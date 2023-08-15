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Первый матч – и сразу рекорд. «Манчестер Юнайтед» одержал знаковую победу

Подопечные Эрика тен Хага играли плохо, но в историю занесут не это.
Первый матч – и сразу рекорд. «Манчестер Юнайтед» одержал знаковую победу
15 августа 2023 16:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

На старте нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0) и одержал 21-ю победу на этой стадии турнира. Учитывая, что английская Премьер-лига была основана в 1992 году, выглядит очень недурно. Жаль только, что это в итоге не имеет никакого отношения к будущим перспективам команды и просто является забавным статистическим фактом. Кстати, занятно, что в предыдущие три сезона старт у «красных дьяволов» получился удачным лишь раз: год назад команда дома проиграла «Брайтону», перед этим разгромила «Лидс», а еще годом ранее игру первого тура перенесли, поэтому «Юнайтед» стартовал со второго, в котором был бит «Кристал Пэласом».

Кстати, качество игры «Манчестера» в первом матче оказалось так себе. И это еще довольно мягко сказано. «Вулверхэмптон» играл поинтереснее: чаще угрожал воротам, а Матеус Кунья был очень близок к тому, чтобы отличиться, но услышал лишь звон штанги. Уже по ходу первого тайма наставник хозяев поля Эрик тен Хаг что-то активно записывал в свой блокнот, который такими темпами окажется заполнен уже через несколько матчей. И хотя клуб не пропустил, назвать игру в обороне хорошей язык не повернётся: команда позволила сопернику нанести аж 23 удара по воротам (больше не своём поле «Манчестер» в истории АПЛ получал лишь однажды – в 2005 году против «Челси») и набрать впечатляющий показатель ожидаемых голов (xG) – 2,14.

Getty Images

«Манчестер Юнайтед» откровенно отскочил, в том числе в ситуации с возможным пенальти (руководитель судейского корпуса АПЛ уже признал ошибку арбитра матча и извинился перед «Вулверхэмптоном») в конце встречи. Так что футболисты должны поблагодарить фортуну, чтобы она и дальше оставалась к ним благосклонной. Причём спрос с наставника на этот раз будет уже серьёзнее по сравнению с предыдущим сезоном. Команда избавилась от ненужных футболистов, зато почти за две сотни миллионов приобрела Андре Онану, Мэйсона Маунта и Расмуса Хёйлунда. Тен Хаг получил желаемое – вратаря, умеющего играть ногами, разностороннего полузащитника и молодого бомбардира.

Отдельно стоит обратить внимание, что на первую игру нового сезона главный тренер выбрал неожиданную расстановку – 4-1-4-1. Она, действительно, подходит нынешнему составу «Манчестер Юнайтед» лучше излюбленной у голландца 4-2-3-1, но за прошлый розыгрыш АПЛ клуб лишь трижды выходил на поле с такой схемой. Возможно, футболистам нужно время, чтобы к ней привыкнуть. Хотя это всё равно нельзя считать оправданием настолько слабой игры.

Getty Images

При этом не нужно торопиться хоронить перспективы клуба на предстоящий сезон по первому матчу. Хотя стоит признать, что борьба за место в Лиге чемпионов, пожалуй, максимум, на который он сможет рассчитывать. «Манчестер Сити» с «Арсеналом» определённо сильнее: составы лучше и уже имеют выстроенную понятную игру. «Красным дьяволам» тоже грех жаловаться на подбор футболистов, но всё-таки далеко не на всех позициях подбор исполнителей можно считать удовлетворительным.

Очевидно, что впереди у тен Хага много работы, за которой будет безумно интересно наблюдать. Конечно, ему хотелось стартовать более уверенно, но очки команда не потеряла, а заодно получила достаточно пищи для размышлений и понимание, над чем стоит поработать в первую очередь.

источник: «Советский спорт»
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