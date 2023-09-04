«Краснодар» - лучший. Символическая сборная 7-го тура РПЛ

Выбор символической сборной тура в любом турнире носит субъективный характер, так как у болельщиков хватает противоречивых мнений. Однако редакция «Советского спорта» решила при выборе отталкиваться от статистических данных, предоставленных компанией «Рустат» (https://sp-rustat.ru/). Ниже наш вариант символической сборной 7-го тура РПЛ. А за основу выбрана классическая расстановка 4-2-3-1.

Источник фото: «Совспорт»

Вратарь – Матвей Сафонов, «Краснодар»

«Краснодар» – «Спартак» – 2:0

Голкипер краснодарцев в последнее время всё увереннее превращается в главного стража ворот страны. У «быков» до сих пор остаётся только два пропущенных мяча в семи матчах Российской премьер-лиги. Против «Спартака» «Краснодар» уже играл ранее в Кубке России, причём тогда пропустил дважды. А вот сейчас Сафонов не пропустил ни разу. При этом он ещё и довольно удачно начинал атаки команды: точность передач составила 85%, да и количество средних и длинных передач оказалось впечатляющим – 28.

Левый защитник – Дуглас Сантос, «Зенит»

ЦСКА – «Зенит» – 1:1

Бразильский защитник питерцев снова был крайне полезен и активен по всей бровке. А его вовлечённость в игру клуба просто поразительна: помимо Сантоса только один фланговый защитник совершил более 50-и точных передач (53 у Дмитрия Кабутова), но в этом компоненте Дуглас вне конкуренции – 82. Также отдельно стоит похвалить его количество передач в штрафную – семь. Ни у одного другого левого защитника нет было более трёх.

Источник фото: РИА Новости

Правый защитник – Владислав Лазарев, «Балтика»

«Локомотив» – «Балтика» – 3:2

Калининградская команда провела не самый удачный матч против «Локомотива», который забил три гола ещё до перерыва. Но к крайнему защитнику клуба Лазареву это относится в меньшей степени. Владислав дважды пробил по воротам, причём один из выстрелов пришёлся в створ. Также он был эффективен в пасовой игре – 90% точности передач (28 из 31), причём до адресата дошли все три мяча, направленные в чужую штрафную площадь.

Центральный защитник – Страхинья Эракович, «Зенит»

ЦСКА – «Зенит» – 1:1

Питерской команде противостоял очень крепкий и опасный соперник, поэтому линия оборона получила приличную нагрузку. При этом Эракович выиграл 8 из 11 единоборств, был точен в передачах (92%) и в целом смотрелся очень солидно. ЦСКА создал не так много моментов, в чём немалая заслуга как раз новичка «Зенита».

Источник фото: РИА Новости

Центральный защитник – Алексей Грицаенко, «Рубин»

«Пари НН» – «Рубин» – 2:1

Казанская команда проиграла в Нижнем Новгороде, но это не вытекало из логики игры, так как больше опасных моментов создал «Рубин». В связи с этим его защитник Грицаенко получил вполне хорошие отзывы на свою игру. Алексей выиграл в матче 17 единоборств. По этому показателю он занял второе место среди всех центральных защитников (у Сильвие Бегича – 23). Но, в отличие от хорвата, у игрока обороны казанской команды эффективность выигранных единоборств оказалась куда выше – на 13% (77% против 64%).

Опорный полузащитник, «Локомотив» – Дмитрий Баринов

«Локомотив» – «Балтика» – 3:2

Некогда лидер «Локомотива» в последнее время играл не так стабильно. Но последняя игра против «Балтики» полузащитнику удалась: он забил победный мяч, совершил одну ключевую передачу, выиграл наибольшее количество единоборств среди всех опорников – 11 и сделал много подборов мяча – десять. Возможно, настолько качественная игра футболиста подстегнёт партнёров, которые в последнее время не блещут.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Опорный полузащитник – Александр Черников, «Краснодар»

«Краснодар» – «Спартак» – 2:0

Черников отлично играет на протяжении всего сезона, пусть пока он и длится буквально пару месяцев. Против красно-белых полузащитник «Краснодара» выдал ещё один отличный матч. И хотя результативными передачами он не отметился, пользы принёс немало: успевал практически везде, постоянно и много перемещался по полю и оказался в топ-4 по количеству перехватов – девять. Александр ценнейший кард в составе «быков», причём это далеко не всегда могут оценить цифры статистики.

Левый полузащитник – Антон Миранчук, «Локомотив»

«Локомотив» – «Балтика» – 3:2

Антон – ещё один футболист «железнодорожников», который был отмечен за отличную игру в матче против «Балтики». Уровень соперника, конечно, не самый выдающийся, но это не отменяет того, что Миранчук провёл хорошую игру и даже отметился голом. А ещё он постоянно угрожал чужим воротам, нанеся четыре удара по воротам, три из которых пришлись в створ – это лучшие результаты среди фланговых полузащитников. Также он отдал две ключевые передачи, одна из которых дошла до адресата.

Правый полузащитник – Денис Макаров, «Динамо»

«Ростов» – «Динамо» – 1:2

После усиления группы атаки «Динамо», могло показаться, что из всех прежних игроков стартового состава именно у Макарова наибольшие шансы оказаться на скамейке запасных. Однако он просто замечательно провёл встречу против «Ростова», заткнув критиков. На его счету первый гол в игре, а также наибольшее количество точных передач в штрафную соперника среди всех правых полузащитников.

Источник фото: ФК «Динамо»

Атакующий полузащитник – Николай Калинский, «Пари НН»

«Пари НН» – «Рубин» – 2:1

Пожалуй, тут не может быть никаких вопросов – «Пари НН» победил, а непосредственным участником обоих голов клуба стал именно Калинский. Сперва он уверенно реализовал 11-метровый, а затем поучаствовал в ещё одной голевой комбинации. Правда, его передача не сильно помогла, там всё сделал партнёр, но всё же. Николай регулярно старался обострять ситуацию на поле передачами в штрафную, но до адресата они доходили далеко не всегда. И всё же такая в хорошем смысле слова агрессивная манера игры помогла нижегородцам победить.

Нападающий – Джон Кордоба, «Краснодар»

«Краснодар» – «Спартак» – 2:0

Ещё один футболист южан, который сумел проявить себя наилучшим образом в прошедшем туре. На счету Джона победный мяч, а также неплохое задействование партнёров – 80% точных передач. Хотя в целом мяч до Кордобы доходил не слишком часто, поэтому кому-то может показаться, что он несколько выпадал из игры. Но в целом свою роль сыграл почти на сто процентов.

«Краснодар» не оставил шансов «Спартаку». Победным стал шикарный гол Кордобы