Месси в США охраняет бывший морпех. Телохранителя выбирал лично Бекхэм

Пока Лионель Месси продолжает зажигать на американских футбольных полях в составе клуба MLS «Интер Майами», на недавнем полуфинальном матче чемпионата США с «Цинциннати» во время празднования выхода команды в финал, местными репортёрами был замечен на бровке, следующий по пятам за аргентинцем его личный телохранитель.

Мировые СМИ моментально заинтересовались персоной, казалось бы, незаметного здоровенного мужчины, который неотступно следует за самой яркой звездой мирового футбола. Им оказался человек по имени Яссин Чуэко. Мужчина с крайне увлекательной биографией. По-другому и быть не могло.

соцсети Яссина Чуэко

Яссин Чуэко – бывший морпех ВМС США, который искусно владеет различными навыками единоборств, начиная от тхэквондо и заканчивая традиционным боксом. Сам он неоднократно участвовал в местных соревнованиях ММА. Но гораздо интереснее информация о том, что Чуэко – ветеран боевых действий в Ираке и в Афганистане. Обладатель военных наград за участие в различных военных операциях.

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас в одном из интервью рассказал, что в курортном городе успели подготовиться к приезду Месси задолго до его перехода в команду Дэвида Бекхэма. Сборная Аргентины перед отъездом в Доху для участия в триумфальном чемпионате мира 2022 в Катаре, тренировалась именно в Майами. Уже тогда представители местного «Интера» начали внедрять различные варианты для обеспечения безопасности футбольного идола.

Getty Images

По словам Маса, количество фанатов аргентинца превышало всевозможные пределы, людская толпа не ослабевала ни на минуту, постоянно отслеживая каждый шаг Лионеля от отеля до тренировочных полей. Чтобы не подвергать опасности Месси, были приняты беспрецедентные меры безопасности. Поэтому, когда обладатель семи «Золотых мячей» в нынешнем году прибыл в США, в его клубе уже прекрасно знали, как будут охранять свой самый ценный актив.

Кстати, по признанию представителей команды, телохранителя для аргентинца выбирал лично владелец команды Дэвид Бекхэм. И задачи Яссину были поставлены очень чёткие – следовать тенью за своим подопечным. Здоровенный Чуэко даже на футбольном газоне не оставляет Месси без присмотра, пробегая по бровке чуть ли не такой же километраж, как знаменитый футболист.