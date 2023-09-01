Момент истины в Краснодаре. Кто сдаст экзамен – Илич или Абаскаль?

УДАСТСЯ ЛИ «ЗЕНИТУ» НАКОНЕЦ РАСПЕЧАТАТЬ АКИНФЕЕВА?

В этом году Владимиру Федотову наконец удалось найти рецепт борьбы с «Зенитом». В марте домашняя игра с чемпионом завершилась победой со счётом 1:0 (забил Фёдор Чалов), а июльский матч за Суперкубок в основное время завершился нулевой ничьей (проиграли по пенальти).

То есть подопечные Сергея Семака не могут распечатать Игоря Акинфеева уже на протяжении 180 минут. В середине недели вратарь вернулся в строй и провёл отличный матч в Сочи, в котором несколько раз спас с игры, а затем и выиграл серию пенальти. От его формы и реакции во многом будет зависеть и результат этой встречи.

Также интересной видится дуэль нападающих Чалова (4 гола в РПЛ) и Матео Кассьерры (6), расположившихся на двух первых строчках рейтинга бомбардиров. Хотя тактически Семаку важнее даже будет придумать, как закрыть Антона Заболотного, под которого у него в распоряжении нет габаритного защитника. Армеец набрал приличную форму (2+1 в трёх последних матчах РПЛ) и стал очень здорово играть на партнёров.

РИА Новости

Не менее любопытным видится противостояние Ивана Облякова и Марио Фернандеса. Для зенитовца это будет первое возвращение на родной стадион. Наверняка он будет отрицать важность для него этого матча, но болельщики точно выскажут ему всё, что думают о его переезде в Петербург. И баннеров тоже заготовят изрядное количество. Да и ещё и в оппонентах здорово вернувшийся после травмы Обляков, не уступающий ни в скорости, ни в технике, ни в умении подключиться в атаку. Настоящий вызов для российского бразильца!

«СПАРТАК» ОПЯТЬ ПРОПУСТИТ СО СТАНДАРТА?

Основной внеигровой интригой матча в Краснодаре назову выбор стартового состава Гильермо Абаскалем. На матч с «Динамо» в Кубке России поменял сразу 10 игроков и вдруг обнаружил, что резервисты могут блистать даже ярче, чем игроки основы. Так что ему придётся поломать голову, как одновременно расположить на поле Хесуса Медину, Антона Зиньковского, Квинси Промеса и Тео Бонгонда в атаке, а также Данилу Пруцева, Михаила Игнатова, Руслана Литвинова, Кристофера Мартинса, Наиля Умярова и Романа Зобнина в средней линии.

Особенно интересен выбор в передней линии, ведь от выстроенности комбинаций во многом будет зависеть возможность реализовать голевой момент. «Краснодар» в нынешнем сезоне пропустил всего два мяча при 6,73 xGA(ожидаемых пропущенных), и во многом это заслуга Матвея Сафонова (отбивает 90% ударов – лучший показатель для вратарей, проведших в РПЛ от 100 минут). Чтобы его пробить, надо действительно качественно подготовить завершающий удар.

ФК "Краснодар"

В то же время у хозяев в арсенале есть серьёзное оружие, против которого спартаковцы в нынешнем сезоне бессильны. В шести турах они пропустили со стандартов аж девять мячей (больше всех в лиге), а у «быков» есть такой мастер, как Эдуард Сперцян. Полузащитник может и сам прекрасно пробить со штрафного, и сделать точную подачу с углового. При наличии новичка Тормены (192 см) и Джона Кордобы (188) краснодарцы имеют все основания сделать ставку на стандартное положение.

Победа позволит «Краснодару» удержаться на первой строчке вне зависимости от результата матча на «ВЭБ Арене». Тут и пояснять ничего не надо.

ОСТАНОВИТ ЛИ БЕРИША «УРАЛ»?

В чемпионате после прихода Мирослава Ромащенко «Ахмат» ещё не пропускал – 4:0 с «Оренбургом» и 0:0 со «Спартаком». «Урал» же, напротив, наиболее грозен в родных стенах, где уже грохнул ЦСКА (2:1) и «Спартак» (3:2). В случае победы и при потерях очков «Краснодаром» и «Зенитом» подопечные Виктора Гончаренко вырвутся в лидеры премьер-лиги.

РИА Новости

В то же время у грозненцев всё в порядке в нападении, где особенно ярко выделяется один из самых недооценённых футболистов РПЛ Бернард Бериша. В нынешнем сезоне у него сравнительно скромные показатели результативности (1+2), но они совсем не отражают зрелищности его игры. Вингер лучший в чемпионате по точным ключевым передачам (4) и обводкам в финальной трети (4) и второй по созданным голевым моментам (9, больше только у Промеса). 37-летнему Денису Кулакову и МингиянуБевееву придётся знатно попотеть, чтобы остановить реактивного полузащитника.

ЗАБЬЁТ ЛИ ДЗЮБА?

ФК "Локомотив"

Предыдущий тур показал, что Артём Дзюба благодаря преимуществу в росте в любом физическом и моральном состоянии опасная боевая единица. В Сочи он отметился результативной передачей на Максима Глушенкова, а теперь наверняка настроен и забить. Тем более что «Балтика» – соперник не самый грозный, как бы ни впечатлял в Кубке России.

РЕАБИЛИТИРУЕТСЯ ЛИ «ДИНАМО»?

РИА Новости

«Ростов» рассыпается в гостях, но отлично играет дома (потерял очки только с «Зенитом» – 1:1), в то время как «Динамо» не проигрывает в чемпионате уже на протяжении пяти туров. К Валерию Карпину бело-голубые приедут максимально настроенными реабилитироваться за позорное поражение от «Спартака» (1:4) в Кубке России. Смогут ли они взять себя в руки и продолжить удачную серию в РПЛ?

ПОМОЖЕТ ЛИ НОБОА ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН?

ФК "Сочи"

Кристиан Нобоа остался очень недоволен ужасным газоном в Сочи, который мешает ему и партнёрам демонстрировать комбинационный футбол с обилием коротких и средних передач. В этом плане на искусственном газоне в Оренбурге проблем у него точно не будет. Отличная возможность доказать, что слабый старт (четыре поражения в шести турах) вызван сторонними причинами.

КТО ХУЖЕ?

ФК "Пари НН"

В Нижнем Новгороде встретятся самая слаба атака лиги (у «Пари НН» всего три гола) и самая слабая оборона (у «Рубина» 13 пропущенных мячей). Кто-то неминуемо воспользуется предоставленной возможностью.

А ЗОТОВ ВЫЙДЕТ?

ФК "Крылья Советов"

А в Самаре лично для меня две интриги – как «Крылья Советов» будут справляться без травмированного заводилы на чужой половине поля БенхаминаГарре и получит ли игровое время Георгий Зотов, ставший героем предыдущего тура? Напомню, на 89-й минуте матча с «Балтикой» он впервые вышел на поле в нынешнем сезоне РПЛ, а спустя две минуты забил победный мяч. Заслужил свой шанс?