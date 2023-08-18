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Фабио Капелло: выйдет ли Захарян на уровень Аршавина? А почему нет?

Бывший тренер сборной России оценил перспективы Арсена Захаряна в испанском клубе «Реал Сосьедад».
Фабио Капелло: выйдет ли Захарян на уровень Аршавина? А почему нет?
18 августа 2023 12:00
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images / РИА Новости

Главный российский трансферный триллер последних лет находится на финальном этапе. Молодой талант «Динамо», Арсен Захарян, близок к переезду в Европу. Долгое время полузащитника сватали в лондонский «Челси», но совсем скоро он может подписать контракт с испанским «Реал Сосьедадом». Хотя, по различным сообщениям, россиянин мог оказаться этим летом в «Лацио» или «Фейеноорде».

В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» бывший главный тренер сборной России и мадридского «Реала» Фабио Капелло оценил шансы Арсена заиграть в Испании, сравнил его с Андреем Аршавиным и рассказал, повлиял ли российский паспорт на то, что Захарян не уехал в Европу раньше.

– Совсем скоро Арсен Захарян окажется в испанском «Реал Сосьедаде», насколько россиянин угадал с командой и с чемпионатом, по вашему мнению?

– Здорово, что такой молодой и талантливый футболист будет играть в «Сосьедаде». Они вышли в Лигу чемпионов, поэтому важно иметь хорошую скамейку, когда приходится действовать на два фронта. Захарян уже несколько лет на виду, о нём много говорят, думаю, что в Сан-Себастьяне ему дадут шанс проявиться себя. В Испании крепкий и конкурентный чемпионат, там можно хорошо зарекомендовать себя.

РИА Новости

– Если сравнивать с теми командами, которые интересовались им ранее, а именно «Челси» и «Боруссия», то складывается ощущение, что «Сосьедад» не такой уж топ…

– Это его карьера, его решение. Он выбрал хорошую и сильную команду. Когда молодые футболисты переходят в такие большие клубы, как «Челси», у них не всегда есть шанс проявить себя. Сейчас в «Челси» очень много полузащитников, там было бы сложнее попадать в состав.

– Пока самым известным российским легионером в топ-5 европейских лиг является Андрей Аршавин, сможет ли Захарян выйти на его уровень?

– Аршавин был очень хорошим футболистом, но он приехал в «Арсенал», когда был старше. Их сложно сравнивать. Сможет ли он выйти на его уровень? А почему нет? Было бы здорово, если бы Арсен смог повторить его достижения. Но он ещё молодой, ему нужно много, очень много работать.

Getty Images

– Можно сказать, что если бы у Захаряна был бы не российский паспорт, то он давно уже играл бы в Европе?

– Я не думаю, что Арсен не мог уехать в Европу по неспортивным причинам. Но точно сказать не могу, сейчас он в «Сосьедаде», значит всё хорошо. Могу пожелать ему удачи.

источник: «Советский спорт»
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