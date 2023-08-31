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Магия Месси закончилась? «Интер Майами» всё дальше от плей-офф

Клуб из Флориды не обыграл «Нэшвилл». Видимо, Лионель не всесилен.
Магия Месси закончилась? «Интер Майами» всё дальше от плей-офф
31 августа 2023 08:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Начало заокеанской части карьеры Лионеля Месси получилось по-настоящему феерическим. Звёздный аргентинец, который пытался убедить всех, что отправляется в США для того, чтобы отдохнуть от шумихи вокруг его имени и больше времени проводить с семьёй, с первых же матчей в футболке нового клуба стал старательно опровергать свои слова. И за короткий срок превратил аутсайдера MLS в соискателя самых престижных наград клубного футбола в КОНКАКАФ.

Getty Images

Для начала Месси и его команда выиграли Кубок Североамериканских лиг. Этот трофей стал первым для совсем молодой команды из Флориды. Более того,ещё несколько месяцев назад о подобных достижениях не могло быть и речи — в чемпионате «Интер Майами» выступал в роли статиста, имея в своём пассиве одиннадцатиматчевую безвыигрышную серию и уверенно замыкая таблицу конференции. Затем последовал выход в финал Кубка США по футболу, в котором Месси и компании ещё предстоит сыграть. Но самое серьёзное испытание ждало Лионеля впереди.

Регулярный чемпионат MLS прерывался на время кубковых баталий — и в «Интере» могли на время забыть, какую сложную задачу предстояло решать там. Уйти с последнего места в конференции и прорваться в плей-офф, когда от заветного девятого места (которое даёт выход в раунд wild card) отделяет более, чем десятиочковая пропасть — сродни подвигу. И в связи с этим было интересно посмотреть, насколько действенна магия Месси, когда очки нельзя терять вообще.

Getty Images

С «Нью-Йорк Ред Буллз» команда Лионеля не без труда, но справилась. Причём, вторая голевая комбинация наглядно показала — партнёры многому научились у своего лидера за относительно короткое время. Благодаря их действиям Лео забивал с метра в пустые ворота.

Но дальше на очереди у «Интера» был «Нэшвилл», который Месси и компания с громадным трудом дожали в финале Кубка лиг — и то в серии пенальти. Испытание обещало быть непростым — таким оно в итоге и получилось. Аргентинец провёл на поле весь матч, но найти ключи к воротам, защищаемым Эллиотом Паникко, ни Лионелю, ни его партнёрам по команде так и не удалось. Итоговый счёт матча — 0:0. А ничья, в отличие от кубковой встречи, означала не продолжение борьбы, а потерю драгоценных очков. О которых «Интер Майами» ещё наверняка вспомнит в октябре.

Getty Images

Теперь Месси наверняка предстоит столкнуться с серьёзным психологическим прессингом. С одной стороны, он понимает, что на новом месте все без исключения ждут от него волшебства. С другой — в 36 лет не так уж и просто выдавать матч за матчем на привычном высочайшем уровне без права на отдых и ошибку. Да и за несколько месяцев исправить то, что команда благополучно портила большую часть сезона, не под силу даже футбольному гению. Которым аргентинец, безусловно, является.

Getty Images

Так что Лионелю стоит подумать над грамотной расстановкой приоритетов. Оставлять надежды на плей-офф раньше времени, конечно же, не стоит. Но и слишком уж сильно убиваться в случае, если мечты не сбудутся, не нужно. В конце концов, Месси уже давно всё и всем доказал — причём, по обе стороны Атлантического океана.

Уроки волшебства. Очередной гол Месси забил после восхитительной комбинации. Видео

источник: «Советский спорт»
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