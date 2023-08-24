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Чавес перечислил мифы, которые он слышал о России до своего приезда в страну

Новичок «Динамо» ответил на вопросы корреспондентов.
24 августа 2023 20:17
автор: Александр Шульгин

Полузащитник сборной Мексики Луис Чавес, прилетевший в Москву для подписания контракта с «Динамо», рассказал, какие варианты были у него для продолжения карьеры.

«Слышал, что здесь медведи и водка. Конечно», - приводит слова футболиста корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Ради перехода в российскую команду хавбек выкупил контракт у «Пачуки», за неё он выступал с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.

источник: «Советский спорт»
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