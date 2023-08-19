Заболотный дал надежду и забрал её. «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА

Матч «Динамо» – ЦСКА хоть и носит громкий статус дерби, но не имеет какой-то особой принципиальности, как некоторые другие противостояния в РПЛ. Обе команды довольно неплохо выглядят в чемпионате, но не обходится и без проблем. «Армейцы» почему-то испытывают много сложностей со слабыми соперниками: проиграли «Уралу» и «Факелу», пропустили дважды от «Ахмата». А вот «Динамо», напротив, отвратительно обороняется против любого, кто хотя бы более-менее неплох: по три мяча получили от «Краснодара», причём дважды, и «Крыльев Советов», а также два от «Зенита».

Первый намёк на опасный момент создало «Динамо», но уже через минуту-другую команда откровенно облажалась. Игрокам «армейцев» никто не мешал перепасовываться в середине поля, что было бы вполне уместно, если бело-голубые перекрыли все возможные варианты для развития атаки, но ведь это было далеко не так. Длинная разрезающая диагональная передача дошла до совершенно свободного Кирилла Глебова, который от лицей отдал назад в недодачу на Максима Мухина, который тоже стоял совершенно один. Антон Шунин отразил удар, но мяч отскочил на опять же никем не прикрытого Антона Заболотного. Да, вратарь на добивании мог бы сыграть увереннее, но трудно предъявлять к нему претензии, когда защитники в этом эпизоде страшно провалились, оставив абсолютно свободными сразу трёх игроков соперника у своих ворот.

Спустя десять минут «Динамо» получило возможность сравнять счёт: игроки убегали «три в два»: Константин Тюкавин своим открыванием по центру грамотно увёл одного из защитников за собой, а в открывшуюся зону врывался Денис Макаров. На него отличную передачу отдал Николас Нгамале, вот только правый вингер не слишком удачно обработал мяч, из-аз чего упустил возможность пробить с убойной позиции, а попытка отдать на пустые ворота Тюкавину закончилась перехватом защитника.

Источник фото: Андрей Аносов/«Совспорт»

После этого игра немного успокоилась, но всех резко взбодрил Саша Зделар, попытавшийся со своей половины поля перебросить мяч через вышедшего из ворот Шунина. С заработанного таким образом углового ЦСКА чуть было не удвоил преимущество в счёте: Виллиан Роша шикарно отклеился от Даниила Фомина и лишь немного не попал в створ. Мяч летел с такой скоростью, что вратарь уже ничего не смог бы сделать.

Был ещё потрясающий пас Кирилла Набабкина пяткой на Заболотного, но никогда не отличавшийся расторопностью нападающий совершенно не сориентировался и упустил момент. Правда, в самом начале второго тайма защитник отличился уже в негативном ключе, когда потерял мяч прямо у своих ворот и Нгамалё спокойно расстрелял Владислава Торопа. После этого прекрасные моменты для взятия ворот имелись у Тюкавина и Макарова, но оба пробили мимо из убойных позиций.

А вот решающий мяч был забит с пенальти. Интересно, что к нему руку, причём в прямом смысле слова, приложил автор первого гола в матче Заболотный. Именно его рука преградила путь мячу после удара Дмитрия Скопинцева, что и стало причиной назначения пенальти. Фёдор Смолов подошёл к мячу и пробил достаточно уверенно – мощно и верхом. Правда, и Торопа стоит похвалить: он сделал всё что мог, угадал направление и даже немного коснулся мяча.

Источник фото: Андрей Аносов/«Совспорт»

Игра получилась отличная, по-настоящему зрелищная. Нейтральные зрители могут быть довольны, а вот фанаты ЦСКА, наверное, сейчас в шоке от того, как их команда умудрилась остаться без набранных очков в таком матче. В первом тайме у «армейцев» было много опасных моментов, но реализовать удалось всего лишь один. В итоге «привоз» в самом начале второго тайма и пенальти привели к поражению. После перерыва уже «Динамо» упустило несколько шикарных моментов, но в итоге три очка всё-таки вырвать сумело. Бело-голубым определённо повезло, что в первом тайме они не пропустили больше, а после перерыва заиграли определённо куда интереснее, чем до. И в итоге были вознаграждены победой в дерби.