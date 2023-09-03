В гости к бывшей. Не бойся, Марио, армейцы не обидят

Противостояния ЦСКА и «Зенита» на футбольном поле, как правило, не нуждаются в дополнительной интриге вне зависимости от ранга турнира. Две команды, привозившие в Россию еврокубки, как минимум два раза за сезон радуют болельщиков яркими шоу. А итог этих игр бывает предсказать очень сложно.

Но в предстоящей встрече красно-синих и сине-бело-голубых в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги всё-таки есть один фактор, который придаёт этой игре совершенно особый градус и колорит. Защитник Марио Фернандес, долгие годы выступавший в цветах армейского клуба, впервые может выйти на поле против своей бывшей команды.

РИА Новости

Обычно столь статусная «смена окраски» не проходит бесследно для футболистов. Из зарубежных примеров в первую очередь, конечно же, приходит на ум история с Луишем Фигу, в которого оскорблённые его уходом в «Реал» фанаты «Барселоны» запустили свиной головой.

Да и российским футболистам, оказавшимся в подобной ситуации, доставалось немало, пусть и без метания на поле ассортимента мясной лавки. Дмитрий Сычёв, Владимир Быстров и Артём Дзюба знают об этом как никто другой. Обидные прозвища, оскорбления с трибун, откровенно грубые сообщения в социальных сетях — та цена, которую в том числе приходится платить звёздам футбола за подобные переходы.

Поначалу поклонники ЦСКА отнеслись к переходу Фернандеса в «Зенит» с плохо скрываемым негодованием. Предложение закрасить знаменитое граффити с изображением футболиста появилось почти сразу же. Также звучали призывы подвергнуть Марио обструкции при первом же выходе на поле против армейцев. Во многом масла в огонь подлил и сам Фернандес, который на матче за Суперкубок России открыто поддерживал свою новую команду и не скрывал радости по поводу успеха сине-бело-голубых в серии пенальти.

ПФК ЦСКА

Но постепенно нападки на Марио стали стихать. И сейчас среди болельщиков ЦСКА можно выделить три примерно равномерные группы — если брать в расчёт ту часть контингента, которая оставляет комментарии в интернете.

Первая продолжает придерживаться мнения, что Фернандес поступил непорядочно, предал клуб, открывший ему дорогу в сборную и на чемпионат мира 2018 года, и заслуживает резкого порицания в публичном пространстве.

Вторая склонна винить в уходе Фернандеса в «Зенит» руководство ЦСКА, которое по их мнению, «пожалело» незначительной для футболиста такого уровня суммы для того, чтобы Марио сдержал ранее данное обещание и выступал на территории России только в футболке армейцев. Эта группа болельщиков не готова полностью оправдывать решение игрока, но считает, что Фернандес в данной ситуации отчасти стал жертвой обстоятельств.

РИА Новости

Ну и, наконец, существует группа болельщиков, которые призывают всех смириться с тем, что в профессиональном футболе бизнес-составляющая уже давно превалирует над клубным патриотизмом. Тем более когда речь идёт о человеке, родившемся за многие тысячи километров от границ нашей страны. Поэтому, по их мнению, уход Фернандеса в «Зенит» — это не более чем «правила игры» согласно известному принципу «кто платит, тот и заказывает музыку».

Подобные разногласия красно-синих лебедя, рака и щуки, скорее всего, приведут к тому, что воз нападок на Фернандеса с большой вероятностью не доедет до «ВЭБ-Арены» воскресным вечером. А учитывая, что после введения Fan ID радикальная часть болельщиков ЦСКА отказалась от посещения матчей Российской премьер-лиги, Марио может и вовсе почти не заметить, что какая-то часть в недавнем прошлом домашних трибун ему, мягко говоря, не рада.

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