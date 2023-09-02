Головная боль Абаскаля. «Краснодар» готов к громкому реваншу

В программе седьмого тура российской Премьер-лиги наибольшее внимание привлекают два матча: ЦСКА и «Зениту» предстоит выяснить отношения в воскресенье, а в субботу ценителей отечественного футбола ждёт яркое противостояние «Краснодара» и «Спартака».

Обе команды на старте чемпионата успели побывать на первой строчке в турнирной таблице. Более того, южане находятся на ней и по сей день, опережая действующего обладателя титула на одно очко. При этом и «Краснодар», и «Спартак» явно находятся на спаде. И даже яркая победа команды Гильермо Абаскаля над «Динамо» в столичном дерби не слишком скрасила общую картину происходящего.

РИА Новости

Красно-белые начали сезон с пяти успешных матчей кряду. В том числе обыгран был и соперник по предстоящему туру — в кубковой встрече «Спартак» оказался сильнее со счётом 2:1. Но уже тогда у поклонников москвичей закралась мысль — а всё ли так хорошо, как кажется на первый взгляд?

И эти опасения оказались не напрасными. Первой дала сбой, пожалуй, самая слабая линия «Спартака» - вратарская. Ничем не объяснимая ошибка Ильи Свинова в Екатеринбурге лишила столичный клуб даже одного очка в матче, который они обязаны были доводить до победы. А дальнейший ход событий показал, что выбор основного голкипера красно-белых — это тест с тремя вариантами ответов, среди которых заведомо нет правильного. Александр Максименко пока смотрится надёжнее своих конкурентов в борьбе за место в составе, но при этом явно уступает и Игорю Акинфееву, и Михаилу Кержакову, и Матвею Сафонову в надёжности.

РИА Новости

Не всё ладно у десятикратных чемпионов России и в оборонительных порядках. Олег Рябчук и Срджан Бабич неплохо вписались в состав, а последний даже успел отметиться забитым мячом в кубковой игре. Но нельзя не отметить, что с приглашением новичков менеджмент «Спартака» явно запоздал — и на их окончательную адаптацию в российских футбольных реалиях уйдёт далеко не одна и не две недели.

Момент истины в Краснодаре. Кто сдаст экзамен — Ивич или Абаскаль?

Пожалуй, нет вопросов в нынешнем составе красно-белых только к полузащите. Для болельщиков со стажем это далеко не новость — долгие годы эта линия была и остаётся краеугольным камнем спартаковских построений. По первым турам нового сезона даже казалось, что за счёт нагнетания давления в середине поля москвичи могут переломить ход практически любого матча. Но игра с «Ахматом» показала, что против грамотно выстроенной эшелонированной обороны соперника и этот козырь «Спартака» бессилен.

ФК "Краснодар"

В свою очередь, «Краснодар» подходит к предстоящей игре сверхмотивированным по целому ряду причин. Во-первых, команда Владимира Ивича ещё не успела забыть кубковую неудачу. Во-вторых, статус лидера чемпионата обязывает играть на победу в любом матче. Ну и, наконец, самое главное — после двух не самых выразительных ничьих (победу в матче Кубка страны в Нижнем Новгороде вряд ли стоит брать в расчёт) болельщики ждут от «Краснодара» по-настоящему яркой игры, чтобы иметь основания выписать заветную индульгенцию.

Так что отсиживаться в обороне южане на этот раз точно не будут. И вне зависимости от того, кто вечером субботы отправится защищать пост номер 1 в составе «Спартака», назвать этот день выходным у него вряд ли получится.