать, насколько «блауграна» сама была заинтересована в возвращении Неймара, но факт остаётся фактом – форвард снова выбирает деньги и лёгкую жизнь. И в этом весь он. Постоянные вечеринки, на которые жаловались его парижские соседи, слухи о симуляции травм ради дней рождений сестры и других тусовок – разве так себя ведут профессионалы, которые хотят стать сильнейшими в своём деле?Нынешний побег в Саудовскую Аравию из той же оперы – много денег, всё ещё достаточно слабый уровень футбола, в который можно играть особенно не напрягаясь.

Бразильцу на протяжении всей карьеры недостаёт упорства и настойчивости, чего оказалось с лихвой у его нового клуба «Аль-Хиляля», который давно искал большую звезду. Сначала саудовцы предлагали умопомрачительные 400 миллионов евро в год Лионелю Месси, затем были слухи о каких-то совсем уж невероятных 700 миллионах для Килиана Мбаппе. Но эти двое отказались от соблазнительных предложений, а вот последний из звёздной атакующей троицы «ПСЖ», кажется, с удовольствием согласился.

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Бразилец присоединится к Малкому, Калиду Кулибали, Рубену Невешу и Сергею Милинкович-Савичу, которые пополнили состав «Аль-Хиляля» ранее. Кстати, ещё команда нацелена на другого ненужного «ПСЖ» футболиста – Марко Верратти. Согласитесь, подбор исполнителей теперь у команды очень солидный, особенно в том, что касается атакующей игры. В такой компании Неймар наверняка будет чувствовать себя хорошо.

Вот только удастся ли бразильцу продолжать вести весёлый и непринуждённый образ жизни в стране с довольно строгими ограничениями? В любом случае свой выбор в пользу лёгкого пути по жизни он уже сделал. Быть звездой Неймар не перестанет, но легендой уже не станет точно.