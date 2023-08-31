Магия Месси закончилась? «Интер Майами» всё дальше от плей-офф

Начало заокеанской части карьеры Лионеля Месси получилось по-настоящему феерическим. Звёздный аргентинец, который пытался убедить всех, что отправляется в США для того, чтобы отдохнуть от шумихи вокруг его имени и больше времени проводить с семьёй, с первых же матчей в футболке нового клуба стал старательно опровергать свои слова. И за короткий срок превратил аутсайдера MLS в соискателя самых престижных наград клубного футбола в КОНКАКАФ.

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Для начала Месси и его команда выиграли Кубок Североамериканских лиг. Этот трофей стал первым для совсем молодой команды из Флориды. Более того,ещё несколько месяцев назад о подобных достижениях не могло быть и речи — в чемпионате «Интер Майами» выступал в роли статиста, имея в своём пассиве одиннадцатиматчевую безвыигрышную серию и уверенно замыкая таблицу конференции. Затем последовал выход в финал Кубка США по футболу, в котором Месси и компании ещё предстоит сыграть. Но самое серьёзное испытание ждало Лионеля впереди.

Регулярный чемпионат MLS прерывался на время кубковых баталий — и в «Интере» могли на время забыть, какую сложную задачу предстояло решать там. Уйти с последнего места в конференции и прорваться в плей-офф, когда от заветного девятого места (которое даёт выход в раунд wild card) отделяет более, чем десятиочковая пропасть — сродни подвигу. И в связи с этим было интересно посмотреть, насколько действенна магия Месси, когда очки нельзя терять вообще.

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С «Нью-Йорк Ред Буллз» команда Лионеля не без труда, но справилась. Причём, вторая голевая комбинация наглядно показала — партнёры многому научились у своего лидера за относительно короткое время. Благодаря их действиям Лео забивал с метра в пустые ворота.

Но дальше на очереди у «Интера» был «Нэшвилл», который Месси и компания с громадным трудом дожали в финале Кубка лиг — и то в серии пенальти. Испытание обещало быть непростым — таким оно в итоге и получилось. Аргентинец провёл на поле весь матч, но найти ключи к воротам, защищаемым Эллиотом Паникко, ни Лионелю, ни его партнёрам по команде так и не удалось. Итоговый счёт матча — 0:0. А ничья, в отличие от кубковой встречи, означала не продолжение борьбы, а потерю драгоценных очков. О которых «Интер Майами» ещё наверняка вспомнит в октябре.

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Теперь Месси наверняка предстоит столкнуться с серьёзным психологическим прессингом. С одной стороны, он понимает, что на новом месте все без исключения ждут от него волшебства. С другой — в 36 лет не так уж и просто выдавать матч за матчем на привычном высочайшем уровне без права на отдых и ошибку. Да и за несколько месяцев исправить то, что команда благополучно портила большую часть сезона, не под силу даже футбольному гению. Которым аргентинец, безусловно, является.

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Так что Лионелю стоит подумать над грамотной расстановкой приоритетов. Оставлять надежды на плей-офф раньше времени, конечно же, не стоит. Но и слишком уж сильно убиваться в случае, если мечты не сбудутся, не нужно. В конце концов, Месси уже давно всё и всем доказал — причём, по обе стороны Атлантического океана.

Уроки волшебства. Очередной гол Месси забил после восхитительной комбинации. Видео