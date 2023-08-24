«Слышал, что здесь медведи и водка». «Динамо» встречает героя самого проблемного перехода РПЛ

Пожалуй, одной из самых обсуждаемых трансферных саг этого лета стало подписание московским «Динамо» полузащитника Луиса Чавеса из мексиканской «Пачуки». Впервые сообщение о возможном переходе появились ещё чуть более месяца назад, 14 июля, если быть точными. С того момента начался долгий и тягомотный процесс переговоров между клубами, который окончательно завершится только через пару дней.

Изначально предполагалось, что мексиканец окажется в Москве ещё в 20-х числах июля, но из-за сложившейся ситуации перевод денег от российской команды на счёт «Пачуки» оказался крайне осложнён. Поэтому мексиканцу пришлось самому выкупать свой контракт с клубом. Схема получилась такой, что сначала Чавес получит около 7 млн от бело-голубых, сам заплатит их, чтобы расторгнуть контракт, и условно станет свободным агентом, чтобы в этом статусе без проблем подписать соглашение с динамовцами.

ФК "Динамо"

Весь этот процесс затянулся почти на месяц. Многие уже потеряли надежду, что такой нужный в нынешней ситуации полузащитник пополнит ряды команда Марцела Лички, но, несмотря на все сложности, Луис всё-таки оказался в Москве. В сравнении, ЦСКА потребовалось куда меньше времени, чтобы осуществить переход чилийского форварда Давилы, который был организован по схожей схеме.

Чавес перечислил мифы, которые он слышал о России до своего приезда в страну

Для этого ему пришлось проделать немалый путь, который занял у него почти сутки из-за сложностей с логистикой перелётов. В итоге Чавес приземлился во Внуково только вечером 24 августа. Множество журналистов отправились встречать игрока в аэропорту, в том числе корреспондент «Советского спорта». Также в зону прилёта прибыли несколько болельщиков бело-голубых, они создавали красивый фон для картинки прибытия игрока.

ФК "Динамо"

После того как Чавес оказался в зоне прилёта, фанаты преподнесли ему милый презент в виде шарфика, после чего игрока тут же обступили журналисты. Мексиканец был в хорошем расположении духа, однако по его красным глазам было видно, что единственное, о чём он тогда думал, так это о том, как бы побыстрее добраться до отеля и поспать. Однако Луис всё же ответил на несколько вопросов. В частности, он заявил о том, что очень рад наконец-то оказаться в Москве и уже с нетерпением рвётся в бой.

Также мексиканец поделился своими довольно скромными познаниями о России, ни с кем из будущих одноклубников он ещё не общался, о нашей стране не знает почти ничего, зато, естественно, футболист знаком со стереотипами о водке и медведях.

Даже как-то обидно. Но главное – это игровые качества. Чавес немного рассказал о своих сильных сторонах на поле. Он отметил, что любит интенсивный футбол и всегда не прочь приложиться по воротам соперника. Игра «Динамо» ему импонирует, он успел посмотреть несколько матчей, пока был в Мексике.

ФК "Динамо"

Ну что ж, можно точно сказать, что «Динамо» в это трансферное окно нельзя отказать в умении ждать и верить, что в нынешней ситуации становится очень важным для российских команд. Опорник Личке был очень нужен, и теперь москвичи, которые и так довольно высоко идут в таблице, могут выдохнуть с облегчением и всерьёз рассчитывать на высокое место под солнцем в турнирной таблице чемпионата.