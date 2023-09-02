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Портрет Марио Фернандеса исчез с домашнего стадиона ЦСКА

В прошедшее межсезонье экс-игрок армейцев присоединился к «Зениту».
Портрет Марио Фернандеса исчез с домашнего стадиона ЦСКА
02 сентября 2023 17:10
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Телеграм-канал «Первый спорт»

ЦСКА скрыл изображение флангового защитника Марио Фернандеса со стены подтрибунного помещения на «ВЭБ Арене». Об этом сообщает «РИА Новости».

Как утверждает источник, портрет бразильца заменили на фото его соотечественника, бывшего полузащитника московского клуба Даниэла Карвальо.

Фернандес играл в составе ЦСКА на протяжении десяти лет (2012-2022). В июле 2023 года 32-летний футболист перешёл в «Зенит». С тех пор за сине-бело-голубых он отыграл восемь матчей и не отметился результативными действиями.

источник: «РИА Новости»
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