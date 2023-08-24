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Борис Игнатьев: Миранчук и Головин облагородили бы сборную России. Но их не отпустят

Экс-наставник национальной команды оценил состав россиян на контрольный матч с Катаром.
Борис Игнатьев: Миранчук и Головин облагородили бы сборную России. Но их не отпустят
24 августа 2023 16:00
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

В четверг, 24 августа, Валерий Карпин объявил состав сборной России на сентябрьский сбор, во время которого наша команда проведёт товарищескую встречу с Катаром. В него вошли 36 футболистов. Бывший тренер национальной команды Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» оценил состав сборной, назвал её нынешних лидеров и дал свой прогноз на грядущий матч с Катаром.

Объявлен расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор

- Кержаков и Шунин попали в расширенный состав, не кажется ли это вам парадоксальным с учётом того, что Карпин много раз говорил об омоложении, а в итоге вызывает игроков, которым по 36 лет?
- Вообще у нас нет резона заигрывать таких возрастных игроков сейчас. Но при этом давать оценку лучшим из лучших – всегда необходимо. Каждый метит в Наполеоны, а когда они видят, как играет на выходах Кержаков, то говорят себе: «Вот это да». Так что такие старички нужны команде. Мало ли какие обстоятельства сегодня складываются в нашем футболе и вокруг него. Может, ни один, ни другой и не будут играть – проведут несколько дней сборов.
На весь список вратарей, вот что я скажу. Сегодня у нас ситуация такая: играет наша молодёжная команда, дублирующий состав, и в нём практически не играют старички. Но есть те, кто выступает лучше этой молодёжи. На них надо равняться. А если этих рядом нет, то только по телевизору могут посмотреть. Вот Лантратов – хороший вратарь, но есть лучше – Кержаков, Шунин. И он почувствует эту разницу и будет перенимать какие-то вещи. Сидя за столом с ними, он задастся вопросами – как и что он кушает, почему они так долго играют, а смогу ли я также. Даже на простых вещах люди этому учатся.

РИА Новости

- В состав попал Хлусевич, один из лидеров начала сезона по результативным ошибкам, согласны ли вы с подобным выбором?
- Допустим, мне не нравится жена моего соседа, а он на ней женился. Так в случае и с Карпиным. Он несёт ответственность за результаты выступлений команды даже на таком уровне, как Катар. Хлусевич для Карпина – лучший игрок на свете, наверное. Мы доверили Карпину важный и ответственный пост, и он за него отвечает. Если мы сейчас ему будем говорить что-то, то он скажет: «Возьмите и тренируйте сами». Идите и готовьте эту команду туда, куда хотите.

- В сборной Головин и Миранчук, можно ли говорить о том, что вероятность их приезда близка к нулю?
- В принципе, их вызов вполне логичен. Карпин идёт тем путем, который мы с вами обозначали, рассуждая о вратарях. Он вызывает двух людей, которые варятся в соку большого и профессионального футбола. Там подготовка совсем иная. Наш футбол лишь оттенками напоминает европейский. Что этот состав, что наш футбол попахивают душком. А Миранчук и Головин в свою очередь облагораживают, показывают, к чему надо стремиться.
Скорее всего их не отпустят, найдут причины какие-нибудь. Но они нужны здесь, как портреты в галерее, на которые надо равняться. Они могут привнести всё правильное, что делается за рубежом. В своё время такую функцию выполняли те же Онопко и Карпин. Но всё же их не отпустят, я думаю. Они дают результат, глубину своим клубам, ими не станут рисковать.

РИА Новости

- Кого вы бы ещё могли назвать достойным уровня сборной прямо сейчас?
- Это лучшие игроки. По всем качествам, включая бомбардирские. Каждый своей команде задаёт тональность и направленность в работе и результативных действиях. Поэтому я не думаю, что здесь кого-то не хватает. Все достойные. Я пытаюсь вспомнить, кто из наших россиян является новогодней игрушкой на ёлке нашего чемпионата, и, наверное, никого не вспомню.

- Смолов неплохо играет в начале сезона.
- Я думаю, он уступает. По моим вкусовым пристрастиям. Хотя, можно было чуть разбавить всё это Смоловым. Но опять же – Карпин всему голова на сегодняшний день. Раз Смолова нет, значит он не соответствует тем принципам и требованиями, которые заложены в деятельности сборной.

- Как вы считаете, кто способен стать лидером этой команды?
- Безусловно, первым в голову приходит Джикия. Мне нравится, как себя ведёт Глебов в своей команде. Ну и ещё Баринов, по определенным чёрточкам характера. Вот они могут задать направление во всех делах нашей команды. Ну а так, однозначным лидером мог стать Игорь Акинфеев, но его нет в сборной.

РИА Новости

- Впереди у нас игра с Катаром, какие у вас ожидания от игры, нам по зубам хозяин ЧМ-2022?
- Вот мы как раз и посмотрим, по зубам они нам или нет. Я недалеко ушёл от людей, которые требуют победу, мне тоже хотелось бы, чтобы у нашей сборной было преимущество с Катаром. Но важно посмотреть, насколько правильно и логично всё то, что мы сейчас делаем, верный ли это путь, подходит ли он нам. Придёт время, когда мы будем играть с Англией, Германией, Францией. Вот тогда будем говорить себе, что «мы потеряли время» или «мы сделали всё правильно».

источник: «Советский спорт»
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