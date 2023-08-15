133,5 миллиона евро за опорника. 21-летний эквадорец стал самым дорогим футболистом в истории АПЛ

Про готовность боссов английских клубов тратить большие деньги на покупку игроков известно давно. Но трансфер опорного полузащитника Мойсеса Кайседо за 133,5 миллиона евро из «Брайтона» в «Челси» еще год назад никто даже представить не мог. А теперь это уже свершившийся факт, «синие» действительно раскошелились и приобрели 21-летнего футболиста за рекордную сумму для английского чемпионата.

Эквадорский вундеркинд

Мойсес Кайседо с ранних лет выделялся среди своих сверстников, становясь лидером всех юношеских команд, за которые выступал. В 13 лет он перешел в академию «Индепендьенте Дель Валье», а в 17 уже дебютировал в чемпионате Эквадора за первую команду клуба. Его дебют во взрослом футболе состоялся 1 октября 2019 года. При этом Мойсес продолжал выступать за юношескую команду, выиграв с ней Кубок Либертадорес среди футболистов в возрасте до 20 лет.

Всего через год Кайседо уже дебютировал в национальной сборной Эквадора и стал крепким игроком основы «Индепендьенте Дель Валье». И летом 2021 года эквадорского футбольного вундеркинда приобрел клуб из английской Премьер-лиги – «Брайтон». Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

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На тот момент Мойсесу было 19 лет, и тренер «чаек» не видел его в качестве игрока основы, то есть эквадорец был куплен на перспективу. Его даже «сослали» в аренду в скромный бельгийский клуб «Беерсхот». Но в аренде он провел всего половину сезона, а потом вернулся в «Брайтон» и стал игроком основы английской команды.

В сезоне-2022/2023 Мойсес уже был не просто игроком основы, а одним из ведущих футболистов «чаек». Во многом благодаря его хорошей игре «Брайтон» весь сезон держался среди лидеров, занял в итоге шестое место и заслужил право играть в Лиге Европы. Кайседо в прошлом сезоне сыграл за «чаек» в 37 матчах, отметившись одним забитым голом. Но для опорника главное – разрушать атаки соперников, а также обеспечивать связь между обороной и атакой своей команды. С этими задачами Мойсес справляется очень хорошо.

К лету 2023 года у Кайседо было уже 32 матча в составе сборной Эквадора, включая опыт выступлений на чемпионате мира. При этом ему всего 21 год, то есть Кайседо ждет еще долгая футбольная карьера. Неудивительно, что интерес к нему проявляли сразу несколько топовых клубов Англии. Но сумма трансфера все равно стала неожиданной.

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Бешенные деньги за опорника

Несколько ведущих клубов АПЛ были заинтересованы в покупке Кайседо, что привело к росту цены на игрока. На «финишной прямой» в борьбе за эквадорца сошлись «Ливерпуль» и «Челси». Владелец лондонского клуба в этом споре сделал то, что делает постоянно с момента приобретения клуба. Он просто предложил намного больше денег «Брайтону» и самому Кайседо по личному контракту. В итоге была достигнута договоренность о трансфере Мойсеса за €133,5 млн. Это рекордная сумма для чемпионата Англии. Ранее самой дорогой покупкой стал трансфер Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» за 121 миллион евро в январе 2023 года.

ФК "Челси"

21-летнему эквадорскому футболисту предложили контракт с лондонским клубом на 8 лет с возможностью продления еще на год. Он уже заявил, что счастлив перейти в «Челси», так как всегда хотел выступать за такой большой титулованный клуб. Новый сезон в АПЛ уже стартовал, а значит и Кайседо в игре за новую команду можно будет увидеть в ближайшее время.

Фанатам «синих» остается надеяться, что этот трансфер поможет команде выбраться из ямы, в которую она угодила в прошлом сезоне. Зимнее пополнение за сотни миллионов долларов пока себя не оправдало. В прошлом сезоне «Челси» занял лишь 12-е место в чемпионате.