«Заболотный бесшабашный, без мозгов». Ветеран ЦСКА подвёл итоги братского дерби

В эту субботу состоялось долгожданное дерби двух братских клубов. На поле происходил настоящий футбольный праздник, главными участниками которого выступили ЦСКА и «Динамо». Несмотря на уверенный старт в первой половине игры и впечатляющее сальто в исполнении Антона Заболотного после забитого мяча, армейцы упустили победу, получив два гола в свои ворота.

В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв оценил шансы Тюкавина поехать в Саудовскую Аравию, а также поделился мнением о том, смог бы Лионель Месси спасти армейцев от поражения.

Заболотный дал надежду и забрал её. «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА

— Как оцените игру ЦСКА, команда, не смогла сохранить даже ничью?

— Было два абсолютно разных тайма. Жалко, что армейцы упустили победу, хотя играли очень неплохо. Во время первого тайма всё получалось, играли быстро, надёжно, плотненько взяли своих игроков. Во втором тайме уже подраспустились, тем более пропустили какой-то дурацкий гол в свои ворота. Это безобразие, уже на 46-й минуте получили. Конечно, во второй половине старались удержать инициативу, но ничего не получалось. Хотели сыграть хотя бы вничью. Поменяли многих игроков, Чалов простоял два тайма, непонятно почему. Ничего не создали после перерыва. А у динамовцев было несколько моментов на контратаках. В лучшем случае для ЦСКА игра была ничейной, но получилось так, что Заболотный сыграл рукой. Забил гол и подставил руку, ну куда ж это годится? Жалко, конечно, чего полез в оборону? Нечего ему было там делать, без него бы справились, было бы всё нормально. Ну, как получилось, так получилось. Игра была на равных условиях.

Источник фото: Андрей Аносов/«Совспорт»

— В ЦСКА старались изо всех сил, создавали достаточно много моментов, однако всё равно уступили. Как динамовцам удалось нейтрализовать соперника?

— Армейцы сдали во втором тайме, особенно в обороне. Не очень-то плотно стали играть, начали принимать мяч, были опасные моменты. В обороне вольности позволять себе нельзя. Выбил мяч куда угодно, это опасное положение. Сделай лучше для команды, выбей в угловой или в аут, тогда будет всё в порядке. Не могу даже сказать, что эта игра была матчем неиспользованных возможностей для ЦСКА, потому что у «Динамо» моментов было больше, хотя и у армейцев был шанс, правда, они его не реализовали. Динамовцы играли поплотнее, не давали принять мяч, вступали в борьбу.

— Кого можно назвать лучшим игроком матча?

— Неплохо сыграл Шунин, ликвидировал все опасные моменты. А из нападающих из ЦСКА я даже не знаю, кого можно назвать. Ну, может, Заболотный, хоть он и сделал 11-метровый, но забил гол, создавал напряжённость, все верховые мячи сбрасывал головой, а под него абсолютно никто не подстраивался, хотя все знали, что таким образом он выигрывает.

— Игра показала, что армейцам необходимо усиление для уверенной победы. Как вы считаете, если бы Месси играл за ЦСКА в этом матче, смогли бы красно-синие склонить весы победы в свою сторону?

— Нет, не надо никакого усиления. Всего-навсего нужно строже играть в обороне. Не надо устраивать заводиловку. Мойзес там завёлся, не понравилось что-то ему. Тренеру необходимо провести психологическую работу, и всё будет в порядке. Насчёт Месси трудно сказать. Может быть, он бы не вписался в коллектив? Далеко не всякий классный игрок умеет взаимодействовать с партнёрами. Может, он их не понимает, или пас ему отдают не такой, какой необходим. Это очень сложный вопрос. Один в поле не воин.

— Все ждали возвращения Акинфеева на свою основную позицию к этой игре, однако этого так и не произошло. На ваш взгляд, как бы сложилась ситуация с пенальти, если бы на них стоял Игорь, удалось бы защитить ворота?

— Да нет, всё нормально. Тороп неплохо стоит, хороший парень, безошибочно провёл весь матч. К нему нет никаких претензий. Гол с пенальти можно было бы предотвратить, если бы в обороне не было Заболотного, не его это дело. Да, это ошибка, хотел как лучше, а получилось как всегда.

Источник фото: Андрей Аносов/«Совспорт»

— Как оцените дебют Файзуллаева? Сможет ли он стать новой звездой?

— Да нет, звездой он не может стать. Необходимо, чтобы у него была сумасшедшая работоспособность, чтобы он бегал, как челнок, туда-обратно. Тогда, может быть, что-то и получится. У него слишком маленький росточек, он не готов к большим событиям. Не думаю, что из него получился бы Марадона.

— Как вы можете объяснить такую приличную результативность Заболотного, пожалуй, одного из самых деревянных игроков лиги?

— У него не такая и большая результативность, но он забивает. Заболотный опасен с обеих сторон поля. Он один сегодня боролся, всё хаяли его, а я говорю, что такой игрок нужен. Он бесшабашный, без мозгов, может подставить голову в борьбе, ничего не боится, мне нравится, молодец. Такие футболисты нам нужны.

— Антон стал сегодня стал не только противоречивым героем матча (забил единственный гол, подарил динамовцам пенальти), но и получил капитанскую повязку. Подходит ли Заболотный для такой ответственной роли?

— Да, это нормально, я за него очень рад. Не ожидал от Заболотного такой прыти и борьбы, а это самое главное.

Источник фото: Андрей Аносов/«Совспорт»

— Если судить по сегодняшней игре, кого из футболистов захотели бы приобрести саудовцы, например, «Аль-Наср», где играют такие звёздные футболисты, как Роналду?

— Тюкавин очень неплохой. Он может что-то такое сотворить, творческий. А так, думаю, больше бы никого, ничего интересного нет.

— Сезон РПЛ только начался, идёт 5-й тур. Насколько вероятно, что сразу оба братских клуба смогут занять почетные места на пьедестале?

— Обязательно и «Динамо», и ЦСКА будут впереди. Ещё, конечно, «Зенит» и «Спартак». Эти команды будут на вершине. «Краснодар», «Урал» и прочие - временное явление, сейчас они набегаются, а дальше уже будет играть роль мастерство команды. Всё встанет на свои места.