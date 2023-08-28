Чудо на наших глазах. Месси идёт на исторический сезон

Никто уже не сомневается, что Месси – гениальнейший футболист, который совершенно справедливо претендует (или с этим уже все согласились?) на звание сильнейшего в истории игры. Однако и у него были в карьере как взлёты, так и более-менее средние сезоны. Разумеется, по меркам его запредельного, почти божественного уровня.

В чемпионате Испании у аргентинца девять сезонов, когда он забивал по 30 и более голов, три – по 40+ мячей. Наиболее выдающимися оказались сезоны-2011/12, 2012/13 и 2014/2015 годов. В первом случае его средняя результативность в матчах за клуб, но не только в Ла Лиге, а во всех турнирах, составила 1,21 гола, во втором ¬– 1,2, а в третьем – 1,02.

Прямо сейчас за «Интер Майами» у Месси 11 забитых мячей в девяти проведённых матчах, что даёт нам среднюю результативность в 1,22. И это лучшая цифра в карьере Лео. Плюс обязательно надо обратить внимание, что на его счету нет ни одного забитого пенальти в основное время матчей. И это не случайность: аргентинский волшебник уже мог бы дважды подойти к точке, но в обоих случаях удар наносил штатный пенальтист клуба Хосеф Мартинес.

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Принято считать, что если футболист уезжает из Европы, то это означает конец серьёзной части карьеры. Саудовская Аравия, МЛС, а ранее и Китай – это всё варианты для заработка и не более того. Футболисты, словно спортивные вахтовики, отправляются в экзотические страны, где не столько блистают на полях, а сколько скорее сверкают громким именем. И не более того.

Например, у Криштиану Роналду в первом сезоне за «Аль-Наср» 14 голов в 19 встречах, но только девять без учёта пенальти. А действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема после перехода в «Аль-Иттихад» пока отметился только одним мячом в трёх играх чемпионата Саудовской Аравии. Цифры красноречиво показывают, что даже такие звёзды либо не особенно выкладываются, либо просто уже не способны на большее в силу возраста.

Источник фото: Getty Images

И как же на этом контрасте ярко светится звезда Месси. Продвигает мяч, раскручивает классные комбинации, забивает шикарные голы, раздаёт филигранные передачи – просто шик. Именно поэтому к его выступлению в США столько внимания. К тому же надо понимать отличие спорта в Северной Америке от того, что мы видим в Европе. Дело в расставлении акцентов: в Старом свете – на самой игре, в Новом – на шоу. Именно поэтому переход Лионеля был обставлен так пышно, за ним каждую минуту на поле следит с десяток камер и каждое его результативное действие обставлено, как нечто выдающееся.

Но ведь и сам Месси даёт массу поводов восторгаться им. Чего стоит только рекордная средняя результативность, о которой мы говорили чуть ранее. Конечно, забивать в МЛС несколько проще, чем в Примере или Лиге чемпионов, но ведь и про солидный по спортивным меркам возраст не нужно забывать.

Самое главное, что Лео успел доказать главное – он приехал играть, а не отбывать номер, набивая карманы деньгами. Уже по одной только этой причине болельщикам в Северной Америке так сильно повезло увидеть живьём этого футбольного гения.