ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

133,5 миллиона евро за опорника. 21-летний эквадорец стал самым дорогим футболистом в истории АПЛ

Мойзес Кайседо побил рекорд Энцо Фернандеса.
133,5 миллиона евро за опорника. 21-летний эквадорец стал самым дорогим футболистом в истории АПЛ
15 августа 2023 12:03
автор: Виталий Галущак
автор фото: ФК "Челси"

Про готовность боссов английских клубов тратить большие деньги на покупку игроков известно давно. Но трансфер опорного полузащитника Мойсеса Кайседо за 133,5 миллиона евро из «Брайтона» в «Челси» еще год назад никто даже представить не мог. А теперь это уже свершившийся факт, «синие» действительно раскошелились и приобрели 21-летнего футболиста за рекордную сумму для английского чемпионата.

Эквадорский вундеркинд

Мойсес Кайседо с ранних лет выделялся среди своих сверстников, становясь лидером всех юношеских команд, за которые выступал. В 13 лет он перешел в академию «Индепендьенте Дель Валье», а в 17 уже дебютировал в чемпионате Эквадора за первую команду клуба. Его дебют во взрослом футболе состоялся 1 октября 2019 года. При этом Мойсес продолжал выступать за юношескую команду, выиграв с ней Кубок Либертадорес среди футболистов в возрасте до 20 лет.

Всего через год Кайседо уже дебютировал в национальной сборной Эквадора и стал крепким игроком основы «Индепендьенте Дель Валье». И летом 2021 года эквадорского футбольного вундеркинда приобрел клуб из английской Премьер-лиги – «Брайтон». Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

Getty Images

На тот момент Мойсесу было 19 лет, и тренер «чаек» не видел его в качестве игрока основы, то есть эквадорец был куплен на перспективу. Его даже «сослали» в аренду в скромный бельгийский клуб «Беерсхот». Но в аренде он провел всего половину сезона, а потом вернулся в «Брайтон» и стал игроком основы английской команды.

В сезоне-2022/2023 Мойсес уже был не просто игроком основы, а одним из ведущих футболистов «чаек». Во многом благодаря его хорошей игре «Брайтон» весь сезон держался среди лидеров, занял в итоге шестое место и заслужил право играть в Лиге Европы. Кайседо в прошлом сезоне сыграл за «чаек» в 37 матчах, отметившись одним забитым голом. Но для опорника главное – разрушать атаки соперников, а также обеспечивать связь между обороной и атакой своей команды. С этими задачами Мойсес справляется очень хорошо.

К лету 2023 года у Кайседо было уже 32 матча в составе сборной Эквадора, включая опыт выступлений на чемпионате мира. При этом ему всего 21 год, то есть Кайседо ждет еще долгая футбольная карьера. Неудивительно, что интерес к нему проявляли сразу несколько топовых клубов Англии. Но сумма трансфера все равно стала неожиданной.

Getty Images

Бешенные деньги за опорника

Несколько ведущих клубов АПЛ были заинтересованы в покупке Кайседо, что привело к росту цены на игрока. На «финишной прямой» в борьбе за эквадорца сошлись «Ливерпуль» и «Челси». Владелец лондонского клуба в этом споре сделал то, что делает постоянно с момента приобретения клуба. Он просто предложил намного больше денег «Брайтону» и самому Кайседо по личному контракту. В итоге была достигнута договоренность о трансфере Мойсеса за €133,5 млн. Это рекордная сумма для чемпионата Англии. Ранее самой дорогой покупкой стал трансфер Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» за 121 миллион евро в январе 2023 года.

ФК "Челси"

21-летнему эквадорскому футболисту предложили контракт с лондонским клубом на 8 лет с возможностью продления еще на год. Он уже заявил, что счастлив перейти в «Челси», так как всегда хотел выступать за такой большой титулованный клуб. Новый сезон в АПЛ уже стартовал, а значит и Кайседо в игре за новую команду можно будет увидеть в ближайшее время.

Фанатам «синих» остается надеяться, что этот трансфер поможет команде выбраться из ямы, в которую она угодила в прошлом сезоне. Зимнее пополнение за сотни миллионов долларов пока себя не оправдало. В прошлом сезоне «Челси» занял лишь 12-е место в чемпионате.

источник: «Советский спорт»
Неймар променял мечту и «Барсу» на деньги шейхов. Звездой бразилец остался, но легендой не станет
Неймар променял мечту и «Барсу» на деньги шейхов. Звездой бразилец остался, но легендой не станет
Футболист согласовал все детали контракта и едет играть в Саудовскую Аравию: денег — больше, ответственности — меньше.
14.08.2023 14:30
Футбол
автор: Юрий Усынин
17-летнего футболиста ЦСКА увезли со стадиона на скорой. У парня отказала нога
17-летнего футболиста ЦСКА увезли со стадиона на скорой. У парня отказала нога
Кирилл Глебов впервые в сезоне РПЛ-2023/24 вышел в стартовом составе армейского клуба.
14.08.2023 09:30
Футбол
автор: Виталий Галущак
Заболотный забил Заболотному. ЦСКА победил без Акинфеева и обошёл «Спартак»
Заболотный забил Заболотному. ЦСКА победил без Акинфеева и обошёл «Спартак»
Армейцы в тяжёлом матче обыграли «Сочи», соорудив победные голы после 90-й минуты матча.
13.08.2023 22:15
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Боевая ничья на «Стэмфорд Бридж». Команда Почеттино неожиданно хороша
Боевая ничья на «Стэмфорд Бридж». Команда Почеттино неожиданно хороша
«Челси» и «Ливерпуль» в центральном матче 1-го тура АПЛ не смогли выявить сильнейшего — 1:1.
13.08.2023 21:02
Футбол
автор: Юрий Усынин
Без Захаряна, звезда — Шунин. Кипер «Динамо» закрыл два крутых юбилея
Без Захаряна, звезда — Шунин. Кипер «Динамо» закрыл два крутых юбилея
В матче 4-го тура Российской премьер-лиги бело-голубые обыграли «Балтику».
13.08.2023 18:31
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Футболист «Спартака» сбил американца посреди Москвы. А потом догнал и сломал нос
Футболист «Спартака» сбил американца посреди Москвы. А потом догнал и сломал нос
Игроку пришлось приносить иностранцу публичные извинения.
13.08.2023 08:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Захарян со скидкой? «Реал Сосьедад» предложил «Динамо» меньше рыночной стоимости
Захарян со скидкой? «Реал Сосьедад» предложил «Динамо» меньше рыночной стоимости
Непонятно, устроит ли московский клуб условия испанцев.
12.08.2023 15:30
Футбол
автор: Виталий Галущак
Лео — лучший! Финал карьеры Месси и Роналду, похоже, расставляет все точки над i
Лео — лучший! Финал карьеры Месси и Роналду, похоже, расставляет все точки над i
Испытания Саудовской Аравией и Соединёнными Штатами Америки, пока больше дивидендов приносят аргентинскому гению.
12.08.2023 11:30
Футбол
автор: Дмитрий Пожидаев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.