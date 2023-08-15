Первый матч – и сразу рекорд. «Манчестер Юнайтед» одержал знаковую победу

На старте нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0) и одержал 21-ю победу на этой стадии турнира. Учитывая, что английская Премьер-лига была основана в 1992 году, выглядит очень недурно. Жаль только, что это в итоге не имеет никакого отношения к будущим перспективам команды и просто является забавным статистическим фактом. Кстати, занятно, что в предыдущие три сезона старт у «красных дьяволов» получился удачным лишь раз: год назад команда дома проиграла «Брайтону», перед этим разгромила «Лидс», а еще годом ранее игру первого тура перенесли, поэтому «Юнайтед» стартовал со второго, в котором был бит «Кристал Пэласом».

Кстати, качество игры «Манчестера» в первом матче оказалось так себе. И это еще довольно мягко сказано. «Вулверхэмптон» играл поинтереснее: чаще угрожал воротам, а Матеус Кунья был очень близок к тому, чтобы отличиться, но услышал лишь звон штанги. Уже по ходу первого тайма наставник хозяев поля Эрик тен Хаг что-то активно записывал в свой блокнот, который такими темпами окажется заполнен уже через несколько матчей. И хотя клуб не пропустил, назвать игру в обороне хорошей язык не повернётся: команда позволила сопернику нанести аж 23 удара по воротам (больше не своём поле «Манчестер» в истории АПЛ получал лишь однажды – в 2005 году против «Челси») и набрать впечатляющий показатель ожидаемых голов (xG) – 2,14.

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«Манчестер Юнайтед» откровенно отскочил, в том числе в ситуации с возможным пенальти (руководитель судейского корпуса АПЛ уже признал ошибку арбитра матча и извинился перед «Вулверхэмптоном») в конце встречи. Так что футболисты должны поблагодарить фортуну, чтобы она и дальше оставалась к ним благосклонной. Причём спрос с наставника на этот раз будет уже серьёзнее по сравнению с предыдущим сезоном. Команда избавилась от ненужных футболистов, зато почти за две сотни миллионов приобрела Андре Онану, Мэйсона Маунта и Расмуса Хёйлунда. Тен Хаг получил желаемое – вратаря, умеющего играть ногами, разностороннего полузащитника и молодого бомбардира.

Отдельно стоит обратить внимание, что на первую игру нового сезона главный тренер выбрал неожиданную расстановку – 4-1-4-1. Она, действительно, подходит нынешнему составу «Манчестер Юнайтед» лучше излюбленной у голландца 4-2-3-1, но за прошлый розыгрыш АПЛ клуб лишь трижды выходил на поле с такой схемой. Возможно, футболистам нужно время, чтобы к ней привыкнуть. Хотя это всё равно нельзя считать оправданием настолько слабой игры.

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При этом не нужно торопиться хоронить перспективы клуба на предстоящий сезон по первому матчу. Хотя стоит признать, что борьба за место в Лиге чемпионов, пожалуй, максимум, на который он сможет рассчитывать. «Манчестер Сити» с «Арсеналом» определённо сильнее: составы лучше и уже имеют выстроенную понятную игру. «Красным дьяволам» тоже грех жаловаться на подбор футболистов, но всё-таки далеко не на всех позициях подбор исполнителей можно считать удовлетворительным.

Очевидно, что впереди у тен Хага много работы, за которой будет безумно интересно наблюдать. Конечно, ему хотелось стартовать более уверенно, но очки команда не потеряла, а заодно получила достаточно пищи для размышлений и понимание, над чем стоит поработать в первую очередь.