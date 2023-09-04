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«Побежал радоваться, потому что идиот». Марио окончательно оборвал человеческие связи с ЦСКА

Хотел показать себя, а в итоге опозорился.
«Побежал радоваться, потому что идиот». Марио окончательно оборвал человеческие связи с ЦСКА
04 сентября 2023 13:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Русский бразилец Марио Фернандес на протяжении десяти лет считался неотъемлемой частью армейского клуба. 329 матчей и 7 трофеев в составе ЦСКА - и все они были завоеваны при непосредственном участии защитника. И даже переход в стан принципиального соперника вызвал споры среди болельщиков команды - некоторые фанаты были готовы простить ему и это.

Портрет Марио Фернандеса исчез с домашнего стадиона ЦСКА

Однако десятилетний период был забыт в одночасье: безумным празднованием в прошедшем матче он настроил против себя даже тех, кто до сих пор уважал бразильца. И даже слова о нескончаемой любви к ЦСКА не спасли спорный имидж Марио.

Источник фото: Андрей Аносов/«Совспорт»

Словно не был в ЦСКА

Фернандес начал матч против ЦСКА в основе, и еще до начала встречи было очевидно: что публика «ВЭБ Арены» устроит ему персональный ад. Так и произошло, и даже отсутствие самых радикальных фанатов из-за FAN ID не сбавило градус напряжения. В сторону футболиста регулярно сыпались оскорбления, а количество произнесенных слов «иуда» и «предатель» было невозможно сосчитать.

Не стали скрывать свое отношение и бывшие сокомандники Марио: они то и дело старались поддеть защитника. И даже Мойзес, который никогда не пересекался в бразильцем в ЦСКА, устроил несколько проверок на прочность для футболиста. Апогеем ненависти стал инцидент с бол-боем, который долго не хотел отдавать мяч игроку, а когда его все-таки пришлось вернуть, то выражение лица парня явно отражало все его презрение.

В таком настроении продолжался матч вплоть до 82-й минуты, пока «главного героя» встречи не заменили на Андрея Мостового.

Источник фото: Андрей Аносов/«Совспорт»

«Нехороший человек - если мягко сказать»

Реакция на «тёплый приём» последовала практически незамедлительно. Уже спустя 6 минут после замены «Зениту» удалось сравнять счет и избежать поражения: творцом спасения стал Дуглас Сантос. Однако после забитого мяча сложилось невольное ощущение, что больше всех на свете голу был рад Фернандес. Он соскочил со скамейки запасных и пулей метнулся праздновать успех с новыми товарищами.Это был уже перебор. Одним жестом Марио окончательно оборвал десятилетнюю связь с «армейцами».

Своим забегом бразилец поднял градус напряжения настолько, что футболисты обеих команд устроили потасовку в концовке встречи. После падения в штрафной петербуржцев одного из игроков ЦСКА Виллиан Роша дал пощечину Александру Ерохину, после чего схватил его за горло. Игроков удалось разнять, а после финального свистка Фернандес как ни в чем не бывало отправился «брататься» с бывшими партнерами по команде. Выглядело это жалко, бразилец заглядывал всем в глаза и искал тех, кто протянет ему руку.

Источник фото: Андрей Аносов/«Совспорт»

С журналистами футболист общаться не стал, однако поведение Марио вызвало широкое негодование. В особенности выходка Фернандеса разозлила ветеранов ЦСКА.

- Претензии к нему нельзя предъявлять, он все равно не поймет. Побежал радоваться, потому что идиот. В советское время освистывали таких людей. Сегодня тоже был слышен гул, но Марио мяч мало получал. Марио - нехороший человек, если мягко сказать, - сказал Владимир Пономарев «Газета.ru».

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