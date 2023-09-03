Кержаков привёз, Акинфеев - тащил. ЦСКА и «Зенит» выдали яркий триллер

Встреча ЦСКА и «Зенита» в каком бы туре РПЛ она не случилась – это очередная вариация на дерби двух столиц. На данный момент, оба клуба лишь потенциальные лидеры чемпионата. Выше в таблице идут и «Краснодар» и самарские «Крылья Советов», поэтому этот матч рассматривался прежде всего с позиции – кто потеряет важные очки в этом очном противостоянии.

И «Зенит» начал сезон не слишком удачно, и у ЦСКА существует ворох проблем. Эта игра должна была показать, кто на данный момент вышел из игрового и ментального кризиса и готов к очередному походу за золотом. Плюсом ко всей интриге было то, как встретят болельщики армейцев Марио Ферандеса.

МОЛНИЕНОСНЫЙ ЗАБОЛОТНЫЙ

Спокойные первые минуты матча нарушил Антон Заболотный, который подкараулил медлительность при выносе мяча вратаря питерцев Михаила Кержакова и в подкате загнал снаряд в сетку к изумлению всего «Зенита». Такое начало должно было взорвать ситуацию в матче, потому что «Зенит» редко оказывается в положении отыгрывающейся команды. Всё внимание было к экс-армейцу в составе гостей, а забил Питеру экс-петербуржец в составе хозяев. Метаморфозы футбола.

ПФК ЦСКА

Гости предприняли попытку как-то обострить ситуацию в атаке, однако подопечные Владимира Федотова оказались вполне готовы к отражению питерского натиска. Настало время Сергея Семака как-то менять игровой рисунок в связи с неожиданно свалившимся сценарием. «Зенит» к половине первого тайма полностью завладел игровым преимуществом, но каких-то дивидендов получить не мог.

То армейская защита стойко держала удар, то выручал Игорь Акинфеев, как например в моменте, когда Дуглас дошёл до лицевой и мягко навесил, а Фернандес высоко выпрыгнул и пробил головой. Акинфеев священной со времён чемпионата мира 2018 года ногой отразил мяч в сторону.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СВИСТ ДЛЯ МАРИО

Каждым касанием мяча Марио Фернандес погружал ВЭБ Арену в какой-то пчелиный рой, который жужжал, свистел и выдавал массу негатива в адрес экс-армейца и нынешнего зенитовца. Ещё бы, нынче всеми любимый Марио – главный раздражитель для красно-синих фанатов. На самого бразильца это не оказывало никакого влияния. Именно Фернандес был одним из лучших на поле, показывая себя настоящим профессионалом.

Автор фото: Андрей Аносов/«Совспорт»

Подопечные Семака не прекращая и с разных флангов осаждали штрафную хозяев поля. Рано или поздно такое давление должно было возыметь действие. Но на армейское счастье, закончился этот событийный первый тайм.

В гости к бывшей. Не бойся, Марио, армейцы не обидят

АРМЕЙСКИЙ НАТИСК

Лучшая атака – это нападение – решил в перерыве наставник ЦСКА Владимир Федотов и армейцы выбежали сразу огорошить соперника своим натиском. «Зенит», который, вероятно, планировал обрушить всю атакующую мощь на ворота Акинфеева, но мечтать приходилось только о контригре. Однако даже эти возможности в первые минут десять второго хозяева нивелировали с подчеркнутой лёгкостью.

С начала второго тайма очень активно на поле проявлял себя новичок столичного клуба бразилец Келлвен, который прибыл в Москву буквально накануне игры. Но в игре с «Зенитом» южноамериканец мог себя почувствовать, как дома, потому что на поле в этот момент находилось одновременно восемь его земляков. А если приплюсовать сюда двух колумбийцев и одного чилийца, так и вообще получалось будто это не РПЛ, а некое подобие Кубка Либертадорес.

ЧАЛОВ ПРОСТИЛ «ЗЕНИТ»

Ближе к 70-й минуте армейцы провели классическую для себя стремительную контратаку, но Фёдор Чалов из убойной позиции решил простить гостей. Обычно такие ситуации аукаются ближе к концу игры, когда ход матча переворачивается с ног на голову.

Подопечные Семака пытались как-то наладить игру, но все попытки утопали на подступах к армейской штрафной. Ни давешние кудесники мяча Вендел и Клаудиньо, ни свежеиспечённый голеадор Кассьерра ничего путного впереди создать не могли. Матч превратился в мучение, в чём особая заслуга правильно выстроенной обороны ЦСКА.

«ЗЕНИТ», КОТОРЫЙ СМОГ

Концовка второго тайма проходила в постоянных атаках питерского клуба. И армейцы всё-таки сломались. Дуглас Сантос на 88-й минуте встречи всё-таки преобразовал сумасшедшее давление в гол. Мяч после навеса в хозяйскую штрафную отлетел от бразильского защитника Мойзеса к соотечественнику, который решил эпизод. 1:1

Автор фото: Андрей Аносов/«Совспорт»

После гола «Зенита» началась небольшая потасовка между несколькими игроками команд. Продолжился конфликт уже в штрафной гостей, когда игрокам ЦСКА показалось, что Мухина сбили в штрафной. Вновь взрыв эмоций, однако главный арбитр матча Павел Кукуян не спешил раздавать россыпь предупреждений, стараясь максимально сгладить ситуацию. Всё компенсированное время прошло в разговорах и перепалками между футболистами. И всё-таки сочинскому арбитру пришлось раздать жёлтые карточки по совокупности потасовок.