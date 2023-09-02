«Краснодар» не оставил шансов «Спартаку». Победным стал шикарный гол Кордобы

Матч «Краснодара» и «Спартака» без сомнения стал центральной встречей субботы в Российской премьер-лиге. Команда Владимира Ивича до этого дважды сыграла вничью, но при этом всё равно подходила к седьмому туру в роли лидера. «Крылья Советов», разгромив «Факел», догнали южан по набранным очкам. Но, в отличие от соседей по таблице, клуб с берегов Волги уже имел в пассиве одно поражение в чемпионате. А это означало, что в случае успеха краснодарцы вновь единолично занимали первую строчку.

К тому же, у хозяев поля были особые счёты со столичным клубом. В конце июля эти соперники встречались в рамках Кубка страны. Тогда команда Гильермо Абаскаля взяла верх со счётом 2:1. Реванш за первую неудачу в сезоне плюс возвращение лидерства — лучше мотивации и придумать сложно.

Большую часть первого тайма команды явно присматривались друг к другу. У «Спартака» заметно нервничал Даниил Денисов — на тринадцатой минуте после рикошета от защитника гостей Эдуард Сперцян едва не открыл счёт. От гола москвичей уберегло своевременное вмешательство Георгия Джикии. Капитан красно-белых в этом эпизоде, по всей видимости, получил повреждение и в дальнейшем не раз оказывался на газоне после очередного стыка. Но менять одного из ключевых игроков обороны Абаскаль не спешил.

Ближе к перерыву игровое преимущество «Краснодара» стало вполне осязаемым. И в том, что именно хозяева поля смогли открыть счёт, есть изрядная доля справедливости. Джон Кордоба на фланге накрутил Денисова и Алексиса Дуарте, вошёл в штрафную и отправил мяч в угол ворот Александра Селихова. Многострадальный Джикия помешать форварду южан не успел.

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Более того — совсем скоро команда Ивича могла удвоить перевес. Денисов в очередной раз исполнил что-то странное, отдав авантюрный пас назад. После чего у ворот «Спартака» закрутилась настоящая карусель. Красно-белые отбились с огромным трудом, а главный тренер хозяев поля ещё долго высказывал своё недовольство действиями судьи. По его мнению, южане в этом эпизоде могли претендовать на пенальти. Но эмоции Ивича оставили Алексея Сухого равнодушным. А уже совсем скоро он отправил команды в раздевалки при минимальном преимуществе «Краснодара».

Перед началом второй половины Абаскаль не стал торопиться с масштабными перестановками, отправив на поле только Руслана Литвинова. А вот серьёзный разговор со своими игроками почти наверняка провёл. «Спартак» насел на ворота Матвея Сафонова и очень быстро мог восстановить равенство на табло. Но «Краснодар» в эпизоде с участием Александра Соболева выручила перекладина. А уже совсем скоро в игру пришлось вступить голкиперу хозяев.

РИА Новости

«Спартак» давил, но при этом неминуемо раскрывался и рисковал. А быстрые игроки атаки «Краснодара» с удовольствием этим пользовались. Кордоба мог оформлять дубль, что по такой игре стало бы практически приговором для москвичей. Но красно-белых в этом моменте выручил Селихов.

После этого южане попытались успокоить игру, на время взяв мяч под свой контроль. Подобное развитие событий никак не могло устроить «Спартак». Но время шло, а опасности у ворот Сафонова не прибавлялось. Абаскаль делал замены, но за счёт чего гости могут спасти эту игру, было по-прежнему непонятно.

Закончилось всё для «Спартака» в этом матче вполне логично для отдельно взятой игры. Очередная грубая ошибка Денисова привела к пенальти в ворота москвичей. Кордоба к этому моменту был уже заменён — и к точке отправился Сперцян. Эдуард на издевательской паузе переиграл Селихова, после чего задача красно-белых стала практически невыполнимой.

РИА Новости

Дальше «Спартак» атаковал уже практически по инерции. Финальный свисток Алексея Сухого зафиксировал победу «Краснодара» со счётом 2:0. Команда Владимира Ивича вновь стала единоличным лидером. А Гильермо Абаскалю срочно надо что-то делать с игрой в защите. Если, конечно, «Спартак» хочет в этом чемпионате бороться за медали.

Головная боль Абаскаля. «Краснодар» готов к громкому реваншу