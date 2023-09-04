Футбол в Заполярье. 2DROTS победил кировское «Динамо»

КУБОК В СЕВЕРНОМ СИЯНИИ

Матч, открывающий третий раунд Пути регионов в розыгрыше Кубка России, в котором играли кировское «Динамо» и клуб Медиалиги 2DROTS стоял особняком. Во-первых, в случае победы любительский клуб впервые в истории выходил в 1/32 Кубка России, во-вторых, никогда раньше на игру такого уровня не назначали судей категории ФИФА, а в третьих – место проведения матча было уж совсем необычным – док Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области, который расположен за Полярным кругом.

РИА Новости

Прямо за трибунами, на которых разместилось 850 человек, возвышались массивные гермозатворы, а по ту сторону вся мощь воды Кольского залива Баренцева моря – найти место экзотичнее будет непросто. А Кубок на фоне яркого северного сияния и прям смотрится красиво.

Обычно здесь плескалась морская вода, а за две недели до матча был уложен футбольный газон, соответствующий всем требованиям Российского футбольного союза.

Можно долго спорить, нужны ли такие матчи, но то, что декорации вышли на славу – это бесспорно. Осталось в красивом интерьере разместить не менее красивое содержание.

МЕДИАЛИГА ПЕРЕСТАЁТ РАЗВЛЕКАТЬСЯ

Проект Медиалиги начинался в качестве развлечения и не воспринимался всерьёз, но с каждым годом медиаклубы всё серьёзнее заявляют о себе, оказывая сопротивление профессиональным командам. Да, можно сказать, что в их составе немало бывших футболистов, но ведь и футбол – игра не индивидуальная. Команду надо собрать, сыграть между собой, поддерживать форму. В прошлом году два клуба Медиалиги успешно преодолели первые два круга Кубка России и остановились на третьем. Многие эксперты указали, что это и есть их уровень. Однако год спустя можно констатировать – уровень вырос уже и до четвёртого круга Кубка России.

2DROTS был номинальным гостем в данном матче, но это ничуть не смутило медийную команду, и она сразу забрала инициативу. В этом ей помогли и ошибки в защите кировского «Динамо». Одна такая осечка едва не привела к голу, когда на 20-й минуте Кеваев перевёл мяч на угловой. К середине первого тайма динамовцы всё больше уступали и в единоборствах в центре поля. А на 27-й минуте и вовсе рисковали остаться вдесятером. Жёсткий подкат провел Коржунов и попал в ногу сопернику. Но судья Виталий Мешков ограничился жёлтой карточкой.

РИА Новости

Ещё 4 минуты спустя в штрафной бело-голубых возник опасный момент, а мяч попал в руку лежащему защитнику. Тут бы ВАР, но в доках ВАР не предусмотрен. Впрочем, Мешков разобрался и пенальти назначать не стал. Динамовцы попытались контратаковать, но безуспешно.

Зато на 39-й минуте Гаучо (Годфред Клуцей) отдал пас поперёк штрафной, тот попал к Манне (Станиславу Манаеву), который точно пробил в створ ворот. Пропущенный гол ошеломил динамовцев, которые до перерыва ничего в атаке сделать не смогли.

СЛОН, ГАУЧО - ДВА ГОЛА

Наблюдая за происходящим на поле, приходилось отвлекаться и на протокол, где были написаны фамилии футболистов 2DROTS, поскольку на их футболках красовались ники – Слон, Манна, Гаучо. Непривычная картина для болельщика. Но только не для тех, кто интересуется Медиалигой. Там, к такого рода никнеймам давно привыкли. Похоже, что придётся привыкать и широкому кругу.

После перерыва медийная команда не собиралась отдавать инициативу, а продолжала атаковать. На 64-й минуте после выброса мяча из-за боковой Слон (Владислав Ослоновский) подал в штрафную, а там Гаучо головой замкнул передачу партнёра, окончательно похоронив шансы кировского «Динамо» пройти дальше.

РИА Новости

У кировчан был шанс вернуться в борьбу. На 87-й минуте в ворота Кариуса (Владислава Сычёва) был назначен пенальти. Но голкипер рукой отразил удар Егора Позднякова, переведя мяч в штангу.

Историческое достижение сделано. Что дальше? 2DROTS узнает своего соперника позже (другие матчи третьего круга состоятся 13-14 сентября), кировское «Динамо» может сосредоточиться на своей борьбе во второй лиге. А газон из дока будет передан детской спортивной школе. Зрителям же останутся впечатления от суровых красивых северных видов и футболе за Полярным кругом.