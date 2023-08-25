ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Месси в США охраняет бывший морпех. Телохранителя выбирал лично Бекхэм

Аргентинскую звезду футбола в Майами берегут, как реликвию.
Месси в США охраняет бывший морпех. Телохранителя выбирал лично Бекхэм
25 августа 2023 11:30
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Пока Лионель Месси продолжает зажигать на американских футбольных полях в составе клуба MLS «Интер Майами», на недавнем полуфинальном матче чемпионата США с «Цинциннати» во время празднования выхода команды в финал, местными репортёрами был замечен на бровке, следующий по пятам за аргентинцем его личный телохранитель.

Мировые СМИ моментально заинтересовались персоной, казалось бы, незаметного здоровенного мужчины, который неотступно следует за самой яркой звездой мирового футбола. Им оказался человек по имени Яссин Чуэко. Мужчина с крайне увлекательной биографией. По-другому и быть не могло.

соцсети Яссина Чуэко

Яссин Чуэко – бывший морпех ВМС США, который искусно владеет различными навыками единоборств, начиная от тхэквондо и заканчивая традиционным боксом. Сам он неоднократно участвовал в местных соревнованиях ММА. Но гораздо интереснее информация о том, что Чуэко – ветеран боевых действий в Ираке и в Афганистане. Обладатель военных наград за участие в различных военных операциях.

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас в одном из интервью рассказал, что в курортном городе успели подготовиться к приезду Месси задолго до его перехода в команду Дэвида Бекхэма. Сборная Аргентины перед отъездом в Доху для участия в триумфальном чемпионате мира 2022 в Катаре, тренировалась именно в Майами. Уже тогда представители местного «Интера» начали внедрять различные варианты для обеспечения безопасности футбольного идола.

Getty Images

По словам Маса, количество фанатов аргентинца превышало всевозможные пределы, людская толпа не ослабевала ни на минуту, постоянно отслеживая каждый шаг Лионеля от отеля до тренировочных полей. Чтобы не подвергать опасности Месси, были приняты беспрецедентные меры безопасности. Поэтому, когда обладатель семи «Золотых мячей» в нынешнем году прибыл в США, в его клубе уже прекрасно знали, как будут охранять свой самый ценный актив.

Кстати, по признанию представителей команды, телохранителя для аргентинца выбирал лично владелец команды Дэвид Бекхэм. И задачи Яссину были поставлены очень чёткие – следовать тенью за своим подопечным. Здоровенный Чуэко даже на футбольном газоне не оставляет Месси без присмотра, пробегая по бровке чуть ли не такой же километраж, как знаменитый футболист.

источник: «Советский спорт»
Экс-игрок ЦСКА сотворил сенсацию в еврокубках. И шокировал украинских фанатов в День независимости
Экс-игрок ЦСКА сотворил сенсацию в еврокубках. И шокировал украинских фанатов в День независимости
Бактиёр Зайнутдинов в своём первом же матче за «Бешикташ» оформил победный гол в ворота киевского «Динамо».
25.08.2023 00:11
Футбол
автор: Никита Плохих
«Слышал, что здесь медведи и водка». «Динамо» встречает героя самого проблемного перехода РПЛ
«Слышал, что здесь медведи и водка». «Динамо» встречает героя самого проблемного перехода РПЛ
Мексиканец Луис Чавес наконец-то прилетел в Москву и подпишет контракт уже в эти выходные.
24.08.2023 22:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Борис Игнатьев: Миранчук и Головин облагородили бы сборную России. Но их не отпустят
Борис Игнатьев: Миранчук и Головин облагородили бы сборную России. Но их не отпустят
Экс-наставник национальной команды оценил состав россиян на контрольный матч с Катаром.
24.08.2023 16:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Месси оформил второй финал за неделю. Судьбу «Интера» решили две гениальных передачи Лео
Месси оформил второй финал за неделю. Судьбу «Интера» решили две гениальных передачи Лео
Аргентинец не забил сам, но стал главным творцом победы в полуфинале открытого Кубка США.
24.08.2023 10:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Забег без мяча. Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов звезде футбола
Забег без мяча. Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов звезде футбола
Ранее Алиса Шмидт уже оконфузила Матса Хуммельса.
23.08.2023 19:00
Футбол
автор: Виталий Галущак
Захарян зря не выбрал сборную Армении? Россия дала Арсену больше
Захарян зря не выбрал сборную Армении? Россия дала Арсену больше
Арсен совершил ошибку, считает бразилец, игравший за Армению.
23.08.2023 13:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Народ против Гринвуда. Фанаты «МЮ» ополчились на Мэйсона
Народ против Гринвуда. Фанаты «МЮ» ополчились на Мэйсона
Мечтам полузащитника манкунианцев вернуться в команду было не суждено сбыться. Всему виной общественное давление.
23.08.2023 11:08
Футбол
автор: Юрий Усынин
Чех чеху рознь. Иржи Ярошик сменил Марцела Личку и развалил «Оренбург»
Чех чеху рознь. Иржи Ярошик сменил Марцела Личку и развалил «Оренбург»
Футбольный клуб «Оренбург» объявил о расторжении контракта с главным тренером Иржи Ярошиком по обоюдному согласию сторон.
22.08.2023 18:00
Футбол
автор: Виталий Галущак
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.