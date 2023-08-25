«Локомотив» — база сборной. Но Дзюбе там места по-прежнему нет

МАТЧЕЙ НЕТ, А СБОРЫ БУДУТ

Удивительной всё-таки жизнью живёт наша сборная. Соперников найти не может, но всё равно собирается. В четверг РФС опубликовал имена 36 футболистов, вызванных на сбор, который пройдёт с 4 по 12 сентября. При этом за полторы недели до его начала о спаррингах ничего не известно.

Конечно, при желании матчи организуют. В конце концов, и в России хватает команд. И во вполне комфортные времена при Станиславе Черчесове, например, был матч с «Динамо» (как раз в сентябре, кстати). Так что этим нас не удивить.

ГОНЧАРЕНКО РАБОТАЕТ НА СБОРНУЮ

Куда интереснее, что в контексте отсутствия официальных международных матчей выбор главного тренера стал носить совершенно иной характер. Если раньше состав сборной России вызывал долгие полемики о том, кого надо было вызывать, а кого – нет, ведь от правильности выбора зависели результаты и, как следствие, перспективы сыграть на крупных турнирах, то теперь сборная превратилась в игрушку Валерия Карпина и отражает лишь его личное мнение о текущей форме того или иного футболиста с российским паспортом.

В этом смысле показательно, что главный тренер национальной команды отметил классный старт «Урала» в сезоне – 13 очков из 15 возможных в пяти первых турах РПЛ: в расширенный список из 36 игроков попали вратарь Илья Помазун и полузащитники Александр Юшин и Андрей Егорычев. Двое последних – впервые в карьере. И это при том, что оба далеко не мальчики: Юшину уже 28 лет, а Егорычеву и вовсе 30. Что при всём уважении к парням озадачивает, ведь Карпин не раз объяснял решения о вызове того или иного игрока желанием омолодить состав на случай возвращения официальных игр.

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В то же время нельзя не отметить крутую работу Виктора Гончаренко. Егорычев уже пять с половиной лет в РПЛ, но до сих пор тренеров сборной не интересовал, а Юшин так вообще всего полтора года назад прибыл из «Нефтехимика», а до того болтался по подвалам или третьесортным лигам вроде белорусской, армянской и даже македонской.

Слишком уж велик соблазн ввернуть тот факт, что в ближайшем туре «Урал» сыграет в Санкт-Петербурге, причём в статусе команды, располагающейся в турнирной таблице выше «Зенита».

ТРОЕ ИЗ «ЗЕНИТА», ШЕСТЕРО — ИЗ «ЛОКО

Ещё четыре футболиста в расширенной заявке представляют «Краснодар», разделяющий с «Уралом» первую строчку. И если Матвей Сафонов давно является претендентом на пост номер один, то защитник Сергей Волков и полузащитники Никита Кривцов и Александр Черников ранее никогда не удостаивались чести прибыть в сборную. И вот тут как раз всё предельно логично – эти футболисты не только отлично провели летний отрезок сезона, но и идеально подходят по возрасту – самому старшему (Черникову) всего 23 года.

Что ещё примечательного? Например, представительство «Зенита»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев и Иван Сергеев. Ставка на легионеров в ущерб сборной оправдывала себя, когда клуб играл в еврокубках, а теперь выглядит абсурдно. Особенно на фоне того факта, что столько же футболистов отправит «Урал».

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Для сравнения, проваливший два последних матча «Спартак» делегировал пятерых игроков: Даниила Хлусевича, Георгия Джикию, Руслана Литвинова, Антона Зиньковского и Александра Соболева. Ирония ещё и в том, что трое – защитники, хотя как раз в обороне у красно-белых творится ад.

А вот количество игроков «Локомотива», выигравшего в пяти турах лишь раз и оказавшегося на 11-м месте, удивляет. Причём, помимо вратаря Ильи Лантратова, здесь аж пятеро полузащитников: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев. Не многовато ли для худшей команды лиги по xPTS (ожидаемым очкам) по версии Understat (3,13), то есть, по сути, качеству игры?

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Зато радует выбор футболистов «Ростова». В прошлом Карпина не раз критиковали за «кумовство», но теперь, когда жёлто-синие провалили старт сезона, в сборную вызов могут получить только два наиболее очевидных кандидата: Данил Глебов и Николай Комличенко.

БЕЗ КОКОРИНА И ДЗЮБЫ

Среди вызванных футболистов также заслуживают внимания 21-летний центральный защитник «Пари НН» Виктор Александров, а также полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук. У Александрова с учётом прошлого сезона всего 21 матч в премьер-лиге. Нижегородцы на старте пропустили в пяти играх всего пять мячей, но ни разу не слышал, чтобы Виктора отмечали персонально. Хотя он действительно хорош в позиционной обороне и активно мешает соперникам наносить удары по воротам (в среднем 1,5 заблокированных удара – третий результат в лиге).

Что до легионеров, то тут примечательно, что Карпин не всегда тревожил футболистов, играющих за рубежом, но сейчас всё-таки решил вновь лично встретиться с Головиным и Миранчуком. При этом отсутствие Арсена Захаряна и Далера Кузяева понятно – первый только перебрался в Сан-Себастьян и сконцентрирован на адаптации на новом месте, а второй дисквалифицирован на один матч. В Европе у нас есть ещё и Александр Кокорин, заявленный «Фиорентиной» на сезон и даже довольно неплохо проведший межсезонье, но этого Карпину, по всей видимости, недостаточно.

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Нет в расширенном списке и Артёма Дзюбы. В данный момент нападающий восстанавливается после повреждения, так что вряд ли был бы полезен сборной, однако в отсутствие реально важных матчей Карпин мог бы его вызвать. Но не стал. Очевидно, что отношения между ними, текущая форма футболиста и окружающие его скандалы не способствуют возвращению в сборную. А ведь ему не хватает всего одного гола, чтобы стать единоличным лидером в истории национальной команды. Во вторник Дзюба отпраздновал 35-летие, так что, похоже, эта высота ему уже не покорится.

РАСШИРЕННАЯ ЗАЯВКА СБОРНОЙ РОССИИ В СЕНТЯБРЕ

Вратари

Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») Илья Помазун («Урал»), Михаил Кержаков («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – «Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН»), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Даниил Фомин («Динамо»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба – «Урал»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие

Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»), Иван Сергеев («Зенит»), Фёдор Чалов (ЦСКА).