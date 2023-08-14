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Неймар променял мечту и «Барсу» на деньги шейхов. Звездой бразилец остался, но легендой не станет

Футболист согласовал все детали контракта и едет играть в Саудовскую Аравию: денег – больше, ответственности – меньше.
Неймар променял мечту и «Барсу» на деньги шейхов. Звездой бразилец остался, но легендой не станет
14 августа 2023 14:30
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

Саудовская Аравия довольно быстро и даже как-то по-тихому совершает самый громкий трансфер в истории своего чемпионата. Переходы КриштиануРоналду и КаримаБензема, конечно, тоже были знаковыми. Только португалец был нужен скорее как громкое имя, а француз – действующий обладатель «Золотого мяча».А вот Неймар оказался эдаким оптимальным симбиозом всё ещё высокого уровня игры и звёздной ауры, окружающей его.

Бразилец получил отличные условия – 160 миллионов евро на два года. Да и «ПСЖ» должен быть безумно рад выручить за ненужного клубу футболиста огромную сумму – 80 миллионов евро, причём еще примерно половину от ценника парижане могут получить вполне выполнимыми бонусами. Плюс команда избавилась от огромной зарплаты футболиста, которая висела ярмом на шее перестраивающегося коллектива.

Getty Images

Сам Неймар, правда, больше всего хотел вернуться в «Барселону». Видимо, уже давно осознал, что зря покинул Каталонию в 2017 году. Да, он выиграл пять раз чемпионат Франции, а суммарно разжился 13-ю трофеями за время выступлений в Париже. Вот только ближе к «Золотому мячу» бразилец так и не стал, Лигу чемпионов в роли первой звезды не выиграл, поэтому затею с переездом в Город огней теперь уже окончательно можно признать не слишком удачной.

Getty Images

Сложно сказать, насколько «блауграна» сама была заинтересована в возвращении Неймара, но факт остаётся фактом – форвард снова выбирает деньги и лёгкую жизнь. И в этом весь он. Постоянные вечеринки, на которые жаловались его парижские соседи, слухи о симуляции травм ради дней рождений сестры и других тусовок – разве так себя ведут профессионалы, которые хотят стать сильнейшими в своём деле?Нынешний побег в Саудовскую Аравию из той же оперы – много денег, всё ещё достаточно слабый уровень футбола, в который можно играть особенно не напрягаясь.

Бразильцу на протяжении всей карьеры недостаёт упорства и настойчивости, чего оказалось с лихвой у его нового клуба «Аль-Хиляля», который давно искал большую звезду. Сначала саудовцы предлагали умопомрачительные 400 миллионов евро в год Лионелю Месси, затем были слухи о каких-то совсем уж невероятных 700 миллионах для Килиана Мбаппе. Но эти двое отказались от соблазнительных предложений, а вот последний из звёздной атакующей троицы «ПСЖ», кажется, с удовольствием согласился.

Getty Images

Бразилец присоединится к Малкому, Калиду Кулибали, Рубену Невешу и Сергею Милинкович-Савичу, которые пополнили состав «Аль-Хиляля» ранее. Кстати, ещё команда нацелена на другого ненужного «ПСЖ» футболиста – Марко Верратти. Согласитесь, подбор исполнителей теперь у команды очень солидный, особенно в том, что касается атакующей игры. В такой компании Неймар наверняка будет чувствовать себя хорошо.

Вот только удастся ли бразильцу продолжать вести весёлый и непринуждённый образ жизни в стране с довольно строгими ограничениями? В любом случае свой выбор в пользу лёгкого пути по жизни он уже сделал. Быть звездой Неймар не перестанет, но легендой уже не станет точно.

источник: «Советский спорт»
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